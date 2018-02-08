В Испании 36 игроков подозреваются в участии в договорняке. Сам матч состоялся семь лет назад

«Матч ТВ» разбирается, почему «Леванте» и «Сарагосу» никак не оставят в покое и кому из нынешних звезд может грозить тюремный срок.

Для начала важная ремарка. Организация и участие в договорных матчах считается в Испании преступлением. Для физических лиц наказание может быть самым суровым, вплоть до тюремного срока. Для клубов – исключение из турниров, в которых они заиграны. При этом денежные вознаграждения третьей стороны (за победу) преступлением не являются. Более того, практика дополнительного мотивирования порой давала неожиданный результат.

Самые известные случаи относятся к концу прошлого века. В 1992 и 1993 годах мадридский «Реал» дважды играл последний матч сезона на Канарских островах против местного «Тенерифе». В случае победы «сливочные» получали золото чемпионата страны, но оба раза их ждало разочарование – поражения со счетом 2:3 и 1:2 соответственно. Футболисты «Тенерифе» позже признавались, что им были гарантированы серьезные подъемные от «Барселоны», если они сумеют отнять очки у конкурента. Оба раза «Барса» брала чемпионство.

Что случилось 21 мая 2011 года?

В последнем туре сезона в примере встречались «Леванте» и «Сарагоса». Благодаря победе (2:1) гости остались в высшем дивизионе, а вылетел «Депортиво». «Сарагоса» отличилась по разу в каждом из таймов, за десять минут до финального свистка соперник провел гол престижа. Вскоре стало известно, что восемь игроков «Сарагосы», работники клуба и главный тренер Хавьер Агирре получили в общей сложности 965 000 евро. По словам президента и владельца клуба Агатипо Иглесиаса – в качестве бонусов. Затем сотрудники вернули бонусы наличными президенту. Деньги, предположительно, пошли на подкуп «Леванте». По крайней мере все, что касается происхождения суммы, подтверждено.

Под подозрение попали всего 42 человека (из них – 36 игроков). Все они были допрошены, в том числе тогдашний главный тренер «Сарагосы» Хавьер Агирре, спортивный директор клуба Антонио Прието и Агапито. Свою вину они, естественно, отрицали. Забивший оба гола «Сарагосы» полузащитник Габи сказал, что «сделал то, о чем попросили в клубе», то есть бонусы были, деньги он клубу вернул, а дальнейшая судьба дензнаков ему неизвестна.

Какая репутация у «Леванте»?

Интересно, что в скандале оказались замашены, помимо «Сарагосы», именно «Леванте» с «Депортиво». Спустя пару лет –13 апреля 2013 года – в рамках 31-го тура чемпионата Испании эти команды сыграли очень странный матч. Уже на исходе получаса «Леванте» уступал в счете три мяча, а закончилось все разгромом – 0:4. Валенсийцы к тому моменту уже не решали никаких турнирных задач, а «Депор» боролся за выживание.

Через месяц выяснилось подробности произошедшего. В раздевалке полузащитник валенсийцев Хосе Хавьер Баркеро заявил, что «не желает участвовать в подобном фарсе», и обвинил одноклубников – Густаво Мунуа, Хуанлу, Хуанфрана и Серхио Бальестероса, - что они недостаточно выкладывались. Называя вещи своими именами – в том, что команда сдала матч. Пререкания в раздевалке едва не переросли в драку, огонь удалось погасить лишь тренеру команды Игнасио Мартинесу.

По сведениям испанской радиостанции Onda Cero, некоторые игроки «Леванте» в перерыве матча (счет к тому времени был 0:3) отослали форварду «Гранады» Карлосу Аранде СМС, смысл которых сводился к тому, что команда получила бонус от «Депортиво» и у «Гранады» есть возможность его перебить («Гранада» тоже решала вопрос сохранения прописки в примере, а Аранда ранее выступал за «Леванте»).

По версии издания El Confidencial, результат матча обеспечила… китайская мафия, контролирующая букмекерский бизнес в европейском футболе. В качестве главного аргумента приводился факт, что множество ставок было сделано на счет 3:0 в пользу номинального аутсайдера.

Колоритный президент «Депортиво» Аугусто Сезар Лендойро выдал тогда в прессе огненную цитату: «Сейчас все говорят, что мы нечестно обыграли «Леванте», но это не так. Где вы были, когда нас вытолкали в сегунду? Результаты почти всех игр «Депортиво» в 2011 году были заранее обговорены. Там есть несколько невероятных результатов – посмотрите внимательно. Там был сговор нескольких клубов – об этом знают многие, но у меня нет доказательств. Я хочу сказать болельщикам, что в примере достаточно договорных матчей, но «Депортиво» в них не участвует. У нас чистые руки».

Почему об этом вспомнили сейчас?

В январе 2015-го официально началось расследование обстоятельств матча «Леванте» - «Сарагоса». Следственный судья (проводит досудебные разбирательства) Изабель Родригес закрыла дело летом 2017 года, не найдя доводов для того, чтобы передать его в суд. Однако в январе 2018-го она подала прошение о пересмотре этого решения, так как в более высокий районный суд была подана апелляция. Ее инициаторами явились представители «Депортиво» (пострадавшая сторона) и гособвинение. Дата слушаний по делу станет известна не раньше, чем через 5-6 месяцев. Это единственная публичная часть разбирательств, открытая для прессы. На слушаниях будут обязаны присутствовать в том числе и сами игроки.

При передаче дела в архив Родригес заявила, что «неоспоримым» фактом были лишь денежные переводы (от клуба на счета игроков), но доказательства, выдвинутые обвинением, признала недостаточными. На какие цели в дальнейшем пошли деньги, установить не удалось.

Издание Las Provincias считает, что обвинения будут предъявлены в соответствии со статьей 286.4bis Уголовного кодекса Испании, где говорится о коррупции в спорте. 42-м подозреваемым грозит от шести месяцев до четырех лет тюрьмы. Практика показывает, что те, кто совершил подобное правонарушение впервые и получил срок до двух лет, отделываются зачастую дисквалификацией.

Каким именно игрокам стоит напрячься?

Многие из участников того действа уже завершили карьеры, но ряд игроков продолжают выступать. Вот самые заметные из них: Габи («Атлетико»), Андре Эррера («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Понсио («Ривер Плейт»), Фелипе Кайседо («Сиэтл»), Джефферсон Монтеро («Хетафе»), Кристиан Стуани («Жирона»), Иван Обрадович («Андерлехт»).

Эррера в среду уже выступил с заявлением, в котором отрицал причастность к чему-то странному: «Как я говорил в 2014-м, когда дело только было заведено, я никогда не занимался и не буду заниматься ничем, что имело бы отношение к договорным матчам. Если мне придется выступить в суде, я спокойно сделаю это, так как моя совесть абсолютно чиста. Я люблю футбол и верю в принципы честной игры. Как на поле, так и вне его».

Фото: David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images