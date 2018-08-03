260 миллионов на трансферы за два года. Как «Эвертон» шел к успеху, но стал посмешищем

Самый безумный клуб английской премьер-лиги прямо сейчас.

С чего все началось

Два с половиной года назад «Эвертон» купил иранский бизнесмен Фархад Мошири. Для английского футбола это был не чужой человек – в августе 2007-го он вместе с другим сооснователем Red & White Holdings Алишером Усмановым купил 14.65 процента акций лондонского «Арсенала», а позже компаньоны увеличили долю. В феврале позапрошлого года Мошири продал свою часть Усманову, чтобы единолично встать у руля «Эвертона». В настоящий момент он владеет 58.8 процента акций мерсисайдцев.

В планы бизнесмена изначально входило не только регулярное появление «ирисок» в топ-6 лучших английских команд, но и строительство нового стадиона за 500 миллионов фунтов, а также обновление всей структуры управления клубом. Довольно быстро стало понятно, что имеются проблемы. «Эвертон» по итогам сезона-2017/18 не пробился в еврокубки, закончив чемпионат на восьмом месте, и последовательно уволил двух тренеров, работавших с командой – Рональда Кумана и Сэма Эллайрдаса. Не сработался Мошири и с президентом клуба и его миноритарным владельцем, 72-летним Биллом Кенрайтом, который хотел заменить Эллардайса британским специалистом, но владелец остановил выбор на португальце Марку Силве. 40-летний тренер пришел из «Уотфорда», с которым ничего особенного не добился, а на последних своих четырех местах работы не пробыл более сезона. Для «Эвертона» Силва стал уже пятым тренером за два года, если считать временно исполняющего обязанности в прошлом сезоне Дэвида Ансворта.

Также Кенрайт убежден, что новая арена должна вмещать 64 тысячи человек, тогда как цифра Мошири не превышает 50 тысяч. Сейчас поговаривают, что наступающий сезон станет последним для Кенрайта в клубе, дольше терпеть его иранец не намерен.

Как ведут трансферные дела

Лето 2017 года вошло в историю «Эвертона» как самая жаркая пора. Клуб обновил собственный рекорд, потратив на новичков 203 миллиона евро и уступив по этому показателю лишь «Челси» с «Манчестер Сити». Сразу шесть игроков обошлись мерсисайдцам дороже 22,5 миллиона, но, по сути, только переход вратаря Джордана Пикфорда из «Сандерленда» хоть как-то оправдал себя.

Наиболее показательной стала история полузащитника Дэви Классена. Голландца взяли из «Аякса» за 27 миллионов, тот появился на поле 16 раз, провел там 251 минуту, не забил ни одного гола и сделал всего один результативный пас. Более того, в тех трех матчах премьер-лиги, что Классен начинал в основе, он нанес лишь два удара в створ ворот. При этом в контракте Дэви была прописана шестизначная сумма (разумеется, в неделю), что, мягко говоря, беспокоило болельщиков команды. В это межсезонье от Классена поспешили избавиться, продав его «Вердеру» за сумму, в два раза меньше той, которую потратили год назад. Такой вот бизнес.

Четверо нападающих «Эвертона» за весь предыдущий сезон отметились на всех 17 голами, а лучшим бомбардиром команды стал ветеран Уэйн Руни, вторую половину сезона отыгравший в полузащите. Что делает клуб летом? Правильно, отправляет своего символа куда подальше, а именно – в Америку. Причем агент игрока Пол Стретфорд по окончании сезона встречался с Мошири, чтобы обсудить опцию продления контракта на год, которое было прописано в соглашении сторон. Владелец «Эвертона» ответил, что получил несколько интересных предложений относительно Руни и будет их изучать. В итоге ради сокращения зарплатной ведомости Уэйна отдали в «Ди Си Юнайтед». Любопытно, что год назад «Эвертон» также расставался в межсезонье с самым результативным игроком команды – Ромелу Лукаку. К чему это привело – см. первое предложение этого абзаца.

Какие сделали выводы

«Ириски» как минимум стали менее активны на трансферном рынке. В эту кампанию состав команды пополнили лишь два игрока. Впрочем, «менее активны» не равно «осмотрительны». Так, одним из новичков стал левый защитник Люка Динь (20,2 миллиона евро), за два года в «Барселоне» так ни у кого и не выигравший конкуренцию за место в основе. А другим – вингер Ришарлисон (39,2 миллиона). Очень противоречивый персонаж, сейчас мы о нем чуть подробнее расскажем.

Бразилец успел провести всего один сезон в АПЛ и обошелся «Уотфорду» в 2017-м в три раза дороже. Справедливо было бы полагать, что за этот сезон он показал нечто такое, от чего волосы подмышками вставали дыбом, а в горшках на подоконниках начинали появляться не только цветы, но и плоды. Увы, чудес не было. Стартовал Ришарлисон действительно неплохо: пять голов в 12 первых матчах, но на этом собственно все и завершилось. Так называемый xG (коэффициент ожидаемых голов) у него составил 10.6, то есть серьезной проблемой для вингера стала реализация моментов. Вот типичный Ришарлисон:

Совсем скис южноамериканец зимой, когда «Уотфорд» уволил Силву, а Ришарлисон заявил, что готов покинуть команду вслед за тренером. В самоволку уходить не понадобилось. Летом Силва позвал своего любимого игрока в «Эвертон», убедив руководство, что он – именно тот, который вытащит нападение команды из ямы.

Насколько готовы к сезону

Разница забитых и пропущенных мячей в товарищеских матчах «ирисок» должна внушать страх их соперникам – 22-10. Проблема в том, что все 22 гола были забиты в ворота скромного австрийского «АТВ Ирднинга» еще в середине июля. Уровень сопротивления был настолько серьезным…

…что уставшие игроки «Эвертона» в следующих пяти встречах не одержали ни одной победы, а в последних двух разгромно уступили «Блэкберну» (0:3) и «Лиллю» (1:4). То есть команде, которая только вернулась в высший английский дивизион, и команде, которая едва не вылетела из высшего французского дивизиона.

Впрочем, это ведь контрольные матчи, они ничего не решают. Впереди – уже через неделю – старт сезона в АПЛ, и вот там «Эвертон» всем покажет. С по-прежнему невнятной атакой и обороной, где самому молодому игроку основы (не берем пока Диня в расчет) в октябре стукнет 30 лет.

Если (точнее, когда) «Эвертон» закончит сезон без трофеев, то повторит самую провальную эпоху в истории клуба – 24 года без титулов. В 1995-м, когда команда взяла Кубок Англии, Ришарлисон еще даже не родился.

Фото: Steve Bardens / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru