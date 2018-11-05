Геннадий Орлов: «Зенит» делает свое дело — поэтому он первый. А Паредеса надо крупно штрафовать»

Комментатор «Матч ТВ», работавший вчера на встрече «Зенит» - «Ахмат», проанализировал игру петербуржцев, оценил их лидерство в чемпионате и высказался по поводу одного из ключевых игроков команды.

2018-11-05T20:57:41+03:00 Комментатор «Матч ТВ», работавший вчера на встрече «Зенит» - «Ахмат», проанализировал игру петербуржцев, оценил их лидерство в чемпионате и высказался по поводу одного из ключевых игроков команды.

— Как вам игра «Зенит» — «Ахмат»?

— Поскольку был на ней от телевидения, скажу, что картинка с арены «Санкт-Петербург» замечательная, работать удобно, играть – тоже. Только не все делали это одинаково хорошо. В первом тайме – полное превосходство «Зенита». Действовал он легко, но в то же время чувствовалось, что у некоторых основных игроков кондиций еще не хватает.

— Кого вы имеете в виду?

— Не набрали форму Маммана с Ерохиным. У них были травмы, после которых еще надо восстанавливаться. Но это нормальный процесс – так в футболе всегда бывает. Кстати, перед матчем приз лучшему игроку «Зенита» за прошлый месяц вручили Себастьяну Дриусси, а он остался в запасе. Пикантный момент! Сразу же про этого аргентинца тогда и скажу: когда он вышел на замену, то выглядел не как обычно. Его появление на поле на этот раз по большому счету ничем петербуржцам не помогло. Зато порадовал Маркизио.

— Чем?

— Было видно – он возвращается в игру, а к нему самому возвращается уверенность в себе. Такому футболисту, как Маркизио, это ощущение очень нужно. И физические силы. Их тоже стало побольше. Тайм он уже может сыграть очень хорошо. Еще понравились некоторые его действия, по которым чувствовалось – это игрок с большим диапазоном. Клаудио может сыпровизировать, сыграть в стенку, что-то такое неординарное придумать. И потом, сам факт того, что он забил гол! Пусть и с 11-метрового, но итальянец сделал это очень здорово. Дождался, когда вратарь рванул в другой угол, и пробил. Мастер. С другой стороны, сейчас у «Зенита» и Сергея Семака есть проблема. Я ее называю «аргентинский синдром».

— Это вы об очередных карточках и дисквалификации Паредеса?

— А Дриусси в матче с «Динамо»! Это, конечно, удивительно. Прихожу к такому выводу: видимо, у аргентинцев на родине такая футбольная культура. Дриусси все время спорит с судьями, как ребенок. Будто бы он в чемпионате колхозов или совхозов играет. Или когда любители где-нибудь на полянке мяч гоняют, они тоже всегда о чем-то спорят. А у Паредеса другое. В прошлом сезоне в чемпионате у него набралось 11 желтых карточек. Теперь уже 11 во всех турнирах. То есть он идет с явным опережением графика. Это сложная ситуация. Ведь Паредес – ведущий футболист «Зенита». Он очень хорошо играет. Тут и передачи его, и угловые. Плюс он ведет игру! Есть все задатки большого мастера. Но вот эта расхлябанность, небрежность… Ну, как можно в центре поля прыгать за мячом двумя ногами вперед – это когда Паредес с «Ахматом» вторую карточку получил. Помимо всего прочего ты же должен помнить, что одна у тебя есть! Понятно, иногда футболисты по необходимости предупреждения получают. Когда срывают атаку или что-то в этом роде – спасают положение. А здесь-то зачем эта карточка?! Знаете, может даже сложиться впечатление, что он специально это делает.

— Зачем?

— Чтобы меньше играть.

— Но так можно и место в основе потерять.

— Это верно. Но, может быть, Паредес сейчас чувствует в себе силы. Его в сборную Аргентины вызывают. Однако ответственностью перед клубом, такое ощущение, он пока проникся не до конца. Если так, это очень плохо. А ведь «Зенит» взял его на большой контракт. Недаром многие мои коллеги говорят: зачем его покупали, если он в любой момент способен подвести? Может, его надо отпускать, если кто-то действительно захочет приобрести? Хотя команде он, как игрок, считаю, очень нужен.

— Как ситуацию исправлять?

— Это будет решать главный тренер. Я знаю одно наказание для иностранцев. Это огромный денежный штраф. Огромный! Ну, не может человек так заигрываться, понимаете. Это непрофессионально. Он же с детства в футболе. Хорошо еще, что «Ахмат» в большинстве не смог переиграть «Зенит». Но ведь такое могло произойти. Зачем же ты команду подводишь?! Это ярко выраженный э-го-изм. На тебя 45 000 зрителей смотрят на трибунах и миллионы по телевизору. Но нет, надо обязательно ногу вставить. Почему так себя не ведут ни Месси, ни Роналду, ни многие другие? Нужно, конечно, и у самого Паредеса об этом спросить. Как получилось, что ты третий уже матч в сезоне пропустишь? Люди должны за тебя корячиться? Не знаю, как поступит Семак, но я свой вариант, как остановить этого еще не совсем состоявшегося профессионала, озвучил. Повторюсь, Паредес – хороший игрок. Но часто думает только о себе.

— Против «Ахмата» в основном составе вновь вышел Шатов.

— Олег набирает форму. Но в атакующий действиях, считаю, ему надо больше брать инициативу на себя. Потенциал есть. Просто в матче с «Ахматом» против него играли защитники не европейского уровня. Еще хочу сказать про Чернова. В одном моменте он показал себя потрясающе, когда длинной передачей нашел Паредеса. Или когда подыграл себе левой ногой и промчался по флангу. Это его игра, о которой можно только мечтать. С другой стороны, партнеры пока не очень Чернову доверяют. И не всегда дают ему мяч, даже если он стоит открытый. Не зря Семак периодически кричит – играйте на него! Однако опыта игры на таком уровне Чернову не хватает. Как, кстати, и Набиуллину. Но видно, что они ребята способные. Помните, голевой пас Набиуллина на голову Дзюбе в другом матче? Им самими надо быть в чем-то более наглыми на поле. Цепляться за мяч, идти вперед, обыгрывать…

— «Зенит» досрочно выиграл первый круг, а отрыв от ближайшего преследователя увеличился до 7 очков. Как оцените этот факт?

— Об этом пока не многие пишут. Но основные СМИ у нас из столицы – их больше московские команды волнуют. А про «Зенит» читаю заголовки: «Лидер, у которого нет чемпионской игры». Но главное, что «Зенит» делает свое дело! Первый круг выигран. Впереди, правда, еще матч с ЦСКА. Уверен, Сергей Семак будет играть на победу и должен обыграть этот «пионеротряд». Но даже если ничья – стратегически «Зенит» ничего не потеряет. Оступиться в нынешней ситуации он может себе позволить. В Москве и без Паредеса справятся. К счастью, в команде есть Дзюба, Кузяев, Ерохин, Иванович, Нету. Последний не только с «Ахматом», каждый матч очень собрано проводит. И Лунев. Кстати, я назвал игроков, которые в своих амплуа – одни из сильнейших в России. А Дзюба вообще на первом месте! Да и позиции – ключевые. Поэтому «Зенит» и идет на первом месте.

— После игры с «Ахматом» Семак признал, что на данном отрезке сезона приходится терпеть. Это продлится до зимней паузы?

— Знаете, вчера в трансляции на «Матч ТВ» участвовал заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев. Я спросил у него в эфире: «Усиление основного состава в зимний период будет?» — «А вы как считаете?» — «Я надеюсь». — «Конечно, мы работаем и хотим это сделать», — ответил Малафеев.

Фото: ФК «Зенит»