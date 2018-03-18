Непонятый герой. Почему Бензема - лучше, чем мы о нем думаем

Ожидания от игры Бензема не совпадают с реальностью. Но это наши проблемы.

Если погуглить, то вы легко найдете статьи за прошлый сезон, которые упрямо утверждали: «Реалу» пора расстаться с Бензема. Регулярным был и свист фанатов в адрес французского форварда. Карим все эти выпады убрал, как и трех игроков «Атлетико», в полуфинале Лиги чемпионов - одним финтом.

Но в нынешнем сезоне Бензема достается еще больше: Линекер на весь свой почти 7-миллионный твиттер пишет, что француз переоценен и его пора посадить на лавку, испанская пресса мучает Зидана вопросами о результативности форварда, а болельщики мадридцев продолжают периодически освистывать игрока.

И отчасти такая критика заслужена: Бензема действительно проводит не лучший сезон. Если раньше для гола ему требовалось в среднем четыре удара, теперь – 10. Два года назад он забил 24 мяча в ла лиге за 27 игр, а за 22 тура нынешнего первенства – пока только 4 гола. Ну, это плохо, не поспоришь. Другое дело, что ценность Бензема не в голах, точнее, не в первую очередь в них. Поэтому Зидан продолжает так защищать соотечественника.

Лучше всего о Бензема сказал Карло Анчелотти, что важно, уже после ухода из «Реала», когда необходимости вступаться за француза у него не было.

- Бензема - идеальный партнер для Роналду и Бэйла. У него есть все навыки умного полузащитника. Он связывал игру, был важной частью нашего стиля. Без Карима качество футбола, которое мы показывали, ощутимо падало. Его нельзя называть строго голеадором и требовать 30 мячей за сезон. При этом он является лучшим в мире на своей позиции. Бензема - совершенный футболист, и это нельзя подвергать сомнениям.

Важность Карима для «Реала» всегда подчеркивал и главный индивидуалист мира Роналду. Когда французу потребовалась поддержка после очередного свиста «Сантьяго Бернабеу», Криштиану отказался от 50-го хет-трика в карьере и 301-го мяча за «Реал», отдав право пробить пенальти Бензема.

Роналду поддерживает партнера по атаке не из благотворительности, нет. Португалец понимает, какую пользу Карим приносит «Реалу». Простой факт: Бензема отдал больше всех голевых передач (40) на Роналду из всех партнеров, с которыми когда-либо Криштиану играл в «Реале».

И в этом сезоне, несмотря на сбитый прицел, Бензема продолжает приносить пользу. Во-первых, это отточенное взаимодействие с Роналду. А во-вторых, в ла лиге Карим отдал 7 голевых передач (столько же в «Реале» у Васкеса - и больше ни у кого). В выездном матче с «ПСЖ» он сделал 5 ключевых пасов (под опасный момент), три из которых были точными. Больше только у Марсело – 7 (5). Чтобы вы понимали, это очень крутые цифры. Например, один из лучших в РФПЛ – Промес – отдает в среднем 3,5 ключевых передачи за матч. В РФПЛ. А Бензема отдал пять в гостях у самого богатого клуба Европы!

Карим – это непонятый герой мира, в котором успех измеряется количеством голов и «Золотых мячей». В этих координатах, конечно, француз далек от лучших образцов. Но это проблемы нашего восприятия. Мы, зацепившись за номинальную позицию, хотим видеть десятки голов и игру на острие. А Бензема - другой, и поэтому он задержался в Мадриде дольше Игуаина, которому как форвард во многом уступает, но зато превосходит по умению обыграться с партнером.

Карим очень много работает в подыгрыше, опускаясь глубоко в полузащиту. К примеру, в игре с «ПСЖ» француз чаще получал мяч в середине поля - на левом фланге, куда он смещался, уводя за собой защитников. В центре появлялись зоны – и в них врывался Роналду.

Если утрировать, то Бензема – это 10-й номер, который за 9 лет в «Реале» набрал более 250 очков по системе «гол+пас» (170+86). Совсем ведь по-другому звучит! Если бы такие цифры были у атакующего полузащитника, им бы восхищались. Удивлялись, какая у него культура паса. А Бензема, по сути, выполняющего похожие функции, который год освистывают.

Так и живем.

Фото: globallookpress.com

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