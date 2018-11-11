ЦСКА – «Зенит». Онлайн и лучшие моменты
Федор Чалов / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
ЦСКА принимает «Зенит» в главном матче 14-го тура.
- После 13 игр «Зенит» идет на первом месте (31 очко), ЦСКА – пятый (20 очков)
- В последних пяти встречах между собой команды 4 раза сыграли вничью (трижды - 0:0) и одну победу одержал «Зенит»
- В последних пяти матча у ЦСКА три поражения и одна победа (над «Анжи»). А у «Зенита» - три победы и одно поражение
-
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Бийол, Чалов
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Маркизио, Ерохин, Мак, Кузяев, Дзюба
- Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
ЦСКА - Зенит. 1:0. Федор ЧаловОткрыть видео
ЦСКА - Зенит. Хлесткий удар ВлашичаОткрыть видео
ЦСКА - Зенит. 2:0. Арнор СигурдссонОткрыть видео
Читайте также:
ЦСКА проиграл «Роме», но зажег двух новых звезд. Гончаренко доволен
Геннадий Орлов: «Зенит» делает свое дело — поэтому он первый. А Паредеса надо крупно штрафовать»
Далер Кузяев: «Благодарен «Ахмату» за то, что вернулся в «Зенит»
«Раньше в ЦСКА старшие могли крикнуть: «Сбегай за пивком». Приходилось бежать». Акинфеев дал интервью Басте