Трансферное окно в Англии закроется уже через неделю. Будет ли рекорд?

Все, что нужно знать о деньгах в самой богатой лиге мира.

Почему такие сроки

В этом году летнее трансферное окно в английской премьер-лиге закроется уже в следующий четверг, 9 августа в 17:00 по местному времени. Сделано это было в силу того, что на следующий день после закрытия стартует сезон – «Манчестер Юнайтед» принимает «Лестер». Открылась трансферная кампания в Англии тоже не совсем в привычные даты – еще 17 мая.

За такие сроки ранее проголосовали сами клубы премьер-лиги. Мероприятие состоялось еще в сентябре 2017-го. Тем не менее до 31 августа включительно клубы АПЛ могут продавать игроков клубам других чемпионатов. Других, но не всех. Например, в итальянской серии А окно также закроется довольно рано – 17 августа. Испания, Германия и Франция оставили себе прежние временные рамки.

Сколько уже потратили

На сегодняшний день клубы АПЛ усилили составы уже на 956 миллионов фунтов. Рекорд – 1,4 миллиарда – был установлен по ходу прошлой кампании. Получается, за оставшуюся неделю нужно потратить еще миллионов так 500, чтобы перекрыть то достижение.

В среднем английский клуб высшего дивизиона выбросил на рынок в этом году 47,8 миллиона фунтов, а средняя стоимость новичка в клубе премьер-лиге – 6,1 миллиона.

Больше всех – 182 миллиона – потратил «Ливерпуль», в том числе рекордные 66,8 миллиона на вратаря. Алиссон наконец-то перекрыл цифру, напротив которой с 2001 года значилась фамилия Буффона (53 миллиона евро).

Как работают новички

Активными участниками праздника жизни в Англии являются не только топы. Например, вернувшийся в премьер-лигу «Фулхэм» выложил на новичков уже 60,6 миллиона фунтов. Лондонцы обновили клубный рекорд (25 миллионов на Жен-Мишеля Сери из «Ниццы») и забрали у «Ньюкасла» форварда сборной Сербии Александра Митровича (еще 22 миллиона).

Общая сумма, освоенная «Фулхэмом» в межсезонье, почти на 40 миллионов превышает то, что потратили все новички испанской примеры, итальянской серии А, немецкой бундеслиги и французской лиги 1 вместе взятые. И это весьма показательная история: другие два новых клуба АПЛ – «Вулверхэмтон» и «Кардифф» – накупили игроков на 50 и 30 миллионов фунтов соответственно.

Фото: Liverpool FC

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