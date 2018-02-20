Месси впервые забил «Челси», а «Барселона» добыла комфортный счет в Лондоне: голы и лучшие моменты

«Челси» не смог удержать победный счет против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1. Ответная игра - 14 марта.
Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала
«Челси» (Лондон) — «Барселона» (Барселона) — 1:1 (0:0)
Голы: Виллиан, 63 (ВИДЕО) — Месси, 75 (ВИДЕО).
Статистика и текстовая трансляция
Факты:
- До сегодняшнего дня «Челси» и «Барселона» играли между собой 16 раз: у обоих клубов было по пять побед и шесть раз матч закончился вничью
- 6 мая 2009 года состоялся самый скандальный матч между этими командами: норвежец Том Хеннинг Эвребе, судивший ту игру, не назначил в ворота «Барселоны» три-четыре пенальти. В итоге Иньеста на последних минутах сравнял счет и вывел испанскую команду в финал. Так Гвардиола взял первый трофей в Лиге чемпионов
Эвребе сейчас в Пхенчхане. Что он там забыл?
- После той игры «Челси» и «Барселона» в официальных матчах встречались лишь дважды – в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12. Команда Гвардиолы тогда имела подавляющее преимущество, но своими моменты не реализовала. «Челси» вышел в финал и выиграл у «Баварии». Командой руководил Роберто Ди Маттео.
- Лионель Месси впервые забил «Челси». До этого момента он 8 матчей не мог поразить ворота «синих». Аргентинцу осталось всего два гола до сотни в Лиге чемпионов
- «Челси» нанес 10 ударов за матч (2 – в створ), «Барселона» — 7(2)
- В нынешней Лиге чемпионов «Барселона» впервые пропустила в гостях
- Перед забитым мячом Виллиан дважды попал в штангу ворот гостей
- Главным арбитром матча был турецкий судья Джюнейт Чакыр
- Стартовый состав «Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо – Педро, Азар, Виллиан
- Стартовый состав «Барселона»: тер Штеген – Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Паулинью, Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес.
Лучшие моменты
Дальний удар АзараОткрыть видео
Рюдигер пробил головой после навеса с угловогоОткрыть видео
Дриблинг АзараОткрыть видео
Паулинью бьет головой по воротам англичанОткрыть видео
Сольный проход Виллиана и удар АлонсоОткрыть видео
Виллиан попадает в штангуОткрыть видео
Пике в падении пробил немного правее от воротОткрыть видео
Виллиан вновь сотрясает штангуОткрыть видео
«Челси» — «Барселона» — 1:0. Виллиан с третьей попытки забиваетОткрыть видео
Челси – Барселона. 1:1. Лионель Месси после ошибки Кристенсена сравнивает счетОткрыть видео
Фото: Shaun Botterill / Getty Images Sport / Gettyimages.ru