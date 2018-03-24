Единственный русский футболист, игравший в Бразилии: «Уверен, на ЧМ-2018 дойдем до полуфинала»

В восьмидесятые Юрий Шишкин конкурировал в юношеской сборной со Станиславом Черчесовым, а в начале девяностых уехал из ЦСКА в бразильский «Рио-Бранко».

В восьмидесятые Юрий Шишкин конкурировал в юношеской сборной со Станиславом Черчесовым, а в начале девяностых уехал из ЦСКА в бразильский «Рио-Бранко». Ему есть что рассказать.

- Акинфееву мешало то, что он играл с непривычным сочетанием защитников?

- Думаю, для вратаря такого класса, как Акинфеев, подбор защитников не имеет значения. Сегодня он сделал свое дело и подтвердил высокий класс. Если бы не Игорь, было бы, наверно, попозорней. Мое мнение: Игорь - одна из главных наших надежд на чемпионате мира. Он входит в десятку лучших вратарей мира.

- Конкуренты слабее?

- Много хороших ребят, но уровень Игоря очень высок. Вратарь мирового класса. Из-под него очень трудно раскрыться.

- Почему во втором тайме у России рассыпалась игра - три гола за тринадцать минут?

- Сложилось впечатление, что мало движения было у сборной. Не знаю, почему - может, из-за того, что чемпионат только-только возобновился. Может, физически ребята не подошли в лучшем состоянии. Если причина в этом, то я спокоен - время до чемпионата мира еще есть. Наши игроки успеют набрать кондиции.

- Россию надломил пенальти вскоре после первого гола?

- Дело не в этом. Просто нельзя так играть, нельзя так двигаться. Понятно, что бразильцы техничнее, но мы же должны это чем-то компенсировать: движением, самоотверженностью, настроем, борьбой.

Понимаете, это же сборная. Любой футболист, вызванный в нее, должен прежде всего играть с полной самоотдачей. В сегодняшней игре, мне кажется, этого не хватило.

- Первый и третий голы - вина центральных защитников?

- Ну, да, особенно третий. Бразилец спокойно выпрыгнул и пробил головой. Это защитники недоработали.

С другой стороны, психоэмоциональный настрой на такие игры не сравнить с официальными матчами, и я все равно вижу потенциал нашей сборной. Мне понравился Алексей Миранчук. Выход Дзагоева тоже очень усилил игру. Он выступил лидером и мотиватором команды. Среди полевых игроков Алан у нас был лучшим.

- Как вам бразильский вратарь Алиссон?

- Для меня он стал открытием. Раньше я за ним не следил, а оказалось, что он капитан сборной Бразилии. Теперь потрачу много времени на изучение его игры. Работы у него было немного, но со стороны заметно, что вратарь очень качественный.

Текстовая трансляция и статистика матча

- Как вы сами оказались в Бразилии в 1992-м?

- Российский журналист-международник, имевший связи в Бразилии, выступил как агент и предложил мне съездить на смотрины в "Рио-Бранко". Со мной сразу подписали контракт, и я провел год в городе Американа штата Сан-Паулу.

- Игроки ЦСКА в то время ехали в Испанию, Германию, в крайнем случае - в Чехию. Вас не пугала такая далекая и экзотическая поездка?

- Абсолютно не пугала. Я даже не размышлял. "Хочешь попробовать?" - "Конечно!" Было очень интересно отправиться на другой конец света и поиграть в, наверное, самой футбольной стране мира. Бразильцы постоянно живут в атмосфере праздника. И президент "Рио-Бранко" и другие люди очень поддерживали мою семью.

- Как поддерживали?

- Тот журналист-международник привез меня, наладил связи и уехал. Я остался с семьей без знания языка в абсолютно новой стране. Тут-то и пригодилась поддержка местных. Например, после каждой игры - вне зависимости от результата - меня звали на командные семейные мероприятия, которые проходили на природе или у кого-то дома. Это здорово сплачивало. Не было такого, что сыграли и разбежались. Команда жила одной семьей. Меня приняли в эту семью, и потому я легко там освоился.

- Где поселились?

- Клуб снял квартиру в трехэтажном доме. Шикарные бытовые условия. Вам, новому поколению, сложно понять, насколько это отличалось от того, где мы жили здесь.

- Что понравилось в бразильской кухне?

- Прежде всего мясо. Выбор уникальный. И дешево. Приходишь в шураскарию, платишь фиксированную сумму и весь вечер ешь какое хочешь мясо. Сколько влезет. Очень вкусно.

- У вашего сына были проблемы со здоровьем?

- Через две недели после родов Лешке сделали две внутриполостные операции. Был заворот кишок. Что-то страшное. Хирург сказал: "Если есть возможность - увозите его". В Бразилии все-таки и климат, и бытовые условия были лучше, чем у нас в начале девяностых. Это еще одна причина, по которой я уехал. Первая - интересно. Вторая - необходимость вылечить сына. Он по сей день жив-здоров.

- В Бразилии вы получали тысячу долларов?

- Да, по тем временам это были очень хорошие деньги.

- Что вас больше всего удивило из бразильских обычаев?

- Интересный момент был в перерыве. Было очень жарко. Мы заходили в раздевалку, где стояло одиннадцать тазиков с холодной водой. Нужно было снять трусы и сесть в тазик прямо этим местом. И это - у-у-ух - добавляло свежести, будоражило. Бодрило.

Еще запомнилось, что на игру и с игры мы ехали в автобусе с песнями. Мне давали маракас, чтобы я отбивал ритм. На духовых инструментах и гитаре я играть не мог, а с маракасом справлялся. Так и настраивались на матчи. Не было излишних сосредоточенности и самокопания.

- Вы только подыгрывали или подпевали тоже?

- Португальский я схватил быстро, так что начал и петь. Но сначала я научился ругаться по-местному - чтобы лучше взаимодействовать с защитниками. Конечно, грамматика у меня была не сумасшедшая, но когда я говорил, меня понимали.

- Как вас премировали за удачные игры?

- Богатые болельщики вручали призы лучшим игрокам. Однажды хозяин рыбного магазина подарил здоровую рыбу. Оказалось, сумасшедший деликатес. В итоге на послематчевом пикнике всей командой ее раздербанили.

Другой болельщик дарил бесплатный поход в парикмахерскую. Третий - в ресторан. В России в девяностых такое тоже практиковалось. В 1996-м самарский губернатор презентовал мне за хорошо проведенный сезон "жигули".

- Стокнулись в Бразилии с криминалом?

- Гуляли с тем журналистом в Сан-Паулу вскоре после прилета. Попали в какой-то замес, и нас чуть не заграбастали. У нас на глазах кого-то арестовали, скрутили руки. А Американа, где я играл, - тихий, культурный город. Там невозможно было спокойно прогуляться по городу, но в хорошем смысле - узнавали на каждом шагу. Меня часто таскали на телевидение. Шумиха была приличная - первый человек из Советского Союза в чемпионате Бразилии.

- Как вас там прозвали?

- Aranha Branca. Белый паук. По аналогии со Львом Яшиным, которого называли Черным пауком. Все-таки слава русской школы вратарей тогда гремела по всему миру.

- Почему уехали из Бразилии?

- Считал, что смогу зарабатывать больше в России или Европе. Но получилось, что попал из огня в полымя. Из Южной Америки - через Находку - отправился в Южную Корею.

- Вы начинали гандболистом. Как попали в футбол?

- В гандболе я был не вратарем, полевым игроком. Однажды рядом с нами занимались футболисты. Подошел тренер: "Помоги нам выиграть "Кожанный мяч". А то у нас с вратарем проблема". - "Ну, давайте". Выиграли чемпионат района, потом города, а затем удачно выступили во всесоюзном турнире. Из дворового футбола мы поднялись с другим воронежцем Валерой Шмаровым. Позже попал в юношескую сборную, где моим конкурентом был Станислав Черчесов.

- Кто выигрывал конкуренцию?

- Сначала я, потом он. Но во взрослой карьере большего, конечно, добился он. Стас в "Спартак" попал, а я в ЦСКА, который в восьмидесятые мотался из высшей лиги в первую.

- Черчесов и юности был таким серьезным?

- Был строгий, дисциплинированный - как и все южные люди. Он справедливый и жесткий - это очень хорошая мужицкая черта. Желаю ему удачи на чемпионате мира. Уверен, дойдем до полуфинала. Будем надеяться.

- Среди ваших тренеров в ЦСКА был Валентин Бубукин. Чем он вам запомнился?

- Один из моих любимых тренеров. Юморист. По сей день передаю его слова молодым ребятам. Установка на игру у него была простая: "Ребята, состав такой-то. А теперь идите и вон там на поле, в центре, лежат и машины, и квартиры, и зарубежные поездки, и деньги. Идите и берите".

Помню, подколол меня: "Юра, смотри. Видишь у меня во рту пианино?" - "Не понял, Борисыч". - "Ну вот же - пианино!" - "Да где?" - "Видишь золотой зуб? Копил дочери на пианино, но на эти деньги все-таки зуб себе вставил".

А в конце девяностых мы поехали с ветеранами ЦСКА в Бразилию. Разминаемся перед игрой, а он нам: "Двигайтесь, двигайтесь!" - и улегся на массажный стол. "Готовьтесь, ребята, интенсивнее!" Потом вдруг замолчал. Мы удивились - он же постоянно что-то говорит. Подошли посмотреть - а он задремал.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, ФК «Крылья Советов»

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