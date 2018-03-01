«Некоторые болельщики перечисляют нам 60 000 евро в год». Репортаж из самой крутой академии в мире

Испанский «Атлетик» — единственный клуб в топ-чемпионатах Европы, который играет своими воспитанниками. И успешно играет. Корреспондент «Матч ТВ», побывав в клубной академии, попытался понять, как им это удается.

Почему академия «Атлетика» — самая крутая

Представьте, что «Спартак-2» или «Зенит-2» — самые яркие команды, представляющие российские академии, — были бы настолько круты, что замахивались бы не на ФНЛ, а на еврокубки. Сложно, да? А вот «Атлетик» из Бильбао делает подобное уже очень давно. Причем с серьезными ограничениями.

Так сложилось исторически, что за этот клуб могут выступать только баски. Правда, в последние годы политика кантеры чуть смягчилась. Раньше было два правила, которые позволяли попасть в «Атлетик»:

1) ты – баск;

2) один из твоих родителей – баск.

В последние годы добавилось еще два:

3) ты родился в Стране Басков;

4) занимался в баскской академии больше трех лет.

Например, чернокожий паренек Иньяки Уильямс, который терзал фланг Комбарова в недавних матчах против «Спартака», попадает под третье правило. Его родители бежали от гражданской войны из Либерии в Гану, а затем попали в Бильбао. У них родился ребенок, Иньяки, который в итоге стал серьезно заниматься футболом.

Смягчение политики началось в 2007-м, когда «Атлетик» лишь в последнем туре избежал вылета из примеры. Важно пояснить, что баскский клуб никогда в истории не покидал высший дивизион. Таких команд в Испании еще две – «Реал» и «Барселона».

Оказавшись на грани, тогдашний президент «Атлетика» Фернандо Макуа решил поменять правила игры. Так появились правила 3) и 4), описанные выше. Макуа вообще предлагал отменить жесткие рамки и разрешить привлекать иностранных игроков, но 75% опрошенных болельщиков предпочло бы вылететь в сегунду, чем отказаться от клубной философии.

Поэтому самый настоящий клуб в мире по-прежнему рассчитывает только на себя, точнее, на свою академию – Лесаму. В той команде, которая выбила «Спартак» из Лиги Европы, 21 игрок из 25 в заявке на сезон – воспитанники «Атлетика». В среднем за год два-три молодых парня стабильно поднимаются в первую команду. За последние шесть сезонов «Атлетик» продал футболистов на 141 млн евро. Эмерик Ляпорт – в «Ман Сити» (за 65 млн евро), Андер Эррера – в «МЮ» (за 36 млн), Хави Мартинес – в «Баварию» (за 40 млн).

Конечно, в мире есть академии сильнее и мощнее – та же кантера «Барселоны», но ни одна из них не живет в таком режиме, в котором существует Лесама. Когда каждый мальчишка – долгосрочный проект, который нельзя провалить. Иначе клуб рухнет. И то, что «Атлетик» в современных реалиях, в которых за футболистов платят бюджеты целых стран, умудряется не только выживать, но и брать трофеи (последний был в 2015-м – Суперкубок Испании, также «Атлетик» выиграл восемь чемпионств и 24 Кубка Короля), попадать в Лигу чемпионов – это очень круто.

Лучше всего об этом феномене сказал экс-игрок, а ныне президент «Атлетика» Хосу Уррутия:

— Для нас другие команды при всем уважении к ним выглядят, как фотокопии. С лучшими или худшими игроками, но с одинаковой идеей. То, что делаем мы, это для наших детей. Чтобы они всегда сохраняли свою идентичность. Мы думаем так: любой может выиграть или проиграть. Мы же хотим выигрывать или проигрывать своим путем.

Как баскам это удается, попытался понять корреспондент «Матч ТВ», посетивший Лесаму перед ответным матчем «Спартака» и поговоривший с ее директором – Хосе Марией Аморрорту (на фото - слева). Он пять лет играл за «Атлетик», а один сезон даже тренировал. Но главных успехов добился в детско-юношеском футболе. Именно Аморрорту заметил в 11-летнем Фернандо Льоренте будущего игрока уровня сборной Испании и «Ювентуса».

В свой первый заход Аморрорту проработал в Лесаме семь лет. Попробовал вернуться к тренерству, но не вышло. В 2006-м начал трудиться в академии «Атлетико» Мадрид. И открыл для нее Де Хеа, Альваро Домингеса, Коке. Но когда в 2011-м поступило предложение вернуться в Лесаму, он не мог отказать.

«На вторую команду ходит 2 тысячи человек»

На входе в академию абсолютно нет никакой охраны. Я пять минут спокойно гулял, осматривал памятники, здания, поля, которых, кстати, восемь (четыре – с натуральным покрытием, два – с искусственным, а еще два поля, тоже искусственных, но гораздо меньших размеров – для самых юных). Только когда сам захотел быть найденным, я зашел офис Лесамы, где мы договаривались встретиться для интервью.

Самое удивительное в моей свободной прогулке, что Лесама – это еще и тренировочная база главной команды «Атлетика». Два поле тут принадлежат только ей.

— А чего нам закрываться? — удивляется моему вопросу Аморрорту. — Занятия открыты для болельщиков. Кто хочет, может прийти посмотреть. К нам регулярно приезжают тренеры из разных клубов. Из «Суонси» были, из «Байера», например. Не вижу проблем в том, чтобы объяснить, что мы здесь делаем.

То, что первая команда тренируется вместе с другими возрастами, — важная часть нашей философии. Секрет успеха «Атлетика», — продолжает Аморрорту. — Пусть они работают на разных полях, но находятся рядом, общаются. Это создает семейные отношения между старшими и младшими. Поэтому игроку не нужно адаптироваться потом в главной команде.

Именно на этом поле молодежная команда «Атлетика» играет в третьем по силе дивизионе Испании – сегунде Б. По словам Аморрорту, на матчи ходит в среднем две тысячи человек. Для болельщиков даже сделали парковку и бар.

Академию построили в 1971 году. Со временем она, естественно, модернизировалась. В итоге сейчас содержание Лесамы обходится «Атлетику» примерно в 10 млн евро в год. Учитывая, что долгое время клуб вообще сторонился инвесторов, а сегодня у него в главных спонсорах только баскский банк и поставщик экипировки, 10 млн на академию выглядят очень внушительно.

Но «Атлетик», как и, к примеру, «Барселона», принадлежит болельщикам – «сосьос». Так в Испании называют фанатов, которые являются акционерами и владельцами футбольных клубов. У «Атлетика» почти 45 тысяч «сосьос». Самая активная их часть делает взносы, избирает руководителей. Все серьезно.

— У нас нет больших инвесторов, все делает общество, — подтверждает Аморрорту. — Какие взносы? По-разному. Кто сколько может. Самые богатые перечисляют клубу 60 тысяч евро в год.

В том числе и поэтому на официальном сайте «Атлетика» бюджет клуба на сезон-2017/18 представлен с удивительной в точностью: 101 940 138 евро.

В академии занимаются 212 мальчишек и 60 девочек. Да-да, у «Атлетика» есть и женская команда, которая тоже играет в высшем дивизионе. Прямо сейчас она идет третьей в чемпионате. Вот это действительно социальный проект. Футбольный клуб для людей.

Помимо академии у «Атлетика» имеются 13 центров развития футболистов по всей Стране Басков (население ее, кстати, не больше 3 млн человек). Самых талантливых отбирают 20 скаутов. Заезжают они и на территорию Франции – в бывшие провинции Лабурдан, Зуберу и Нижней Наварры, где также проживают баски.

На фото ниже – памятник легенды «Атлетика» Тельмо Сарры. Он рекордсмен по количеству титулов лучшего бомбардира чемпионата Испании (6), лучший бомбардир «Атлетика» в истории (337 голов). Он играл в 40-х и 50-х годах.

— В академии есть четкие требования: сначала учеба, потом – футбол, — рассказывает Аморрорту. — Мы должны сделать из ребенка личность, а уже затем думать о том, станет он хорошим игроком или нет. Могут ли отчислить талантливого игрока за неуспеваемость? Отвечу так: учиться ему надо будет в любом случае.

При этом мы до 14 лет не даем детям тактику. Они должны наслаждаться футболом, учиться думать и принимать решения на поле самостоятельно, не оглядываясь постоянно на тренера, — говорит Хосе Мария. — У нас есть в академии специальная комната, где можно смотреть нарезки нужных моментов. Но это только для старших.

Фирменный стиль «Атлетика» — жесткий, местами грубый футбол, опирающийся на физическую мощь команды. Что-то вроде «Атлетико» Симеоне до появления Гризманна. Именно в таком стиле играла золотая команда «Атлетика» из 80-х, в которую входили Андони Субисаррета, Сантьяго Уркиага, Хесус Иньиго Лисерансу, Андони «Мясник» Гойкоэчеа, Исма Уртуби, Дани, Сарабиа и Хосема Норьега. А тренировал их молодой Хавьер Клементе, для которого это был первый опыт в высшем дивизионе.

В дебютный год Клементе «Атлетик» стал четвертым, а уже в 1983-м выиграл ла лигу, в 1984-м сделала дубль – победы в ла лиге и Кубке Короля. Ту команду называли самым жестким и физически сильным чемпионом Испании.

— Да, это наш стиль. Играть на мощи игроков, в давление, — улыбается Аморрорту. — Та команда – наш ориентир.

— Готов ли «Атлетик» вернуть золотые времена, усилившись парой иностранцев? Конечно, если болельщики попросят.

— Лучше не задавай такие вопросы, — посерьезнел вдруг баск. — Это ведь не просто стратегия, это сердце философии. Пускай мы хоть вообще отовсюду вылетим, но будем играть только своими. Не представляю, чтобы болельщики могли попросить ради трофеев изменить принципам.

В чем фокус?

Казалось бы, Лесама не производит сногсшибательного впечатления. По внутреннему наполнению. Таких академий сотни по всему миру, а в России вполне может десяток набраться. Все-таки, учитывая весь бэкграунд, представляешь что-то невообразимое. Суперпупертренажеры, например. А тебе показывают самый обычный спортзал.

Ты ждешь чудо-историй про методики, про тренеров, которые годами учатся, чтобы начать работать с молодежью. Нет, до 14 лет никакой тактики, пусть играют себе в удовольствие. А тренерам, конечно, требуется первая категория, но так и везде, собственно.

Однако, думается, вся эта обычность пропадает, когда на базу приезжает главная команда и тренируется рядом с молодыми.

Когда Адурис, еще вчера возивший защитников по телевизору, проходит рядом с тобой – на соседнее поле.

Когда игроки выходят на матчи не в случайных цветах клуба, который предложил больше денег, а в цветах своего народа.

Когда болельщики могут спокойно прийти и посмотреть на тренировку команды. А кто-то это делает из соседних домов. И никаких двухметровых заборов.

Когда более 40 тысяч не только заполняют стадион, но еще и спонсируют клуб.

Когда есть даже женская команда. И не для галочки, а она бьется за титул чемпиона Испании.

Здесь люди приходят не на работу. Создают не проект. Они таким образом бьются за свою страну – кто-то в академии, кто-то на поле, кто-то в руководстве. У них тут своя Олимпиада каждый год.

Вот что кажется главным в истории с «Атлетиком».

И последнее. Услышав вдруг где-нибудь, что футбольный клуб вашего города – это социальный проект, не верьте, если он хотя бы отчасти не будет напоминать «Атлетик» из Бильбао.

Фото: Артем Терентьев

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