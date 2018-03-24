Кузяев, вернись! Что говорят цифры с матча Россия – Бразилия?

«Матч ТВ» подводит статистические итоги самому крупному домашнему поражению сборной Черчесова.

114

точных пасов сделал Марсело, формально вышедший на левом фланге обороне. Активность защитника «Реала» впереди была обусловлена прежде всего тем, что его меньше всего напрягал соперник. Марсело реже (7 раз) товарищей по команде вступал в единоборства и выиграл все, за исключением одного. Из его зоны россиянами не было сделано ни одной ключевой передачи.

45

Пропустив три гола после перерыва, сборная России умудрилась совершить больше вылазок в атаку во втором тайме (45 против 42). Разница, правда, в том, что лишь 3 них из наша команда завершала ударами, тогда как бразильцы – 10. Возможно, Федор Смолов ошибся, когда сказал, что «никто не играл». Правильнее было бы «не бил».

11

При одинаковом количестве, так скажем, овладеваний мячом (109 раз против 110 в пользу Бразилии) у гостей каждое владение было практически в два раза дольше (20 секунд против 11). Причин несколько – более активный и успешный прессинг от южноамериканцев и более качественная работа непосредственно с мячом. Сенсация!

8

Главный арбитр встречи из Белоруссии позволял командам вести борьбу и, судя по поведению наших игроков и тренеров, не всегда фиксировал нарушение правил. Так или иначе, было зафиксировано равное количество фолов с обеих сторон (по 8). С той разницей, что россияне нарушали правила на своей половине поля в половине случаев (здесь же пенальти от Головина), а бразильцы – лишь два раза.

7

единоборств атаке выиграл Фелипе Коутинью. Ни у одного другого игрока в составах обеих команд нет более 4 выигранных единоборств. Также футболист «Барсы» стал лучшим и по количеству обводок (5), обогнав ближайших преследователей на две успешные попытки. Человеку явно не хватает игровой практики в клубе – напомним, весеннюю стадию еврокубков бразилец смотрит с трибун.

6

из 14 ударов по воротам Игоря Акинфеева были нанесены с расстояния 10 метров и ближе. Есть мнение, что предъявлял претензии голкипер сборной России своим защитникам все же по делу.

5

В пяти из шести последних острых атаках с игры в исполнении России принял участие Роман Зобнин. И это не считая плотного удара в первом тайме мимо ворот после скидки Миранчука. Последний раз Роман выходил в основе сборной ровно год назад – в марте 2017-го против Бельгии.

4

столько голевых моментов создали братья Миранчуки (1 – Алексей, 3 – Антон). Это в два раза больше, чем вся остальная команда вместе взятая. Друг друга на поле они не застали – Алексей первым ушел на замену, а Антон появился на заключительные полчаса.

3

Все три своих удара в створ ворот из пределов штрафной площади россияне нанесли уже при счете 0:3. Бразильцы тонко чувствовали ход встречи и расслабились, когда уже все было решено. Хотя – если считать стакан наполовину полным – можно говорить, что игру нашей команды взбодрили замены.

0

Ни у одного игрока средней линии сборной России процент выигранных в обороне единоборств не перевалил за 50 процентов. Худшим в этом плане стал Александр Головин (3 успешные попытки из 8). Хочется пожелать скорейшего выздоровления Далеру Кузяеву.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Антон Денисов, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

Россия — Бразилия — 0:3 (0:0)

Голы: Миранда, 53 (ВИДЕО). Коутинью, 62 (с пенальти) (ВИДЕО). Паулинью, 66 (ВИДЕО).

Читайте также:

Единственный русский футболист, игравший в Бразилии: «Уверен, на ЧМ-2018 дойдем до полуфинала»

Хотя бы попытались. Евгений Дзичковский - о поражении от бразильцев

7 игроков, которых вызывали Капелло и Слуцкий, но не замечает Черчесов

У Бразилии опять великая сборная. Благодаря ему