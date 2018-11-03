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Далер Кузяев: «Благодарен «Ахмату» за то, что вернулся в «Зенит»

21:03
Далер Кузяев: «Благодарен «Ахмату» за то, что вернулся в «Зенит»
Фото: © globallookpress.com
Полузащитник петербургского клуба в интервью «Матч ТВ» рассказал о том, с каким настроением ждет встречи со своим бывшим клубом, каково его отношение к Рашиду Рахимову и как бы он провел три выходных, будь они у футболиста прямо сейчас.

«Будет здорово, если арене «Санкт-Петербург» дадут финал ЛЧ»

— Что скажете о результате кубкового матча в Ростове-на-Дону?

— Поражение, конечно же, разочаровало всю команду. Понятно, что нацеливались на победу. Но, увы, проиграли. С другой стороны, вылет из Кубка должен еще больше подстегнуть «Зенит» в чемпионате и Лиге Европы. У нас остается два турнира – в них надо добиться результата по максимуму.

— Вас с Дзюбой в Ростове при счете 1:2 выпускали на поле спасать игру?

— Когда «Ростов» забил третий, поняли – вытащить эту встречу будет практически невозможно. Играть 3-4 минуты оставалось. И спасти нас в такой ситуации могло только чудо!

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— Пока «Зенит» был в Ростове, стало известно о том, что арена «Санкт-Петербург» будет претендовать на право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Слышали об этом?

— Слышал. И даже о том, что конкурировать нашему стадиону придется с мюнхенской «Альянц Ареной». Но если Питер выиграет – это будет очень здорово. Для нас это тоже станет огромной мотивацией для того, чтобы поскорее и наконец-то вернуться в Лигу чемпионов. Понятно, что о финале 2021 года говорить очень рано. Но аппетит, вы же знаете, приходит во время еды.

— Арена «Санкт-Петербург» соответствует статусу финала ЛЧ?

— Конечно! Мы, например, только что играли в Самаре на стадионе, который тоже принимал матчи ЧМ. Но там было очень холодно. На нашей высокотехнологичной арене в любое время года комфортнее играть благодаря закрывающейся крыше. И потом, я знаю, что на арене «Санкт-Петербург» за два часа до начала игры начинают очень здорово развлекать болельщиков. Поэтому на «Зенит» ходят семьи с детьми – им здесь интересно. Так что наш стадион – один их лучших в Европе. Здесь все на высшем уровне.

«Понимали, что Рахимов уйдет, но все равно за него бились»

— В воскресенье «Зениту» играть дома с «Ахматом». Как вспоминаете свое время в Грозном?

— По-прежнему оцениваю этот период как положительный. В «Ахмате» я дебютировал в премьре-лиге, во многом состоялся как игрок. Благодаря этой команде потом вернулся в «Зенит» — он меня приметил именно в Грозном. Всегда буду благодарен за это «Ахмату». И в частности Рашиду Маматкуловичу Рахимову, который сейчас вернулся в грозненский клуб.

— Помните, как получилось, что при Рахимове вы в «Ахмате» стали игроком основы?

— В «Ахмате» Рашид Маматкулович меня всегда поддерживал и помогал очень полезными советами. Хотя в первый год мне было не так просто. На моей позиции выходили очень серьезные конкуренты. Так что я почти не играл – разве что минут на 10-15 выпускали. Не то чтобы переживал по этому поводу, но, конечно, немного расстраивался. Но главный тренер меня подбадривал, говорил: «Работай так же упорно, и твое время обязательно придет». Так в итоге и поучилось. Шанс предоставился – я им воспользовался. А дальше пошло намного легче.

— Что вам дал Рахимов-тренер помимо моральной поддержки?

— Команды Рахимова грамотно играют в обороне, в том числе при отборе мяча. Поэтому, прежде всего, я очень многому научился именно в этом. Но и в чтении игры в целом получилось прибавить.

— В свое время Спаллетти и Манчини на тактических занятиях чуть ли не за руку водили игроков «Зенита» по полю…

— У Рахимова это примерно так же выглядело. Он четко показывал - кто, где, в каком месте должен располагаться в том или ином случае. Я изучал все это очень тщательно, а потом старался применить в играх. Когда только перешел в «Зенит», почти сразу сказал, что тренировки Рахимова и Манчини чем-то схожи. Оба специалиста делают акцент на тактику.

— Какой эпизод, связанный с Рахимовым, запомнится всегда?

— Наверное, наш последний матч под его руководством в Самаре. Вслух об этом мы не говорили, но все понимали: контракт с Рашидом Маматкуловичем продлен не будет – он уходит. И все же в матче последнего тура с «Крыльями» все равно бились за нашего главного. Выиграли в итоге - 3:1. Потом оказалось, что нам всего одного очка не хватило для того, чтобы попасть в Лигу Европы. Но мы видели благодарность за эту игру в глазах Рашида Маматкуловича. И за сезон в целом. Этого, наверное, никогда не забуду.

— Надежда оказаться в еврокубках жила до последнего?

— Мы понимали, что «Краснодар» — наш главный конкурент – вряд ли потеряет очки и в последнем туре своего не упустит. Поэтому и держали в голове – скорее всего, это последняя игра нашего нынешнего главного тренера. В итоге выкладывались на все сто.

— Как потом прощались с Рахимовым?

— Поблагодарили друг друга за сезон! Для нас и «Ахмата» он получился историческим – впервые в истории грозненский клуб поднялся так высоко, на пятое место. Внутри от этого было приятное чувство, какое-то удовлетворение.

— Тогда в сезоне-2016/17 «Ахмат» с пятого места в еврокубки не попал, а «Зенит» годом позже благодаря подросшему клубному рейтингу России с той же позиции в Лиге Европы все же оказался…

— Что поделаешь – в футболе порой действительно самые причудливые вещи случаются. Но тем он интересен.

«Главный стимул? Очень не хочется опускаться в низшие лиги»

— «Ахмат» не раз портил кровь «Зениту», в том числе в Петербурге. Самая памятная такая победа для вас?

— Когда мы выиграли на «Петровском» - 3:1. Это вообще была моя первая игра в стартовом составе в премьер-лиге. А тут еще голевую передачу удалось сделать! Конечно, после всего этого был счастлив! И не только я – вся моя семья, друзья. Это тоже память на всю жизнь.

— Вы – воспитанник «Зенита». Матчи с петербуржцами за «Ахмат» были для вас принципиальными?

— Не буду скрывать – да! Ведь столько лет прожил до этого в «Зените»!

— Забей вы за «Ахмат» «Зениту» — голу радовались бы?

— Честно скажу – не знаю…

— Не было в свое время обиды, что «Зенит» вас не оценил, а в итоге пришлось уехать из Петербурга?

— Абсолютно никаких обид. Наоборот – мне кажется этот путь от «Зенита» до «Зенита», который пришлось пройти, мне очень помог. Он был естественным и позволил заматереть, что ли, в футбольном плане. Есть и еще один момент. Теперь гораздо больше ценю то, что имею. Когда ты поиграл в третьей по силе лиге, второй – обратно опускаться очень не хочется. Это здорово стимулирует к работе.

— Почему за «Ахмат» вы так ни разу и не забили?

— Знаете, в Грозном я даже индивидуально занимался ударами по воротам. Но в официальных играх мяч в них почему-то ну никак не залетал. В «Ахмате» на эту тему ребята уже шутить начали. Мол, когда ты наконец забьешь? С другой стороны, все говорили – как только влетит в официальной матче, дальше пойдет. Так оно и вышло. Но уже в «Зените». Хотя я и в «Ахмате» очень старался, но не залетало.

— Когда отличились в Хабаровске в первом же матче за «Зенит» — ребята из «Ахмата» поздравляли?

— Да! И потом еще раз при встрече, когда мы с ними играли. Было очень приятно.

— Кто был вашим лучшим другом в «Ахмате»?

— Больше всего с Виталием Гудиевым общались. Жили с ним в одном номере. С Аблаем Мбенгом из Сенегала хорошие отношения были. На самом деле – со всеми ребятами, в том числе местными, из Грозного. Здесь у меня осталось много хороших друзей и знакомых.

— Будь у вас три-четыре совершенно свободных дня – слетали бы в Грозный?

— Я действительно посоветовал бы каждому съездить туда в гости. Но у нас такой график, что будь у меня сейчас эти 3-4 дня, наверное, просто сидел бы дома и отдыхал (смеется). От наших многочисленных перелетов, если честно, уже немного подташнивает (улыбается).

— Лучший отдых для вас – это что?

— На данный момент - выспаться, а потом провести время с семей, друзьями. Это помогает разгрузиться психологически.

«В воскресенье будут футбольные шахматы»

— Недавно Рахимов вернулся в «Ахмат». Теперь эта команда вновь играет в тот же футбол, что и при вас?

— Откровенно говоря, ни одной игры «Ахмата» с Рашидом Маматкуловичем в этом сезоне еще не видел.

— Неужели не следите за бывшей командой, которую с такой благодарностью вспоминаете?

— Нет, следить-то слежу. За результатами. Обязательно смотрю, кто был в составе, кто забил. Но вот матчи посмотреть как-то все не удавалось. Хотя с Анатоличем, то есть Игорем Ледяховым, – видел. А вот с Рахимовым – еще нет. Я думаю, тренер пытается привить «Ахмату» тот же футбол, который был в прежнем его периоде. Самое главное качество его команд – это дисциплина. Особенно в обороне и организации игры в целом. Думаю, это по-прежнему те главные моменты, на которые он делает упор.

— Сергея Семака тоже называют тренером-тактиком. В воскресенье на арене «Санкт-Петербург» нас ждут футбольные шахматы?

— Согласен. Тем более, «Ахмату» традиционно удаются матчи на выезде с командами из первой пятерки. Он умеет терпеть, выжидая своего момента. Поэтому нам будет очень непросто.

— Теперь вы с «Ахматом» по разные стороны баррикад…

— Тем не менее, очень хочется сыграть в этом матче. И, конечно, приятно будет увидеться со своими старыми знакомыми, друзьями. Поприветствовать Рашида Маматкуловича…

— «Ахмату» вам нечего доказывать?

— Нет. Просто хочется выиграть, набрать три очка.

— С Рахимовым общались после того, как вы оба ушли из «Ахмата»?

— В последний раз – совсем недавно. Когда мы играли дома со «Спартаком», а Рашид Маматкулович был экспертом на «Матч ТВ». После игры созвонились, пообщались на общие темы. Надеюсь, в воскресенье успеем пожать друг другу руки до и после игры. Мне всегда очень приятно видеться с таким человеком.

«Если начнется «звездная болезнь», футбол закончится»

— За последние полтора сезона ваша популярность в Петербурге прилично возросла. Сами это чувствуете?

— Чувствую, потому что «Зенит» — очень большой клуб, и я снова увидел, как в Петербурге просто обожают свою команду. Посмотрите, как у нас ходят на матчи! Я, в свою очередь, пусть небольшая, но часть команды. Поэтому, думаю, иногда и просят сфотографироваться, иногда просто пообщаться по поводу «Зенита». Это очень приятно.

— Ваш отец  профессиональный тренер  сказал как-то, что звездная болезнь вам не грозит. Что помогает ее избежать?

— Воспитание. Спасибо за это родителям (улыбается). Я прекрасно понимаю – если начнутся признаки «звездной болезни», футбол тут же уйдет на второй план и быстро закончится. А мне этого очень не хочется. И потом, отлично осознаю – мы, футболисты, не делаем для людей столько, как, скажем, учителя. Или врачи, которые спасают жизни. Конечно, нам очень хочется достигать результата, радовать болельщиков, город, но есть профессии и поважнее.

— Как ваша учеба в аспирантуре?

— Недавно только началась. Но надо еще пару «хвостов» закрыть. В ближайшее время займусь этим вопросом.

— По-прежнему учитесь, как раньше говорили, «без отрыва от производства»?

— Да. Но сейчас учеба идет по вечерам, так что одно другому не мешает – тренировки-то в основном по утрам. Но сейчас по сравнению с высшим образованием даже полегче стало – приезжать в университет надо раз в неделю. Вполне все успеваю.

— Какое направление вы избрали в аспирантуре?

— Экономика.

«До перерыва будет тяжелее, потом – легче»

— «Зенит» перед 13-м туром на шесть очков опережал ближайшего преследователя. Неплохой задел или «скользкий»?

— Очень скользкий. Вспомнить хотя бы прошлый сезон. Отрыв тоже был неплохим, но в итоге все это мы упустили. На этот раз, считаю, не должны допустить такую же оплошность. Нельзя раньше времени думать, что все уже решено, что сезон закончен досрочно. Вот и сейчас – до зимнего перерыва будет еще тяжелее.

— Главная задача на сегодняшний день – остаться лидерами к зимней паузе?

— Если закончим осеннюю часть чемпионата лидерами, на каникулы уйдем на психологическом подъеме. С пониманием, что ты на первом месте и зимние сборы проходить будет легче. Мотивация тоже совсем другая – будешь работать с желанием удержать весной это преимущество. Так что промежуточное лидерство по итогам первой части сезона может стать большим подспорьем для нас.

— Весенняя часть – это в принципе совсем другая история?

— Для нас в этом сезоне – да! Из-за чемпионата мира все вместе мы собрались, по сути, только недели за две до начала официальных игр. А зимой – это будут полноценные сборы в полном составе, которые, конечно, пойдут нам на пользу.

— А пока приходится терпеть?

— Да. После зимних сборов всей команде, думаю, будет намного легче. 

Прямую трансляцию матча «Зенит» —  «Ахмат» вы можете увидеть на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ».​ Трансляция начнется в 13:45 по Москве 4 ноября.

Футбол. Зенит - Ахмат. Российская Премьер-лига. 13 тур

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Саид Царнаев, ФК «Зенит»

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