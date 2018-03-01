«Сказал Роналду: «Я тебя ненавижу». Чего вы не знали об Антуане Гризманне

Денис Романцов - о французском форварде, который скоро приедет в Москву.

В среду Гризманн забил четыре мяча «Леганесу» и обогнал в списке снайперов примеры Роналду. Одно время Антуан и Криштиану жили в соседних домах и виделись ежедневно, ограничиваясь приветствиями. Потом Антуан переехал подальше, но остался в том же районе Ла Финка. «Вскоре после Евро-2016 я случайно встретил Криштиану в Майами, где проводил отпуск со своей невестой, - вспоминает Гризманн в автобиографии. - Как-то вечером мы веселились на латиноамериканском шоу, а потом там появился Роналду с друзьями. После шоу началась дискотека. Я подошел к Криштиану и в шутку сказал: «Я тебя ненавижу». Я поздравил его с победой на Евро и добавил: «Надеюсь, в будущем поздравлять меня будешь ты». Во время одного из мадридских дерби на «Сантьяго Бернабеу» Антуан снова обратился к Роналду, который готовился к штрафному удару: «Куда будешь бить?» - «Не знаю». - «На трибуны или в ворота?» Криштиану не ответил, а удар вышел так себе - вратарь «Атлетико» легко справился. «Я люблю дразнить соперников», - признается Гризманн в своей книге.

Гризманн - наполовину португалец. Его дед Амару Лопеш был невысоким, но жестким защитником клуба «Пасуш де Феррейра». На излете пятидесятых он бежал от диктатуры Антониу Салазара во Францию и устроился каменщиком в Маконе (шестьдесят пять километров от Лиона). Антуан родился за год до смерти Амару, но пару лет назад внезапно услышал о нем от третьего вратаря «Атлетико» Андре Морейры. Оказывается, тот читал о деде Гризманна в книге, посвященной пятидесятилетию «Пасуш де Феррейра».

Двадцать лет назад Гризманна впервые показали по телевидению. Со своим лучшим другом Жан-Батистом Мишо он пробрался на тренировку сборной Франции, готовившейся к чемпионату мира. Случилось это в Сен-Жан-д'Ардьере, северном пригороде Лиона. Жан-Батист понаглее, так что добыл автограф Зидана, а всех остальных охватил Антуан. Пацаны были так активны, что попали в репортаж о тренировке телекомпании M6.

Спустя пять лет Гризманн попросил маму осветлить ему волосы, чтобы походить на Павла Недведа, только что завоевавшего Золотой мяч. Скопировать прическу другого своего любимца, форварда «Марселя» Дрогба, было труднее, но Антуан перекрасил серебряные бутсы в голубой цвет, как у Дидье, и приехал в таком виде на просмотр в «Осер». После месяца тренировок Антуана отвергли. Позже он не подошел «Лиону», «Сент-Этьену» и «Сошо». Зато понравился «Метцу». После товарищеской игры со «Штутгартом» его отцу объявили: «Мы берем Антуана, а сейчас - возвращайтесь домой, мы вам позвоним». Антуан ждал неделю, месяц, а потом узнал, что тренер «Метца» передумал.

«Я плакал от ярости и хотел бросить футбол, - признается Гризманн в автобиографии. - Я не понимал, почему клубы смотрят только на физические данные. Почему им важны рост и скорость, а не футбольный потенциал. Я был маленьким и худым, и клубы не хотели гадать, каким игроком я стану - им был нужен немедленный результат. После «Метца» меня позвал на просмотр «Ланс», но отец отказался от этой поездки, чтобы уберечь меня от нового разочарования».

Но не вечно же грустить. В первые майские выходные 2005-го отец отвез Антуана и его друга Стива Антунеша на просмотр в «Монпелье», проходивший в рамках турнира на базе «ПСЖ». У Гризманна не было формы «Монпелье», поэтому на первую игру он вышел в футболке сборной Ямайки, что и привлекло внимание Эрика Олятса, скаута «Реала Сосьедад»: «Ого, я не знал, что Ямайка тоже участвует». В том турнире Гризманн выступил так себе. Забил каким-то слабакам издалека - да и только. Вечером он стоял на поле, ожидая церемонии награждения, и пил «спрайт». В этот момент к нему снова обратился Олятс: «Дашь глотнуть?» Напившись, Олятс достал из кармана шорт визитку и написал на ней что-то: «Прочитай с родителями, когда приедешь домой. Но не раньше». Гризманн, конечно, не выдержал. По пути домой прочел: «Я бы хотел, чтобы ваш сын приехал на недельный просмотр в «Реал Сосьедад». Позвоните мне».

Антуан поселился в квартире Олятса в городе Байонна. Это центр французской части Страны басков - десять минут ходьбы до Атлантического океана и восемь часов езды до дома Антуана. В первой же игре он забил «Атлетику» и через две недели подписал контракт с «Реалом Сосьедад». С восьми утра до половины пятого Антуан скучал в колледже Сен-Бернар, а потом Олятс вез его в своем фургоне на тренировку в деревню Субиета. Гризманн видел родителей только во время школьных каникул. Кормил и одевал его Эрик Олятс. «Порой мы возвращались с тренировки аж в десять вечера, потому что Эрик развозил и других игроков, которых опекал, - рассказывает Гризманн в своей книге. - Я был слишком измучен, чтобы делать уроки, к тому же нам нужно было готовить ужин. Ни я, ни Эрик не были особыми кулинарами, поэтому мы брали замороженные продукты в супермаркете, разогревали их в микроволновке и ели перед телевизором».

На второй сезон Гризманн начал зарабатывать в «Реале Сосьедад» шесть тысяч евро в год. При этом Олятс контролировал его как ребенка и не отпускал на дни рождения одноклассников. Взамен - развлекал как мог. Возил, например, просматривать игроков в Тулузу и Бордо - лишь бы не оставлять Антуана без надзора. Говорил: «После игры скажешь, кто из футболистов тебе понравился, а кто - нет. И сравним».

Потом предложил: «Хочешь подавать мячи на матчах чемпионата Испании?» - «Конечно!» Вскоре на стадион «Аноэта» приехал мадридский «Реал» - с Бекхэмом, Роналдо, Роберто Карлосом, Раулем и Зиданом, к которому Гризманн, перепрыгнув рекламный щит, помчался сразу после финального свистка. Мечтал о майке, но, пока бежал, Зидан с кем-то поменялся. Заметив уныние подростка, Зинедин позвал его в раздевалку. «Думал, он вручит мне фотографию, автограф или что-то в этом духе. Но нет, Зидан подарил мне шорты, в которых только что отыграл! Я не верил своему счастью», - пишет Гризманн в автобиографии.

После матча с «Барселоной» он получил тренировочный свитер Людовика Жюли, а потом заиграл у экс-форварда «Барсы» боснийца Мехо Кодро, тренера молодежки «Реала Сосьедад». Заиграл так, что уже в восемнадцать лет был вызван в основу вместо травмированного колумбийца Хонатана Эстрады, а через полтора месяца, меняя уругвайца Буэно в кубковом матче с «Райо Вальекано», услышал от тренера Мартина Ласарте: «Играй так, будто ты на улице с друзьями». В своем дебютном сезоне Гризманн забил шесть мячей, стал вторым снайпером команды, помог ей вернуться в примеру и попал в юниорскую сборную Франции, с которой выиграл домашний чемпионат Европы.

«В нашем команде 1991 года рождения было много талантов - например, Ляказетт и Коклен, но больше всего меня впечатлял Гаэль Какута, полузащитник, который ниже меня на пару сантиметров, - признается Гризманн в своей книге. - Он не слишком мощный, но технически очень силен. Я нечасто встречал настолько крутых игроков. После «Челси» он сменил десять команд и, увы, не добился заслуженного успеха. Ему не повезло, так как мне с «Реалом Сосьедад».

Вернувшись с Евро, Гризманн подписал первый профессиональный контракт и после шести лет жизни у скаута Олятса снял квартиру рядом с Сан-Себастьяном. Но и там он не остался один: несколько месяцев жил с форвардом Эмилио Нсуэ и его девушкой. «Они постарше, так что заботились обо мне, как о своем ребенке. Кормили, возили на тренировки и обратно. А дома у меня была своя комната, где я играл в PlayStation». По-детски Гризманн отпраздновал и первый гол в примере. Перед матчем восьмого тура с «Депортиво» он попросил пресс-атташе «Реала Сосьедад» открыть дверь рекламной машины, стоящей между воротами и трибуной: «Если забью, сяду в нее».

«Ты слишком много болтаешь», - сообщили партнеры. К тому моменту Гризманн не забивал во взрослых турнирах почти восемь месяцев, но на семидесятой минуте головой замкнул подачу Хави Прието и сделал счет 2:0. Как и обещал, он перепрыгнул рекламный щит и уселся на водительское сиденье, а на пассажирских разместились его партнеры, среди которых был и капитан Прието. Вернувшись на поле, Гризманн увидел перед собой желтую карточку.

Через два года - новое наказание. Гавр. Отборочный матч молодежного Евро против Норвегии. Гризманн сидел на скамейке, а на его месте играл Антони Нокар из «Лестера», отдавший голевой пас Варану. В середине второго тайма матч прервали шестеро палестинцев, которые выбежали на поле с призывом бойкотировать Евро U21 в Израиле. Только через пятнадцать минут после возобновления игры Гризманн вышел на поле вместо Реми Кабелла. Роль запасного разозлила его, затуманила мозг, и поздним вечером он рванул с Мвилой, Мавингой, Ньянгом и Бен Йеддером в парижский ночной клуб Crystal Lounge, что в двух шагах от Елисейских полей. От Гавра до Парижа почти двести километров, но с песнями и весельем дорога пролетела незаметно. Проторчав в клубе всего час, игроки поехали обратно - чтобы хоть немного поспать перед утренним вылетом в Осло, на ответный матч с Норвегией.

В самолете тренеру Эрику Момбартсу донесли о ночном происшествии, и, проведя серию допросов, он выявил всех пятерых участников. Мавинга с Мвилой все же вышли в стартовом составе, Гризманн с Ньянгом, как и в первой игре, уселись на лавку, а Бен Йеддер - на трибуну. Мавинга быстро получил желтую карточку, дважды ошибся и к двадцать седьмой минуте Франция проигрывала 0:3. Во втором тайме Гризманн заменил Джошуа Гилавоги при счете 1:4, но уже через несколько минут из-за ошибки Мвилы Франция пропустила пятый мяч. Благодаря голу Гризманна закончили со счетом 3:5, но этого не хватило для выхода на Евро. Через несколько недель, восьмого ноября 2012-го, Антуану и трем его друзьям запретили играть за любые Франции до конца следующего года (Мвиле как подстрекателю - до середины 2014-го), а к их травле подключился даже капитан французской молодежки Себастьен Коршья, критиковавший партнеров в газетах и на радио.

Хорошо хоть в клубе поддержали. Капитан «Реала Сосьедад» Хави Прието сказал: «Тут ты можешь быть спокоен. Мы приглядим за тобой». Гризманн здорово прибавил в завершении атак благодаря второму тренеру «Реала Сосьедад» Мишелю Труана и своему партнеру по атаке уругвайцу Буэно (он же подсадил Антуана на чай мате и заставил выучить песню фанатов «Пеньяроля»). В сезоне-12/13 Антуан забил десять мячей, выведя команду в Лигу чемпионов. В групповой турнир «Реал Сосьедад» вышел после победы над «Лионом» в квалификации с общим счетом 4:0 - три мяча организовали Гризманн и мексиканец Карлос Вела. «Придя в нашу команду, Вела много рассказывал о НБА, - пишет Антуан в своей книге. - Послушав его, я включил баскетбольные ролики на YouTube и наткнулся на игру Деррика Роуза. Это была любовь с первого взгляда! Я пересматривал моменты с его участием по десять раз в день. Меня впечатлил его характер, благодаря которому он много раз возвращался в игру после травм».

На Рождество 2015 года Гризманн специально полетел в Чикаго на игру Роуза и с помощью Николы Миротича, отыгравшего четыре года в «Реале», проник на тренировку «Буллз». Оказавшись перед Роузом, Гризманн снова ощутил себя робким фанатом - как в 1998-м на тренировке сборной Франции. При этом несколькими месяцами ранее Антуан стал лучшим снайпером примеры - после Месси и Роналду. Гризманн уверен: это заслуга Диего Симеоне, который перевел его в нападение, и уругвайского тренера по физподготовке «Атлетико» Оскара Ортеги, заставлявшего пахать перед сезоном.

Летом 2014-го, за год до конца контракта с «Реалом Сосьедад», Гризманн мог перейти в «Тоттенхэм», предлагавший двадцать пять миллионов евро, но выбрал «Атлетико». Все решил телефонный разговор с защитником Диего Годином, сообщившим: «Мы как семья - круглый год вместе. Клуб очень амбициозен, так что не глупи, переходи к нам. Не знаю, выиграем ли снова чемпионат, но точно хорошо повеселимся». Гризманна продали в «Атлетико» за тридцать миллионов евро, и фанаты «Реала Сосьедад» сочли это предательством. Когда он приехал в Сан-Себастьян с новой командой, его освистали и оскорбили: «Гризманн, ты труп!» В это время на трибунах сидели родители Антуана.

Побывали они и на первой после ЧМ-2014 игре сборной - на «Стад де Франс» против Испании. Проведя на поле меньше часа, Гризманн уступил месту Лоику Реми, который забил победный мяч, а назавтра услышал от тренера Дидье Дешама: «Что с тобой? Не хочешь играть? Не хочешь приезжать в сборную Франции? Вчера ты был нулем». - «Я и сам знаю. Я был плох, не атаковал, не защищался…» - «Если так продолжится, ты будешь играть очень мало». - «Этого больше не повторится». В следующих трех матчах за сборную Гризманн, выходя на замену, забил два мяча.

Он вернулся в основу, но через год пережил новое потрясение. «В середине первого тайма матча с Германией Патрис Эвра, находившийся рядом с восточной трибуной, услышал взрыв. Подумал: петарда. В перерыве нам ничего не сообщали. Мы не знали и о том, что президент Франции спешно покинул стадион. Только после игры мы увидели на экранах под трибунам сообщения о захвате заложников в клубе «Батаклан». Я знал, что моя сестра Мод на концерте, но не знал, где именно. Позвонил маме, сидевшей на трибуне: «Где Мод?» - «Не помню название группы, но она точно не в «Батаклане». - «Вспомни названи группы. Вспомни». - «Ну, это рок-группа…» - «Значит, она там».

Антуан позвонил сестре. Безответно. Оставил сообщение и пошел в душ. Когда вернулся, сомнений не осталось: сестра в «Батаклане», где три террориста расстреляли десятки зрителей. Лишь в два часа ночи, когда вмешалась полиция, Мод выбралась из клуба. Она сняла туфли, чтобы бежать быстрее. Попыталась сесть в такси, но никто не останавливался перед босой девушкой, измазанной кровью. Ее подобрали только на площади Республики, почти в километре от «Батаклана». Брата она увидела через неделю, когда тот вернулся из сборной. Антуан сразу понял: о той ночи сестру лучше не спрашивать.

Спустя семь месяцев Гризманн играл в семидесяти километрах от родного Макона. Соперник: Ирландия. 1/8 финала домашнего Евро. После первого тайма - 0:1. В раздевалке, перебивая друг друга, кричали Льорис, Манданда и Эвра: «Мы не можем проиграть Ирландии! Это невозможно! Тем более дома!» Потом заговорил тренер Дешам. «Переходим на схему 4-2-3-1. Гризманн перемещается с правого фланга в центр атаки». Уже к пятнадцатой минуте второго тайма Антуан забил два мяча, и левый вингер Димитри Пайе поцеловал его левую бутсу. После игры Гризманн подарил мяч с автографами всех игроков сборной 11-летнему сыну полицейского Жан-Батиста Сальвена, убитого террористом несколькими неделями ранее.

На пути к финалу Антуан забил еще три мяча, но после девяноста минут с Португалией еле бегал: «Я вымотался. Мысленно я был в порядке, но не чувствовал ног. После поражения в финале Лиги чемпионов я отвернулся от Роналду, когда он поднимал кубок, но тогда, после победы Португалии на Евро, я смотрел на Криштиану и надеялся, что через несколько лет окажусь на его месте».

Через пару месяцев после Евро истек контракт Гризманна с агентом Иньяки Ибаньесом, устроившим трансфер в «Атлетико». До него Антуан работал с Джоном Уильямсом, который в 2010 году нагрянул в гости с коробкой конфет и сообщил о предложении «Барселоны», и советником Зидана Аленом Мильяччо. «Сегодня у меня нет агента. Меня консультирует только Эрик Олятс. Дело в том, что многие агенты думают о деньгах, а не о спортивных интересах игрока. Не прислушиваются к чувствам своих клиентов. Это опасно. Вокруг тринадцатилетних игроков кружится по пятьдесят агентов, и важна осторожность - хорошо бы каждому встретить такого человека, как Олятс».

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