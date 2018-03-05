10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

10 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
12:31

Ну как вам 600-й гол Лео в карьере?

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Толиссо или Месси. Чей выстрел круче?

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Шикардос из Мексики. Рауль Руидиас забивает «ножницами».

https://www.instagram.com/p/Bf2UapLFfXn/?taken-by=raulruidiazm

Вся жесть и красота российского футбола за полторы минуты. Травма Иванова, «фейр плэй» Комбарова, ассист Дзюбы и гол Чаушича. Далее – обнаженка на морозе. Супер!

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Да, ребята, это чемпионшип. Тут Брайан Овьедо творит чудеса.

https://twitter.com/Channel5Sport/status/969986438631575553

Пока в столице люди мучаются из-за снега, «Краснодар» на отличном поле расчерчивает вот такие контратаки. Завершает комбинацию Павел Мамаев

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Дибала после двух месяцев травмы забивает на 93-й минуте. Так сразу и не поймешь,какой частью тела он это сделал.

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Знаете Лео Дюбуа? А этот парень умеет бить очень сильно.

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Эдина Джеко вы точно знаете. Он продолжает радовать отличными голами.

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Еще один подарок из Италии. Так забивает Альберто Грасси из андердог-клуба СПАЛ.

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Фото анонса: Simon Hofmann / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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