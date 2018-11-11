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Российская Премьер-Лига

ЦСКА – «Зенит». Онлайн и лучшие моменты

18:40
ЦСКА – «Зенит». Онлайн и лучшие моменты
Федор Чалов / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
ЦСКА принимает «Зенит» в главном матче 14-го тура.
  • После 13 игр «Зенит» идет на первом месте (31 очко), ЦСКА – пятый (20 очков)
  • В последних пяти встречах между собой команды 4 раза сыграли вничью (трижды - 0:0) и одну победу одержал «Зенит»
  • В последних пяти матча у ЦСКА три поражения и одна победа (над «Анжи»). А у «Зенита» - три победы и одно поражение

  • Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Бийол, Чалов

    Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Маркизио, Ерохин, Мак, Кузяев, Дзюба

  • Статистика и текстовая трансляция
Футбол. ЦСКА - Зенит. Российская Премьер-лига. 14 тур

Лучшие моменты:

ЦСКА - Зенит. 1:0. Федор Чалов

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ЦСКА - Зенит. Хлесткий удар Влашича

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ЦСКА - Зенит. 2:0. Арнор Сигурдссон

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