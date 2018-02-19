Испанские судьи снова чудят. На этот раз пострадали баски

«Матч ТВ» рассказывает о скандале, в центре которого оказался не игрок или команда, а… язык.

В субботу, 17 февраля, в пятом испанском дивизионе (Regional Preferente) состоялся матч между клубами с благозвучными названиями «Идиасабаль» и «Эльгоибар». Он закончился унылой нулевой ничьей и поначалу вообще интересен был лишь болельщикам этих команд. Все изменилось на следующий день, когда выяснились подробности событий, предшествовавших встрече.

Президент «Идиасабаля» Матиас Аранбуру выступил перед прессой, сообщив следующее: «Перед стартовым свистком рефери сказал нам, что не хочет слышать ни слова на баскском во время матча. Он уточнил, что знает всего пару слов на этом языке и может, таким образом, пропустить мимо ушей ругательства и оскорбления. Я попытался объяснить ему, что мы все говорим по-баскски, но он никак не отреагировал».

Свое недоумение выразил и главный тренер гостей Омар Аиспуру. «Впервые я столкнулся с такого рода запросами. Просто неприемлемо слышать нечто подобное от судьи», — сказал он в интервью Mundo Deportivo, уточнив, что судья вел себя «демонстративно вызывающе».

Рефери матча Мануэль Саррион Гонсалес представляет андалусийскую коллегию арбитров. Само собой, на матч пятого дивизиона звать судью из другого региона никто не будет, слишком накладно. Дело в том, что Саррион Гонсалес в декабре перебрался в Страну басков и, по словам пострадавших, «старается сейчас сделать себе имя». Аиспуру уверен, что Саррион Гонсалес просто хочет вернуться на малую родину и этот поступок с его стороны был своеобразным знаком. «Таких персонажей, к сожалению, у нас хватает», — говорит президент «Идиасабаля».

Дословно фраза, брошенная арбитром, звучала следующим образом: «Если кто-либо заговорит на баскском языке, то будет удален с поля». Судя по тому, что ни одной красной карточки показано не было, а протокол Сарриона Гонсалеса ничем особенным не выделялся, инцидентов избежать удалось.

По словам представителей клубов, они жалеют, что вообще согласились сыграть матч при таких обстоятельствах. Представители клубов подумывали об отказе выводить команды на поле, однако технически перенести игру на другой день было непросто в связи с отсутствием очевидного «окна». Да и подвергать себя санкциям желания ни у кого не было.

В ближайшее время в офис федерации и судейского комитета будет отправлено совместное письмо с жалобой на действия рефери и просьбой дисквалифицировать его. В качестве претензии будет указана история с баскским языком, но, возможно, в «Идиасабале» приложат также и странное, на их взгляд, требование Сарриона Гонсалеса поменять гетры у вратаря команды (с белых на черные, играть в итоге пришлось в синих) и пожелание выйти из подтрибунных помещений вместе под его предводительством. «Это был словно матч Лиги чемпионов, не хватало только детей, которых надо было бы вести за руку», — удивляется Аранбуру.

Естественно, эту историю моментально подхватили политические силы. Клубы уже поддержало Консульство провинции Гипускойя (аналог регионального правительства), выступив с осуждением «подобного отношения и предрассудков касательно баскского языка». Заместитель директора департамента культуры и спорта Денис Итчасо выступил с речью, где потребовал объяснений от федерации футбола, а также подчеркнул, что «спорт в Стране басков всегда был одним из инструментов для продвижения баскского языка, и такие эпизоды лишь создают недоверие к нашему языку».

Скорее всего, этот скандал не будет полыхать очень уж ярко и не приведет к очередному референдуму об отделении, но почти наверняка братьев своих меньших поддержат уже совсем скоро на «Нуэво Сан-Мамес» в Бильбао. Не удивляйтесь, если, включив в четверг ответный матч «Спартака» в Лиге Европы, вы увидите на трибунах плакаты политического содержания. Самое смешное, что написаны они наверняка будут на английском языке.

Фото: globallookpress.com

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