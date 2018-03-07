Касильяс и «Порту» выстояли в Ливерпуле

Касильяс и «Порту» выстояли в Ливерпуле

00:53

«Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала принимал «Порту».

Первый матч закончился победой англичан – 5:0

«Ливерпуль» нанес 12 ударов (5 – в створ), «Порту» — 10(3)

Статистика и текстовая трансляция

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Ливерпуль» (Ливерпуль)  – «Порту» (Порту)  – 0:0        

Лучшие моменты:

Мане не реализует момент

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Мане попадает в штангу

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Ловрен бьет головой выше ворот

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Кариус, играя в прыжке, отводит угрозу

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Удар Милнера головой

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Торрес не забивает с линии вратарской

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Касильяс тащит мяч из-под перекладины

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Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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