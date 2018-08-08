5 громких трансферов, которые могут состояться на финише заявочной кампании в Англии

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
18:25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
18:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
19:55
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. ПАОК (Греция) - "Спартак" (Россия)
21:55
Классика UFC. Тяжеловесы. [16+]
22:50
Новости.
23:00
Все на Матч!.
23:35
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
01:40
Итальянская гонщица. [16+]
03:45
Профессиональный бокс. Б. Ахмедов - О. Барахас. С. Кузьмин - Дж. Карпенси [16+]
05:00
Твои правила. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига чемпионов. ПАОК (Греция) - "Спартак" (Россия) [0+]
11:00
Футбольные каникулы. [12+]
11:30
Новости.
11:35
Все на Матч!.
12:05
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental в первом лёгком весе. Трансляция из Великобритании. Майкл Конлан - Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл - Деклана Джерати [16+]
13:40
Новости.
13:45
Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Александр Стецуренко - Павла Правашинского. Джонатан Диниз - Михаила Тютерева [16+]
15:20
Новости.
15:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16:20
Все на Матч!.
16:55
Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург)
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

5 громких трансферов, которые могут состояться на финише заявочной кампании в Англии

Евгений Шуваев
17:41
5 громких трансферов, которые могут состояться на финише заявочной кампании в Англии

То есть уже завтра.

Почему трансферное окно в Англии закрывается так рано.

5. Набиль Фекир, полузащитник, Франция

Откуда: «Лион»

Куда: «Ливерпуль»

https://www.instagram.com/p/BjZ-AtnjT33/?hl=ru&taken-by=nabilfekir

Мерсисайдцы пытались заполучить капитана «Лиона» еще в июне, предлагая 53 миллиона фунтов. Теперь они пошли на второй заход наверняка с более увесистой суммой. Сам Фекир только в понедельник приступил к тренировкам с командой (отдыхал так долго из-за ЧМ-2018) и не был включен в состав на товарищеский матч с «Челси», который состоялся вчера. «Пока рано что-либо говорить. В конце прошлого сезона он хотел покинуть команду, но сейчас был рад вернуться. На данный момент он игрок «Лиона», - заявил главный тренер французов Бруно Женезио.

4. Матео Ковачич, полузащитник, Хорватия

Откуда: «Реал»

Куда: «Челси»

https://www.instagram.com/p/BlrJ4RLnP8A/?hl=ru&taken-by=mateokovacic8

После однозначного поражения в Суперкубке Англии «синие» стали самым активным на трансферном рынке клубом страны. Очевидно, что «Челси» нужно усиливаться, чтобы претендовать на трофеи и не растерять все до того, как Сарри наладит свою игру. Сегодня медобследование в Лондоне должен пройти Ковачич. Хорват все лето отказывался тренироваться вместе с командой, требуя, чтобы его отпустили или гарантировали большее количество игрового времени в перспективе. В итоге «Реал» решил отдать Матео в аренду «Челси». На игрока претендовал и «МЮ», но Ковачич сказал, что выступать под началом Моуринью не желает. В «Челси» хорват займет место Тьемуе Бакайоко, которого арендует «Милан».

3. Тоби Алдервейрельд, защитник, Бельгия

Откуда: «Тоттенхэм»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

https://www.instagram.com/p/BlgCHxGgLe1/?hl=ru&taken-by=tobyalderweireld

Манкунианцы долгое время вели другого защитника – Гарри Магуайра, здорово показавшего себя на чемпионате мира. Кроме того, тренерский штаб не прочь был видеть в команде габаритного Йерри Мину, который не раскрылся в «Барселоне», но сверкнул на том же ЧМ-2018. Наконец, Джером Боатенг сам лично отказался уходить из «Баварии в «МЮ». На выходе в Манчестер, судя по всему, отправляется Альдервейрельд. Более опытный и надежный вариант. Это интересно, учитывая, что на протяжении двух лет Моуринью предпочитал укреплять оборону в основном на перспективу (Байли, Линделеф). Официального предложения «Тоттенхэму» не поступало, но это дело времени.

2. Тибо Куртуа, голкипер, Бельгия

Откуда: «Челси»

Куда: «Реал»

https://www.instagram.com/p/BmGAyK4HTgS/?hl=ru&taken-by=thibautcourtois

Этот переход теоретически мог бы состояться и позже – продавать игроков в другие лиги англичане могут до конца месяца. Но сегодня «Челси» договорился с «Атлетиком» о выкупе контракта Кепы, сделав автоматически того самым дорогим вратарем мира. Следовательно, в услугах Куртуа «синие» больше не нуждаются. Бельгиец отправится в «Реал», который заплатит 35 миллионов фунтов. Относительно невысокая цена объясняется тем, что у игрока остался лишь один сезон по действующему контракту и он сам хотел сменить обстановку. Ожидается, что в Мадриде Куртуа получит шестилетнее соглашение, а уже в четверг его представят на «Сантъяго Бернабеу».

1. Поль Погба, полузащитник, Франция

Откуда: «Манчестер Юнайтед»:

Куда: «Барселона»

https://www.instagram.com/p/Bl_5t-ljT8W/?taken-by=paulpogba

Аналогичная история. «МЮ» пока не нашел прямой замены Погба, но если у него это получится, трансфер Поля в «Барсу» не станет выглядеть утопией. Каталонцы постепенно переходят на схему с двумя чистыми форвардами и, возможно, отпустят Дембеле. Даже с новичками Артуром и Видалем (это два разных человека!) полузащита сине-гранатовых вместит еще одну звезду. В Манчестере опровергают, что Погба требует повысить ему зарплату, и говорят, что тот вообще не для продажи. Англичане отвергли предложение на 44 миллиона фунтов плюс Мина и Гомеш, однако сам француз хотел бы уйти. А учитывая, что его агент Райола, как правило, своего добивается, этот переход из серии скорее «да», чем «нет». Один раз Поль «Олд Траффорд» уже покидал.

Фото: globallookpress.com

Читайте также:

260 миллионов на трансферы за два года. Как «Эвертон» шел к успеху, но стал посмешищем

«Мой отец засунул голову в торт и прокричал: «Мы в финале!» Он стал самым дорогим вратарем в мире

Кронке выкупил акции «Арсенала» у Усманова. Болельщики негодуют

«Барселона» вернула счастливые цвета. Самые необычные гостевые формы топ-клубов

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+