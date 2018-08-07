Кронке выкупил акции «Арсенала» у Усманова. Болельщики негодуют

Выступил даже Ян Райт.

Как было раньше

67,09 процента акций лондонского «Арсенала» принадлежали компании KSE, которой единолично владеет американский бизнесмен Стэн Кронке, чье состояние, по оценкам Forbes, равно 8,3 миллиарда долларов. 30,04 процента акций – компании Red and White Securities, собственником которой является российский олигарх Алишер Усманов. Еще 2,87 процента ценных бумаг на руках у миноритарных акционеров. Всего клуб выпустил 62 219 акций.

Впервые акционером «Арсенала» Кронке стал в мае 2007-го, в Совет директоров клуба вошел в сентябре следующего года, а контрольный пакет получил в апреле 2011-го. Помимо бизнеса, связанного с землей и недвижимостью, американец владеет рядом спортивных команд США (американский футбол, баскетбол, хоккей, футбол).

Что произошло сейчас

Фондовая биржа NEX сегодня объявила, что компания Усманова дала «безотзывные обязательства» продать акции «Арсенала» компании Кронке. Сумма сделки – 550 миллионов фунтов. Каждая акция ушла за 29 419,64 фунта.

Также говорится, что Кронке как владелец 90 процентов акций клуба воспользуется правом вынудить остальных держателей продать ему свои бумаги. «Приверженность KSE клубу является непоколебимой и долгосрочной… и поможет нам быстрее продвигаться в осуществлении стратегии и реализации амбиций клуба», - уточняется в заявлении компании.

Усманов, купивший изначально 14,58 процента акций «Арсенала» у Дэвида Дина в августе 2007 года, таким образом, получил прибыль в размере 300 миллионов фунтов за отчетный срок. Представитель российского бизнесмена сказал, что продажа никак не связана со статусом Усманова в Великобритании, так как он резидент страны и ему – в отличие от владельца «Челси» Романа Абрамовича – не надо каждый раз получать новую визу.

Почему это случилось

На протяжении 11 последних лет между Кронке и Усмановым шла борьба за то, чтобы получить контрольный пакет акций «Арсенала». В мае 2017-го последний сделал предложение о покупке в размере 1 миллиарда, но оно было отклонено Стэном.

Россиянин фактически не участвовал в управлении клубом, не мог участвовать в Совете директоров, но критиковал американца за отсутствие серьезных инвестиций в игроков, а также предлагал в качестве значительного источника доходов варианты с продажей прав, с чем не был согласен Кронке. Также Усманов не был доволен тем, что на «стратегические нужды» KSE в 2014 и 2015 годах у «Арсенала» было взято по 3 миллиона фунтов.

Как отреагировали болельщики

Сосредоточение всей власти в одних руках не понравилось объединению AST (Arsenal Supporters’ Trust), которое назвала 7 августа «ужасным днем для футбольного клуба «Арсенал». Больше всего их расстроили планы Кронке выкупить у частных владельцев их акции. «Многие из этих людей – члены AST и держат акции не из-за их ценности, а в силу заботы о будущем клуба. В результате действий Кронке эти люди потеряют право голоса и участия в делах клуба», - говорится в заявлении союза.

Кроме того, болельщики опасаются, что Стэн может предпринять «пагубные действия» вроде выплаты комиссий и дивидендов без надлежащего контроля за этими операциями. В общем, называть прозрачным управление «Арсеналом» они уже не хотят.

«Невероятный печальный день для поклонников «Арсенала», которые перестают быть акционерами клуба. Речь шла не просто о деньгах, а о комьюнити, о фанатах. Весь этот энтузиазм, который мы сейчас испытываем в связи с приходом Унаи, может превратиться в прах», - написал в твиттере легенда «канониров» Ян Райт.

Какие будут перемены

Главная все же случилась до смены собственника и была связана с уходом Арсена Венгера. Однако вслед за тренером теперь может отправиться и исполнительный директор «канониров» Иван Газидис. Тот уже получил предложение от «Милана» и должен принять решение в ближайшее время. Также ожидается, что большое влияние в лондонском клубе получит Джош Кронке – сын Стэна, который в 2013 году вошел в совет директоров «Арсенала».

В любом случае, старый новый владелец теперь получает право фактически собирать свой совет директоров без неудобных ему людей. Или, например, брать средства в долг у «Арсенала» для использования их в других бизнес-интересах. Со 100 процентами акций на руках Кронке не будет вынужден предоставлять публичные финансовые отчеты, клуб станет полностью частной компанией.

Останется ли Усманов в АПЛ

Иранец Фархад Мошири, – продав два с половиной года назад свои акции Алишеру Усманову, стал владельцем «Эвертона». Британские СМИ не исключают вариант, при котором бизнес-партнеры вновь будут работать вместе, теперь уже на «Гудисон Парк». В январе прошлого года компания USM Holdings, которой владеют Усманов и Мошири, заключила 75-миллионный контракт с «Эвертоном», основным пунктом которого было обновление тренировочной базы команды. Было бы логичным ждать, что хорошо заработавший на акциях «Арсенала» россиянин инвестирует деньги в новый стадион «Эвертона», строительство которого оценивается в 500 миллионов фунтов.

Впрочем, по данным Telegraph, сам Усманов склоняется к тому, чтобы заняться делами в другом английском клубе или даже клубе другого чемпионата в принципе.

Фото: Sean M. Haffey / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images / Gettyimages.ru, Mike Hewitt / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru