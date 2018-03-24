6 вопросов Луису Адриано после матча Россия – Бразилия

6 вопросов Луису Адриано после матча Россия – Бразилия

Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
18:59
И один о переносе игры «Амкар» – «Локомотив».

 – «А никто и не играл…» Так сказал о поражении сборной России от Бразилии Федор Смолов. Согласны?

 – Несмотря на статус товарищеской игры, она была больше подготовительной к ЧМ. И учитывая, что у сборной России было несколько травм подряд, вполне естественно, что она не сыграла в полную силу. Прекрасно понимаю, почему россияне не смогли показать свой максимум – выбыли из строя игроки, которые крайне значимы для такого турнира, как Кубок мира. На самом деле это была важнейшая игра для футболистов, готовящихся к турниру.

 – Для сборной России три мяча от Бразилии – это позор?

 – Это футбол.

 – Если бы узнали, что кто-то из коллег после крупного поражения в статусной игре отправился в ночной клуб, что бы им сказали при следующей встрече?

 – Вы думаете, они пошли праздновать 0:3? На мой взгляд – нет.

 – Не удивились, что матч с такой вывеской не собрал аншлаг?

 – Холодно, наверное, было. Да еще и пятница – рабочий день. Может быть, из-за этого кто-то не смог приехать. Но, согласитесь, все-таки стадион был почти заполнен.

 – С игрой, которую показала сборная Бразилии, можно рассчитывать на золото чемпионата мира?

 – Бразилия выглядела здорово. Это серьезное испытание и правильный выбор – сыграть со страной-хозяйкой ЧМ-2018. Команда Тите способна показать такой футбол, который может принести ей звание чемпиона мира.

 – А Россия?

 – Есть на что надеяться – россияне будут играть дома. И это вполне может помочь пробиться, например, в финал. Да и команда довольно хорошая, чтобы достигнуть приемлемой цели.

 – «Амкар» сыграет домашний матч с «Локомотивом» в Москве. Нормальный вариант решения денежных проблем?

 – Даже не хочу вдаваться в подробности. РФС должен об этом думать. Моя задача - играть в футбол.

Фото: globallookpress.com

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