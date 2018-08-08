5 громких трансферов, которые могут состояться на финише заявочной кампании в Англии

То есть уже завтра.

Почему трансферное окно в Англии закрывается так рано.

5. Набиль Фекир, полузащитник, Франция

Откуда: «Лион»

Куда: «Ливерпуль»

Мерсисайдцы пытались заполучить капитана «Лиона» еще в июне, предлагая 53 миллиона фунтов. Теперь они пошли на второй заход наверняка с более увесистой суммой. Сам Фекир только в понедельник приступил к тренировкам с командой (отдыхал так долго из-за ЧМ-2018) и не был включен в состав на товарищеский матч с «Челси», который состоялся вчера. «Пока рано что-либо говорить. В конце прошлого сезона он хотел покинуть команду, но сейчас был рад вернуться. На данный момент он игрок «Лиона», - заявил главный тренер французов Бруно Женезио.

4. Матео Ковачич, полузащитник, Хорватия

Откуда: «Реал»

Куда: «Челси»

После однозначного поражения в Суперкубке Англии «синие» стали самым активным на трансферном рынке клубом страны. Очевидно, что «Челси» нужно усиливаться, чтобы претендовать на трофеи и не растерять все до того, как Сарри наладит свою игру. Сегодня медобследование в Лондоне должен пройти Ковачич. Хорват все лето отказывался тренироваться вместе с командой, требуя, чтобы его отпустили или гарантировали большее количество игрового времени в перспективе. В итоге «Реал» решил отдать Матео в аренду «Челси». На игрока претендовал и «МЮ», но Ковачич сказал, что выступать под началом Моуринью не желает. В «Челси» хорват займет место Тьемуе Бакайоко, которого арендует «Милан».

3. Тоби Алдервейрельд, защитник, Бельгия

Откуда: «Тоттенхэм»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы долгое время вели другого защитника – Гарри Магуайра, здорово показавшего себя на чемпионате мира. Кроме того, тренерский штаб не прочь был видеть в команде габаритного Йерри Мину, который не раскрылся в «Барселоне», но сверкнул на том же ЧМ-2018. Наконец, Джером Боатенг сам лично отказался уходить из «Баварии в «МЮ». На выходе в Манчестер, судя по всему, отправляется Альдервейрельд. Более опытный и надежный вариант. Это интересно, учитывая, что на протяжении двух лет Моуринью предпочитал укреплять оборону в основном на перспективу (Байли, Линделеф). Официального предложения «Тоттенхэму» не поступало, но это дело времени.

2. Тибо Куртуа, голкипер, Бельгия

Откуда: «Челси»

Куда: «Реал»

Этот переход теоретически мог бы состояться и позже – продавать игроков в другие лиги англичане могут до конца месяца. Но сегодня «Челси» договорился с «Атлетиком» о выкупе контракта Кепы, сделав автоматически того самым дорогим вратарем мира. Следовательно, в услугах Куртуа «синие» больше не нуждаются. Бельгиец отправится в «Реал», который заплатит 35 миллионов фунтов. Относительно невысокая цена объясняется тем, что у игрока остался лишь один сезон по действующему контракту и он сам хотел сменить обстановку. Ожидается, что в Мадриде Куртуа получит шестилетнее соглашение, а уже в четверг его представят на «Сантъяго Бернабеу».

1. Поль Погба, полузащитник, Франция

Откуда: «Манчестер Юнайтед»:

Куда: «Барселона»

Аналогичная история. «МЮ» пока не нашел прямой замены Погба, но если у него это получится, трансфер Поля в «Барсу» не станет выглядеть утопией. Каталонцы постепенно переходят на схему с двумя чистыми форвардами и, возможно, отпустят Дембеле. Даже с новичками Артуром и Видалем (это два разных человека!) полузащита сине-гранатовых вместит еще одну звезду. В Манчестере опровергают, что Погба требует повысить ему зарплату, и говорят, что тот вообще не для продажи. Англичане отвергли предложение на 44 миллиона фунтов плюс Мина и Гомеш, однако сам француз хотел бы уйти. А учитывая, что его агент Райола, как правило, своего добивается, этот переход из серии скорее «да», чем «нет». Один раз Поль «Олд Траффорд» уже покидал.

Фото: globallookpress.com

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