10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

Ну как вам 600-й гол Лео в карьере?

Толиссо или Месси. Чей выстрел круче?

Шикардос из Мексики. Рауль Руидиас забивает «ножницами».

Вся жесть и красота российского футбола за полторы минуты. Травма Иванова, «фейр плэй» Комбарова, ассист Дзюбы и гол Чаушича. Далее – обнаженка на морозе. Супер!

Да, ребята, это чемпионшип. Тут Брайан Овьедо творит чудеса.

Пока в столице люди мучаются из-за снега, «Краснодар» на отличном поле расчерчивает вот такие контратаки. Завершает комбинацию Павел Мамаев.

Дибала после двух месяцев травмы забивает на 93-й минуте. Так сразу и не поймешь,какой частью тела он это сделал.

Знаете Лео Дюбуа? А этот парень умеет бить очень сильно.

Эдина Джеко вы точно знаете. Он продолжает радовать отличными голами.

Открыть видео

Еще один подарок из Италии. Так забивает Альберто Грасси из андердог-клуба СПАЛ.

Смотреть на YouTube

Фото анонса: Simon Hofmann / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Смотрите также

Умер защитник сборной Италии Давиде Астори

Матч тура в экстремальных условиях. 20 морозных фотографий

Один удар и один поступок, делающие эту «Барселону» действительно великой

У Гаттузо начинает получаться в «Милане». Он может спасти клуб от больших финансовых проблем