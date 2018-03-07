Касильяс и «Порту» выстояли в Ливерпуле

«Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала принимал «Порту».
Первый матч закончился победой англичан – 5:0
«Ливерпуль» нанес 12 ударов (5 – в створ), «Порту» — 10(3)
Статистика и текстовая трансляция
Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала
«Ливерпуль» (Ливерпуль) – «Порту» (Порту) – 0:0
Лучшие моменты:
Мане не реализует моментОткрыть видео
Мане попадает в штангуОткрыть видео
Ловрен бьет головой выше воротОткрыть видео
Кариус, играя в прыжке, отводит угрозуОткрыть видео
Удар Милнера головойОткрыть видео
Торрес не забивает с линии вратарскойОткрыть видео
Касильяс тащит мяч из-под перекладиныОткрыть видео
Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru