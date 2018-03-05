10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

Ну как вам 600-й гол Лео в карьере?Смотреть на YouTube
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Шикардос из Мексики. Рауль Руидиас забивает «ножницами».https://www.instagram.com/p/Bf2UapLFfXn/?taken-by=raulruidiazm
Вся жесть и красота российского футбола за полторы минуты. Травма Иванова, «фейр плэй» Комбарова, ассист Дзюбы и гол Чаушича. Далее – обнаженка на морозе. Супер!Открыть видео
Да, ребята, это чемпионшип. Тут Брайан Овьедо творит чудеса.https://twitter.com/Channel5Sport/status/969986438631575553
Пока в столице люди мучаются из-за снега, «Краснодар» на отличном поле расчерчивает вот такие контратаки. Завершает комбинацию Павел Мамаев.Открыть видео
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