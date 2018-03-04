Обнуленные снегом. Матч приблизил концовку чемпионата - уже хорошо

Отсутствие результата — тоже результат. В этом смысле черкизовские нули (речь о счете) не только логичны, но и устроили обе команды.

В остальном игра, не ставшая, разумеется, матчем ни сезона, ни весны, да и кто ее видел вообще, эту весну, полезна предоставленной информацией. И намеками на то, как могло бы быть, если бы не.

Если бы, допустим, не снег.

Жаловаться на погоду глупо. Она нас не спрашивает, мы ее тоже. Сыграть в это воскресенье было лучше, чем не сыграть. Другое дело, такого ли футбола нам хотелось. Нет, конечно.

Снег всадил шприц неумелости в креативщиков и «Спартака», и «Локомотива». Пострадали соперники одинаково: атака красно-белых, одна из лучших в стране, скользила и ошибалась так же, как и средняя линия железнодорожников, имеющая тот же статус. Все они горазды на большее, что Промес с Луисом Адриано, что Миранчуки с Фернандешем.

Невозможно раскрывать мастерство, если нет возможности просчитать траекторию собственного движения, не говоря уж про движение мяча. Пошел в подкат — остановился в районе Сокольников. Пнул мяч — считай касания им газона, словно круги на воде от плоского голыша. Сила трения, хоть качения, хоть скольжения, вообще одна из главных футбольных сил. Неспроста ведь пляжный футбол — совсем другой вид спорта. Хотя вся разница — в сцеплении мяча с поверхностью.

А тут добавили не песка — снега. И все смешалось в игре команд. Они не так бежали, не так пасовали, не так работали с мячом. Не так, как привыкли. Но пытались они играть именно так, как привыкли. И это, кажется, одна из главных причин нулей на табло.

Еще когда гулял поутру с собакой, не сумев продраться через воскресные сугробы, был почти уверен: «Локомотив» обложит штрафную «Спартака» собственными падениями. Первый тайм родил кратковременное подтверждение. В тот момент, когда мяч попал в руку Ещенко на 25-й минуте, Фернандеш горячо зажестикулировал. Вот она — добыча! И еще один штрафной пробили хозяева на тех же минутах. А потом вроде бы все. Не было особо ни падений, ни фолов вблизи спартаковской штрафной.

Почему? Надеюсь, потому, что Массимо Каррера знал и предупреждал. Хоть и не выгуливал, наверное, в день игры собаку. При наличии в составе Фернадеша маневр выглядел очевидным. Играй такой в «Спартаке», Каррера действовал бы схожим образом. По стоячему мячу, сколь бы странного цвета он ни был, пробить проще, чем по скользкому прыгающему. Значит, нарывайся, народ, на фолы.

И то, что «Локомотив» не нарывался (либо у него не получалось нарываться), несколько удивило. У «Спартака» беда в защите. Надо умудриться войти в решающий отрезок сезона лишь с двумя игроками центра обороны. Из которых один не встроен, поскольку новичок, а другой фолящий и «ошибчивый». Максимовича, строго говоря, даже встраивать было не во что. Таски, которого в клубе прошлой осенью, считай, мысленно проводили, теперь кажется чуть ли не желанным в основе «Спартака». Но его нет. А есть ошметки оборонительной идеи. Не вообще - дай бог Максимовичу и Кутепову всяческого прогресса, - а именно в этом матче, по состоянию на 4 марта.

И вот пасьянс: снег, Кутепов, Максимович, Фернандеш. А опасных штрафных, почитай, и нет. Хотя все четыре спартаковских защитника заимели в игре по «горчичнику».

Тут «Локомотив» не докрутил, на мой взгляд. У метода есть побочные эффекты, но они не таковы, чтобы стандартами португальца следовало пренебречь. Тем более во втором тайме, когда про влияние погоды на осмысленный футбол почти все стало ясно.

Из прочего же тянет отметить неплохие фотопланы. Вот снежинки размером с огромный седой вертолет запутались в угольных шевелюрах Фернандеша и Промеса. Красиво? А вот из носа Рыбуся, разбитого локтем, течет что-то красное, заметное на снегу куда лучше странного кремового мяча и хозяйских футболок. А вот Игнатьев в серой вязаной чалме совершает невероятный акт футбольной доблести, вынося мяч из пустых ворот. Ну, и так далее.

За неимением голов пришлось довольствоваться этим. Хотя отсутствие результата, мы помним, тоже результат.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Чемпионат России. 2017-18. Тур 21

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:0