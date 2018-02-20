Эвребе сейчас в Пхенчхане. Что он там забыл?

Чем занимается арбитр, лишивший «Челси» финала Лиги чемпионов девять лет назад.

6 мая 2009 года был сыгран один из самых одиозных матчей в истории Лиги чемпионов. Он был примечателен абсолютно во всем. Это был ответный полуфинал, первый финалист уже определился, и впервые за все время два английских клуба (причем одни и те же) на протяжении двух лет могли бы играть в решающем матче. Это было блестящее пособие от одного из участников, как надо играть в обороне против едва ли не самой неуязвимой команды того времени. Это была волшебная развязка с голом в дополнительное время, и забит он был единственным ударом в створ ворот хозяев. И это было неподдающееся логическому объяснению судейство в отношении обеих команд. В общем, это был матч «Челси» с «Барселоной».

Норвежец Том Хеннинг Эвребе получил лицензию судьи ФИФА еще в 1994-м, а за год до той-самой-игры вполне прилично отработал на Евро-2008.

Однако в Лондоне с ним приключилось натуральное несчастье. Меньшее из зол, которые допустил норвежец в тот вечер, – удалил защитника «Барсы» Эрика Абидаля за фол на соотечественнике Николя Анелька. Последний на самом деле сам себе заплел ноги и рухнул как подкошенный. На характер игры красная карточка особого воздействия не оказала – каталонцы продолжали давить без ощутимых угроз воротам, «синие» опасно контратаковали.

Настолько опасно, что минимум четыре раза (в Англии вам назовут цифру «6») должны были получать право на пробитие пенальти.

На 23-й минуте Дани Алвес сбил Флорана Малуда, и Эвребе посчитал, что нарушение правил было. Правда, вместо пенальти он назначил штрафной на самом линии.

Три минуты спустя Абидаль чуть не сорвал с Дидье Дрогба майку в попытке остановить его. До мяча француз не добрался, но игра остановлена не была. Тогда казалось, что против форварда сыграла репутация «дайвера», но это было еще не все.

На 81-й минуте, уже при счете 1:0 в пользу «Челси», мяч после касания Анелька попадает в руку Жерару Пике. Проблема в том, что рука защитника была выставлена и естественным положением это назвать крайне сложно.

В добавленное время команда Хосепа Гвардиолы сравнивает счет, но у хозяев остаются силы на последнюю атаку, которая завершается мощным ударом Михаэля Баллака. На пути мяча встает опять же поднятая рука, теперь Самюэля Это’О.

При желании можно было посчитать за точку соприкосновения условную подмышку, но терпению игроков «Челси» пришел конец. Дрогба выпалил на камеру знаменитое «It’s a fucking disgrace», уже понимая, что будет дисквалифицирован. Вместе с ним отношения с Эвребе принялся выяснять после финального свистка Жозе Босингва. Каким-то чудом наказания удалось избежать Баллаку, который сразу после своего удара при продолжающейся игре показал, как в Германии работают мельницы, и едва не вытолкнул судью с поля лопастями этого самого измельчителя зерна.

Прошло девять лет. Восемь из них Эвребе занимался делами, далекими от судейства. Футбольную карьеру он завершил через год после скандала. Возможно, надеясь, что тогда ему наконец перестанут желать «долгой и счастливой жизни» болельщики «Челси». Не перестали. Норвежец еще пару лет получал угрозы, написанные с разной степенью грамотности и достоверности.

51-летний Том Хеннинг проживает с семьей в Осло, но прямо сейчас находится в Пхенчхане вместе со сборной Норвегии. Вынырнув из потока грязи, лившегося на него годами, он стал работать психологом. Именно в таком качестве он помогает олимпийской команде. Судя по количеству наград у норвежцев, получается у него неплохо. По крайней мере лучше, чем судейство. «Если у кого-либо из спортсменов сомнения относительно их выступлений, мы общаемся на эту тему. Также я порой помогаю, если случается что-то за пределами спорта. Что было раньше, уже история. Сейчас новая игра, новые возможности», – говорит Эвребе в интервью британской The Sun.

Ему звонят со всех концов мира. В интервью испанской Marca Том вспоминает, что тогда, на «Стэмфорд Бридж», не общался ни с одним из игроков в подтрибунных помещениях, сразу отправившись в раздевалку. Называет тот день «не лучшим в карьере», добавляя, что гордиться, конечно, там особо нечем. Спокойно добавляет, что в ночь после игры его бригаде пришлось сменить гостиницу, так было много жаждущих расправы. Собственно, письма с угрозами перестали приходить после того, как «Челси» и «Барса» еще раз сошлись друг с другом в плей-офф Лиги чемпионов, и лондонцы прошли дальше (1:0, 2:2).

Хорошо разбираясь в психологии спортсменов, Эвребе до сих пор не может объяснить, что на него тогда все-таки нашло. «У каждого решения (не назначать пенальти) могли быть разные причины», – уклончиво говорит он, соглашаясь, что Это’О и Пике все-таки играли рукой, а Баллака можно было бы удостоить красной карточки за протесты.

Сегодняшний матч в Лондоне обслужит бригада арбитров во главе с турком Джюнейтом Чакыром. Тем самым, который в 2013-м удалял Нани за чистый подкат, выбесив весь Манчестер и обрадовав Мадрид. А годом ранее – Джона Терри на «Камп Ноу» (упоминавшиеся выше 2:2), уже абсолютно по делу. После тех сложнейших в плане работы матчей Чакыр смог собраться и добиться статуса одного из лучших рефери Европы. Таким же до приезда в Лондон считался и Том Хеннинг Эвребе…

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» – сегодня в 22:40 на «Матч ТВ»!

Фото: Globallookpres

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