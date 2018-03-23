Сверкающие пятки Коутинью и искреннее удивление Акинфеева. Лучшие кадры с матча Россия – Бразилия

18 характерных моментов из «Лужников».

Если и был в сборной России в этот вечер игрок на голову выше остальных, то это капитан команды.

Обновленные «Лужники» прекрасны даже под хмурым мартовским небом.

Молодое поколение вряд ли осталось довольно игрой своих кумиров. Но есть шанс расти самим и исправляться за старших.

Бразильцы вышли обниматься в желтом, а играть - в синем.

В первом тайме игра шла относительно на равных.

Но в то же время чувствовался исполнительский класс бразильцев. Особенно приехавшего из «Барселоны» Коутинью.

Кутепов не совсем нежно прихватывает Жезуса. В аналогичной ситуации позже заработает пенальти Головин, сфолив на Паулинью.

Работы на бровке у Станислава Черчесова в этот вечер было очень много, особенно после перерыва.

Игорь Акинфеев пропустил три гола, но спас в гораздо большем количестве эпизодов.

Увы, его возможности оказались небезграничны.

Миранда открыл счет, забив один из самых простых мячей в своей карьере.

Акинфееву только и оставалось, что разводить руками, вопросительно смотря на защитников.

Даже в единоборствах бразильцы умудрялись не терять контроль над мячом.

Персональная поклонница Марсело осталась довольна.

Дуглас Коста обыгрывает Зобнина, возможно, не без нарушения правил. Сегодня арбитр позволял игрокам вести плотную борьбу.

Быстрее, выше и сильнее были, как и ожидалось, бразильские игроки.

Если вы внимательно смотрели матчи сборной Бразилии, то могли заметить, что во время штрафных соперника Марсело всегда остается «страховать» стенку.

Показательный момент. Все ясно без слов.

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

Россия — Бразилия — 0:3 (0:0)

Голы: Миранда, 53 (ВИДЕО). Коутинью, 62 (с пенальти) (ВИДЕО). Паулинью, 66 (ВИДЕО).

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