Хотя бы попытались. Евгений Дзичковский - о поражении от бразильцев

Сборная России была закономерно разгромлена в Лужниках пятикратными чемпионами мира

В январе Станислав Черчесов дал интервью сайту «Матч ТВ».

– Ваши тренерские воззрения допускают тактику пресловутого «автобуса» ради положительно результата? - спросил я главного тренера сборной.

– Они допускают трезвую самооценку. Даже требуют. Мы изучаем соперника, понимаем его силу и не можем бездумно бросаться под поезд. Есть масса примеров того, что было с командами, которые так играли. Отрицательных примеров, мягко говоря. Желание у всех через край, но нужно учитывать и собственные возможности. Недавний матч Англия – Бразилия смотрели?

– Не довелось. Что там?

– Посмотрите и все увидите. 23 марта нам с одной из этих команд играть. У нее есть качества, которых у нас нет, хотя теми, что есть, мы гордимся. Невозможен открытый футбол в такой ситуации! За них играют люди уровня обладателей «Золотого мяча» – предлагаете этот факт не учитывать? Играть в «ура-ура»? Не жалеем ни о чем, не боимся, делаем свое дело, но их козыри отлично знаем и принимаем в расчет, другого варианта нет.

Черчесов неспроста еще в январе повел разговор о матче с бразильцами. Он его ждал, он о нем думал. И пришел к выводу, как ясно из увиденного в Лужниках: только «автобус», только хардкор. Но по-умному, если это слово применимо к нашей сборной.

То есть у них техника — у нас «физика». У них «пентакампеонство» - у нас ураганные помехи приему мяча. У них наша оборона — у нас строгость, дисциплина, контратаки. Именно контр-, ни в коем случае не атаки. И не дай бог пропустить. Самое главное — не попустить! Иначе хана.

В первом тайме сработало. Состав Черчесов подобрал, руководствуясь цепкостью, общей и личной. За бортом остались более созидательные Жирков, Смольников, Дзагоев. Более воинственные Глушаков, Самедов и Комбаров включились в оборону, прессинг, быстрые выбегания. В тех случаях, когда недостатки спрятать не удавалось, не просто выручал, а прямо спасал Акинфеев. И эта конструкция потенциально жила. Вопрос — сколько ей было отмерено.

Как сказал Черчесов в том же интервью, играть на 0:0 с ломовым фаворитом — сюжет с крючком. На то он и фаворит, чтобы минут за 15 до конца матча начать дергаться. «Где голы? Мы так и не выиграть можем!» А дергаешься — ошибаешься, раскрываешься. И тогда на сцену выходит условный Смолов с топором.

В этой точке повествования пора перейти от того, как было задумано, к тому, как вышло на самом деле.

Во-первых, мы могли сыграть 0:0, но не могли проиграть 0:1. В принципе не могли. Разве что гости забили бы на последних минутах. Потому что после пропущенного мяча «автобус» автоматически прекращал парковку в Лужниках. В официальном турнире 0:1 нам еще сгодились бы для приличной разницы. В товарищеском матче нужней проверка умения дать результат. И тут хочешь не хочешь, а бросай цепкость и расчехляйся.

Во-вторых, нет особой уверенности, что сборная России вот прямо раскрылась, пропустив первый мяч. Ее раскрыли, да, но до сознательного треска тельняшек на груди дело не дошло. Просто во втором тайме подустали — и стартовая идея перестала работать.

В-третьих, нельзя подвесить 500-сильный движок на шасси класса «гольф». Любые задумки надлежит кому-то исполнять. И пока длился период бразильского ошеломления российским пылом, схема работала. Потом, когда дело дошло до парных танцулек из серии «Виллиан против Кудряшова», работать перестало. Мы пропустили после того, как Кутепов проиграл верховую дуэль Тиагу Силве. И не пропустили еще раз пять после явных провалов исключительно благодаря Акинфееву. Когда одни умеют хорошо, а другие не очень, это обязано проявиться. Рано или поздно.

Так есть ли вообще что-то хорошее в этих 0:3? Продолжаем вспоминать интервью Черчесова. В подборе последних соперников он видит систему «двойной Ван Дамм». Или связку «прямой правый — левый боковой». Аргентина и Испания, Бразилия и Франция — два танка подряд. Или танк, а потом каток, если хотите. Играть нас это не научит, но к жесткому тонусу слегка попривыкнем. А это плюс. Битые — те же опытные.

Следующий момент — господи, мы наконец-то перестали мастериться. Не в этом конкретном матче - скорее, в последних. Но перестали. Из нас повывелось имперское, непонятно с чего взявшееся: «великая футбольная держава», «наследники Понедельника» и т. д. Еще на Евро-2016 во Франции оно было. Какая-то безумная уверенность, что вот сейчас потискаем Англию, потом закошмарим Словакию, ну а уж Уэльс... Нам же отступать некуда, иди сюда, Уэльс...

А Уэльсу было плевать на наше самосознание. Видит — немного вальяжные неумелые люди. Ну, и грохнул.

Так вот теперь этого меньше. Мы перестали орать про наше чудо-созидание, мы не чураемся «автобусов» и суетимся, чесучим ножками, перекрываем, носимся, разрушаем ради главного - результата. Наконец-то!

Правда, получается хреново. Но если не начать себя трезво оценивать, не получится вообще никогда. А так все же есть небольшой шанс. Не против бразильцев, ясно. Но хотя бы против египтян.

А против бразильцев мы по крайней мере попытались. Не самое плохое в жизни дело.

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

Россия — Бразилия — 0:3 (0:0)

Голы: Миранда, 53 (ВИДЕО). Коутинью, 62 (с пенальти) (ВИДЕО). Паулинью, 66 (ВИДЕО).

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин

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