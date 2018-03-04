Матч тура в экстремальных условиях. 20 морозных фотографий

Подробности игры "Спартак" - "Локомотив" - в нашем фоторепортаже.

В ночь на воскресенье в Москве начался (или возобновился) сильный снегопад.

Это осложнило организацию матча "Локомотив" - "Спартак".

Поле пришлось всеми силами освобождать от снега.

Играли команды почему-то желтым мячом.

Юрий Семин сказал: "Наши руководители сделали все, что могли. Поле было идеальным, но снег невозможно остановить. Хотя такие матчи, конечно, лучше проводить в мае, апреле. Но таков календарь. Перед этим была полемика, что Семин высказался за обмена матчами… Некоторые по разному высказались. Я всегда против плохих условий для футболистов, но для всех условия должны быть одинаковы. В субботу Марио Фернандес получил травму однозначно из-за погодных условий. Футболисты должны быть обеспечены хорошими полями. Это мой основной посыл".

Александр Селихов совершил несколько отличных сейвов.

Мацею Рыбусю разбили нос, но он продолжил игру.

На пятой минуте Роман Зобнин пробил из-за пределов штрафной. Мимо

— Какие впечатления? - спросили после игры Александра Самедова.

— Тяжелая игра, тяжелые условия, тяжёлое поле. Нелегко играть в таких условиях, но ничего не поделаешь.

— С чем больше всего приходилось бороться?

— На поле — непонятно, то ли песок, то ли его еще сильнее прошили искусственно. Материал и качество очень специфическое.

В воскресенье "Локомотиву" не помог забить даже Мануэл Фернандеш.

При этом он нанес четыре удара (два - в створ).

Болельщиков игра не очень-то согревала.

Луис Адриано не нанес ни одного удара в створ ворот Гильерме.

Массимо Каррера: "В такую погоду все становится сложнее. Например, сложнее отдавать передачи, которые часто оказываются неточными. При этом «Спартак» и «Локомотив» делали все, чтобы показать хороший футбол. Конечно, мне тоже приходилось играть в такую погоду, могу сказать, что это очень трудно".

Трудно в такую погоду было не всем.

Фернандо не доиграл матч, за 15 минут до конца уступив место Жано.

Очередной стандарт Мануэла Фернандеша.

Фанаты постарались немного украсить белоснежное однообразие матча.

А вот игрокам это не удалось.

Голов они так и не забили.

Обнуленные снегом. Матч приблизил концовку чемпионата - уже хорошо

«Тяжелая игра, тяжелые условия, тяжелое поле». Дерби, от которого можно сойти с ума