Месси впервые забил «Челси», а «Барселона» добыла комфортный счет в Лондоне: голы и лучшие моменты

Месси впервые забил «Челси», а «Барселона» добыла комфортный счет в Лондоне: голы и лучшие моменты

20 февраля 22:39

«Челси» не смог удержать победный счет против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1. Ответная игра - 14 марта.

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Челси» (Лондон) — «Барселона» (Барселона) — 1:1 (0:0)

Голы: Виллиан, 63 (ВИДЕО) — Месси, 75 (ВИДЕО). 

Статистика и текстовая трансляция

Факты:

  • До сегодняшнего дня «Челси» и «Барселона» играли между собой 16 раз: у обоих клубов было по пять побед и шесть раз матч закончился вничью
  • 6 мая 2009 года состоялся самый скандальный матч между этими командами: норвежец Том Хеннинг Эвребе, судивший ту игру, не назначил в ворота «Барселоны» три-четыре пенальти. В итоге Иньеста на последних минутах сравнял счет и вывел испанскую команду в финал. Так Гвардиола взял первый трофей в Лиге чемпионов

Эвребе сейчас в Пхенчхане. Что он там забыл?

  • После той игры «Челси» и «Барселона» в официальных матчах встречались лишь дважды – в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12. Команда Гвардиолы тогда имела подавляющее преимущество, но своими моменты не реализовала. «Челси» вышел в финал и выиграл у «Баварии». Командой руководил Роберто Ди Маттео.
  • Лионель Месси впервые забил «Челси». До этого момента он 8 матчей не мог поразить ворота «синих». Аргентинцу осталось всего два гола до сотни в Лиге чемпионов
  • «Челси» нанес 10 ударов за матч (2 – в створ), «Барселона» — 7(2)
  • В нынешней Лиге чемпионов «Барселона» впервые пропустила в гостях
  • Перед забитым мячом Виллиан дважды попал в штангу ворот гостей
  • Главным арбитром матча был турецкий судья Джюнейт Чакыр
  • Стартовый состав «Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо – Педро, Азар, Виллиан
  • Стартовый состав «Барселона»: тер Штеген – Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Паулинью, Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес.

Лучшие моменты

Дальний удар Азара

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Рюдигер пробил головой после навеса с углового

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Дриблинг Азара

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Паулинью бьет головой по воротам англичан

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Сольный проход Виллиана и удар Алонсо

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Виллиан попадает в штангу

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Пике в падении пробил немного правее от ворот

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Виллиан вновь сотрясает штангу

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«Челси» — «Барселона» — 1:0. Виллиан с третьей попытки забивает

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Челси – Барселона. 1:1. Лионель Месси после ошибки Кристенсена сравнивает счет

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Фото: Shaun Botterill / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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