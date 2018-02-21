Это самая неприятная «Барселона» из всех. Но это не ее проблемы

Евгений Шуваев – о том, во что Эрнесто Вальверде превратил каталонскую команду.

Ни один из уже отыгравших свой первый матч фаворитов 1/8 финала не был внешне столь непритязателен и хмур, как «Барселона». Дело даже не в количестве голов или отсутствии победы, а в наполнении игры. Тем, кто не смотрит в этом сезоне испанскую примеру, могло показаться, что «Челси» мог и должен был вчера выигрывать в два, а то и три мяча. Что гости не знали, что им делать против выстроенной обороны. Что итоговый результат, наконец, определил глупый случай.

Задним умом хорошо, конечно, говорить, что этому самому случаю были предвестники и все, наоборот, до безобразия логично. Но достаточно включить последние 10-15 минут едва ли не любого матча «Барсы» Вальверде, и все станет очевидно. Потому что вчера был ее типичнейший матч, ставший уже классикой жанра. По-хорошему, за такое в Каталонии раньше били по лицу. Но если уж стерпели спонсора на майках, то и игровыми традициями можно порой жертвовать.

Каждый в атакующей тройке – Иньеста, Месси (1 удар по воротам при среднем показателе на групповом этапе 5,7) и Суарес – показал вчера весьма будничный футбол. И все равно каждый из них вправе претендовать на статус главного героя. Потому что все трое поучаствовали, хоть и с разной степенью вовлеченности, в голе. Первый внес сумятицу своим падением, второй перехватил небрежный пас, а третий завершил (атаку, личную неудачную серию и, возможно, даже все это противостояние).

Нынешняя «Барселона» не добавляет тогда, когда это, кажется, делом необходимым. Но кто сказал, что лишняя пара движений или рискованных передач всегда непременно во благо? Благодаря своей методичности и академичности команда сводит к минимуму количество собственных же ошибок. И это то, чего не хватило вчера «Челси». Кристенсен в первом тайме на ровном месте организовал себе угловой, а во втором подарил сопернику гол.

Датчанин – молодой парень, но не думаю, что нехватка опыта сыграла важную роль. В конце концов, пару лет назад он играл за гладбахскую «Боруссию» в Лиге чемпионов против еще более грозной в нападении «Барсы» (той самой, с Неймаром). Суть именно в том, что гости эту ошибку караулили. Они к ней были готовы. Ожидание – вообще ключевое слово в определении характера этой «Барселоны». Если все ее предшествующие версии ждали какого-то поворотного момента, ключевого действия от самих себя (выброса атомной энергии от Месси, чуда от Иньесты, подключения Пике), то эта в большей степени сверлит глазами чужого.

«Барса» куда чаще играет со временем, чем с соперником. Ни один из вторых таймов в этом сезоне не был отдан в плохие руки. Команда спасалась в Мадриде, в Валенсии, у себя дома (вот совсем недавно с «Алавесом»), и это ни разу не выглядело исключительно ее заслугой. Не задействовали никакой «план Б», не было навала, не срабатывали замены. Просто она всегда практически забивает тогда, когда ей это нужно, апеллируя к проверенным методам и цепляясь за малейшую оплошность противника. И Вальверде даже не надо при этом стучать себе по наручным часам, как это любил делать сэр Алекс Фергюсон. Сопернику и так страшно.

В Лондоне миллиметры не позволили Аспиликуэте выбить мяч из-под ног Иньесты. Но так выглядела ситуация глазами защитника. В представлении Андреса это изначально был потенциально голевой пас. Девять лет назад, промахнувшись по мячу в своей штрафной, Эссьен разрешил атаке «Бары» продолжиться, и через считанные секунды Иньеста нанес тот самый удар. Он уже такое проходил.

Однако разница, настаиваю на этом, есть. Та «Барселона» упорно долбилась в стену, пробовала варианты, искала шансы и находила трофеи. Сила и слабость нынешней команды – в абсолютной невозмутимости и убежденности, что стена однажды падет сама. Слабость – потому что как-нибудь ведь может попасться соперник, который не ошибется ни разу. И надо будет что-то выдумывать самой, хотя мыслительный процесс (речь не столько про Вальверде, сколько про весь рисунок игры) идет тяжеловато. Чем выше стадия Лиги чемпионов, тем больше вероятность на такого наткнуться.

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Челси» (Лондон) — «Барселона» (Барселона) — 1:1 (0:0)

Голы: Виллиан, 63 (ВИДЕО) — Месси, 75 (ВИДЕО).

Фото: globallookpress.com

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