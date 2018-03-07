Касильяс и «Порту» выстояли в Ливерпуле

Футбол

Ливерпуль - Порту - 0:0. Лучшие моменты

Футбол

ПСЖ - Реал - 1:2. Голы и лучшие моменты

Футбол

Роналду повторил рекорд ван Нистелроя

Футбол

«Порту» выстоял на «Энфилде», но вылетел из Лиги чемпионов

Футбол

«Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Футбол

ПСЖ - Реал. Дальний удар Иско

Футбол

Ливерпуль - Порту. Касильяс тащит мяч из под перекладины

Футбол

Ливерпуль - Порту. Торрес не забивает с линии вратарской

Футбол

ПСЖ - Реал. Штанга спасает хозяев от гола

Футбол

ПСЖ - Реал. 1:2. Карлос Казимиро

Футбол

Ливерпуль - Порту. Удар Милнера головой

Футбол

ПСЖ - Реал. Бензема упустил возможность забить

Футбол

ПСЖ - Реал. 1:1. Эдинсон Кавани

Футбол

ПСЖ - Реал. Асенсио попадает в штангу

Футбол

ПСЖ - Реал. Удаление Верратти

Футбол

ПСЖ - Реал. Кавани едва не сравнивает счет

Футбол

ПСЖ - Реал. Рамос блокирует опаснейший удар Кавани

Хоккей

КХЛ сдвинула даты матчей 1/2 финала Восточной конференции

Футбол

Ливерпуль - Порту. Кариус, играя в прыжке, отводит угрозу

Футбол

ПСЖ - Реал. 0:1. Криштиану Роналду

Футбол

Массимилиано Аллегри: «Игра с «Тоттенхэмом» – своего рода финал»

Футбол

ПСЖ - Реал. Роналду бьет головой рядом со штангой

Формула 1

Сироткину было непросто в очередной день тестов в Испании

Футбол

Джанлуиджи Буффон: «Даже не думал, что этот матч может стать для меня последним в Лиге чемпионов»

Хоккей

Судейство в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина вызвало вопросы у тренерского штаба «Торпедо»

Футбол

ПСЖ - Реал. Выход Мбаппе один на один

Футбол

ПСЖ - Реал. Опасный прострел Ди Марии

Хоккей

Юкка Ялонен: «Это была тяжелая игра, но мы рады победе»

Футбол

Ливерпуль - Порту. Ловрен бьет головой выше ворот

Футбол

ПСЖ - Реал. Бензема не использовал выход один на один

Футбол

ПСЖ - Реал. Проход Мбаппе и прострел Ди Марии

Футбол

Ливерпуль - Порту. Мане попадает в штангу

Футбол

ПСЖ - Реал. Подача Мбаппе

Футбол

«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч с «Атлетико»

Футбол

ПСЖ - Реал. Ареола выручает после удара Рамоса