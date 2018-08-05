«Сити» выглядит еще сильнее. Похоже, в этом сезоне Гвардиола выиграет все

Начал с Суперкубка Англии, закончит Лигой чемпионов?

«Игра в чемпионате страны олицетворяет стабильность команды. Лига чемпионов слишком зависима от отдельных моментов», - говорил Хосеп Гвардиола в конце мая, когда его команда уже ушла в отпуск. Предварительно она выиграла премьер-лигу и Кубок английской лиги, провалилась в Кубке Англии и дошла до четвертьфинала в еврокубках.

Являясь чуть ли не лучшим в мире специалистом по отладке механизма на дистанции, Пеп периодически испытывал проблемы не только в «коротких» турнирах, которые проводятся по кубковой системе, но и на старте национальных чемпионатов. Год назад в первом домашнем матче сезона в АПЛ «Сити» спасся за шесть минут до свистка, вырвав ничью у середняка «Эвертона». В «Барселоне» Гвардиола десять лет назад и вовсе начинал с поражения, а продолжал ничьей.

В новом английском сезоне пока состоялся лишь один матч, но уже сейчас «Ман Сити» выглядит на голову выше того, кого считают одним из главных конкурентов – «Челси». Не самые выразительные 2:0, которые остались на табло «Уэмбли», выглядят шатко лишь в отрыве от производства. «Горожане» забрали кубок со всем его содержимым и приставкой «супер» задолго до финального свистка.

«Челси» даже не понадобилось включать тотальный контроль мяча. В первом тайме он чаще (53 процента времени) был у «Челси». Или отдавать более точные передачи (87 против 89 процентов). Или выпускать на поле своего лучшего игрока прошлого сезона Кевина Де Брюйне (впрочем, Азар за лондонцев тоже не сыграл). Все, что сделали «горожане», это «перекусили» центр поля, где еще не освоился Жоржиньо. Новичок «Челси» совершал в предыдущем сезоне за «Наполи» больше пасов (в среднем 96,9 за игру), чем любой другой игрок в топ-5 лиг Европы. Но сегодня он потерялся с самого начала, и виной тому не просто сложности адаптации к другому чемпионату. Для итальянца лишь по внешним признакам ожидалось не так много работы – в полузащите у «Сити», помимо Фернандинью, вышли не часто получавший практику ранее Бернарду Силва и юный Фил Фоден. В итоге каждый из них отдал по голевой передаче, а Фоден и вовсе стал одной из самых заметных персон на поле (3 созданных шанса и удар по воротам за неполный матч). Отлично смотрелся и сменивший британца молодой Браим Диас, имевший шансы забить.

Разумеется, без «помощи» соперника тоже не обошлось. Все три атакующих соотечественника Гвардиолы – Фабрегас, Педро и Мората – встречу завалили. С заменами Сарри затянул (того же Морату надо было убирать раньше), а самым активным из вышедших со скамейки стал Виллиан, который продолжает набивать себе цену на трансферном рынке.

Единственное, в чем «Челси» превзошел «Сити» в этот вечер, – это игра вратаря. Даже несмотря на два пропущенных гола, Вилли Кабальеро сделал максимум, чтобы все забыли о его чудовищном ляпе на ЧМ-2018. А вот Клаудио Браво на другом конце поля не уставал чудить.

На счастье Гвардиолы, чилиец уже не первый номер, и на следующей неделе его сменит менее импульсивный Эдерсон.

За полгода «Сити» выиграл три трофея. Последний раз победитель Суперкубка Англии впоследствии побеждал и в чемпионате страны восемь лет назад. Но сейчас кажется, что премьер-лига будет самым простой добычей для Пепа. Если уж он успевает просчитать те самые «отдельные моменты» даже в турнирах, состоящих из одного матча.

Фото: Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Суперкубок Англии. 2018. Финал

«Челси» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:2 (0:1)

Голы: Агуэро, 13 (ВИДЕО), 58 (ВИДЕО).