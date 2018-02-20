Месси впервые забил «Челси», а «Барселона» добыла комфортный счет в Лондоне: голы и лучшие моменты

«Челси» не смог удержать победный счет против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1. Ответная игра - 14 марта.

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Челси» (Лондон) — «Барселона» (Барселона) — 1:1 (0:0)

Голы: Виллиан, 63 (ВИДЕО) — Месси, 75 (ВИДЕО).

Статистика и текстовая трансляция

Факты:

До сегодняшнего дня «Челси» и «Барселона» играли между собой 16 раз: у обоих клубов было по пять побед и шесть раз матч закончился вничью

6 мая 2009 года состоялся самый скандальный матч между этими командами: норвежец Том Хеннинг Эвребе, судивший ту игру, не назначил в ворота «Барселоны» три-четыре пенальти. В итоге Иньеста на последних минутах сравнял счет и вывел испанскую команду в финал. Так Гвардиола взял первый трофей в Лиге чемпионов

Эвребе сейчас в Пхенчхане. Что он там забыл?

После той игры «Челси» и «Барселона» в официальных матчах встречались лишь дважды – в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12. Команда Гвардиолы тогда имела подавляющее преимущество, но своими моменты не реализовала. «Челси» вышел в финал и выиграл у «Баварии». Командой руководил Роберто Ди Маттео.

Лионель Месси впервые забил «Челси». До этого момента он 8 матчей не мог поразить ворота «синих». Аргентинцу осталось всего два гола до сотни в Лиге чемпионов

«Челси» нанес 10 ударов за матч (2 – в створ), «Барселона» — 7(2)

В нынешней Лиге чемпионов «Барселона» впервые пропустила в гостях

Перед забитым мячом Виллиан дважды попал в штангу ворот гостей

Главным арбитром матча был турецкий судья Джюнейт Чакыр

Стартовый состав «Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо – Педро, Азар, Виллиан

Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо – Педро, Азар, Виллиан Стартовый состав «Барселона»: тер Штеген – Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Паулинью, Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес.

Лучшие моменты

Дальний удар Азара

Рюдигер пробил головой после навеса с углового

Дриблинг Азара

Паулинью бьет головой по воротам англичан

Сольный проход Виллиана и удар Алонсо

Виллиан попадает в штангу

Пике в падении пробил немного правее от ворот

Виллиан вновь сотрясает штангу

«Челси» — «Барселона» — 1:0. Виллиан с третьей попытки забивает

Челси – Барселона. 1:1. Лионель Месси после ошибки Кристенсена сравнивает счет

Фото: Shaun Botterill / Getty Images Sport / Gettyimages.ru