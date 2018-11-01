«Раньше в ЦСКА старшие могли крикнуть: «Сбегай за пивком». Приходилось бежать». Акинфеев дал интервью Басте

Вратарь ЦСКА и герой ЧМ-2018 Игорь Акинфеев пришел в гости к Басте на YouTube-канале GAZLIVE - и рассказал много интересного.

2018-11-01T15:27:21+03:00 Вратарь ЦСКА и герой ЧМ-2018 Игорь Акинфеев пришел в гости к Басте на YouTube-канале GAZLIVE - и рассказал много интересного.

О критике перед ЧМ

«Замечал, что, если перед большими турнирами или важной игрой начинают ругать, то на 200 процентов все будет хорошо. Когда в тебя не верят, а ты поворачиваешь людей к себе, это вдвойне приятно. А те, кто гнобил, они обычно растворяются».

О завершении карьеры в сборной

«Наверное, такие мысли были еще до турнира. Я их гнал, потому что понимал, что должен сыграть здесь. К счастью, нам удалось сделать то, что мы хотели. Мы дошли до четвертьфинала. Считаю, что это был максимум, хотя, конечно, могло немножко повезти. После чемпионата мира взял небольшую паузу – думал, как лучше все это сделать. Решил, что не будет громких заявлений. Мы сделали красивый текст и поставили точку в этом вопросе. Конечно, переживал. 15 лет – это как один миг. Если бы не мои травмы, я бы все эти мысли отогнал и не думал бы вообще об этом».

Об отбитом пенальти в игре с Испанией

«Когда услышал, как 80 тысяч в „Лужниках“ заорали, то будто все вылетело, дух вылетел. Не могу описать. Сначала думал, что мяч в ворота залетит – так по логике было, но потом увидел, что он оказался на трибунах. Как дурачок покатился на животе, тут ребята подбежали – чехарда началась. Если бы чуть левее пошел мяч, ничего бы этого не было. Все в жизни случайно получается».

О том, почему сам не бьет пенальти

«Сергей Овчинников и Леонид Слуцкий часто мне говорили: «Иди пробей пенальти». Когда счет был разгромным, например. Но я не вправе огорчать вратаря. Как это будет для него выглядеть, если я приду и забью вратарю пенальти. У меня есть линия-стоп – не буду действовать исподтишка».

О дедовщине в ЦСКА

«Когда в ЦСКА был Валерий Газзаев, он всегда защищал молодых. Если на тренировке кто-то из старших хотел задеть или ударить молодого, то Георгиевич вступался. Мог даже с занятия выгнать опытного игрока. Дедовщина все равно так или иначе проявлялась. Не буду говорить имен, но пару раз было такое: «Акинфей, сбегай за пивком». Ну что, приходилось бежать. Сейчас молодежь и жизнь другие. Такого уже нет».

Об интернете

«Уже 4 года не захожу в интернет, не читаю спортивные сайты. Пусть кто-то учит, подсказывает, делает мемы. Я же буду делать свое дело. Получается или нет – буду биться до конца, чтобы не подвести тех, кто в меня верит».

О словах в адрес Веллитона

«Конечно, я тогда говорил сгоряча. Неохота было во второй раз получать травму, но я уже понимал, что травмировался. У меня была мысль, что я сломал ногу. Даже на видео видно, что я начал ее щупать. Я не понимал, что происходит. Тогда я и высказал все, что я думаю. Конечно, сейчас я на себя смотрю и думаю… Придурок, дурак – можно назвать меня любым словом. Это были эмоции. Когда я потом лежал в Германии, мне сделали операцию. Ко мне приходили сообщения и звонки от болельщиков противоположной команды, что так мне и надо, и так далее. И писали, и звонили, и насмешки были. Бог судья этим людям»

Об удалении в матче с «Реалом»

«Я судье сказал на английском и на русском все, что я о нем думал. Вторая желтая карточка была незаслуженной, потому что сзади шел Никита Чернов. В этот момент я что-то еще хотел сказать Никите, потому что он проиграл позицию и недобежал. Судья подумал, что я во второй раз на него наорал и дал мне вторую желтую. Никите я кричал уже на русском. Да, меня это не красит, мне стыдно за этот эпизод. Это были эмоции. Я поговорил с ребятами, извинился».

Об отце и трогательной истории из детства

«Многие писали, что у меня папа работал дальнобойщиком, это не так. Раньше он на грузовике возил сок в пакетах. И как-то у него был заказ – старые еще Лужники. Это был 1994 и 1995 год. Он позвал меня с собой и сказал, чтобы я взял мяч. На территории Лужников нам открыли ворота, а пока фуру разгружали, я взял мяч и пошел на поле – поставил его на 11-метровую отметку и забил гол. Мысль проскочила тогда: „Когда-нибудь здесь еще сыграю“. Так и вышло».

О травмах

«Самый трудный момент в карьере, наверное, это два разрыва крестов. В 2007-м и в 2011-м. Немногие понимают, что это такое. Нельзя нормально помыться, в туалет сходить. У тебя костыли, бандаж, а нога становится очень тонкой. И ты понимаешь, что придется начинать все заново – ходить, закачивать ногу, делать различные процедуры. И так месяц, два, три, четыре. Это тяжело».

О переходе в Европу

«Переход в „МЮ“? Это были только разговоры. Лично никаких контрактов в руках не держал – врать не буду. Главное, что я нисколечко не жалею, как у меня сложилась карьера».

Об отношении к «Спартаку»

«Я ко всем отношусь нормально. У меня нет антипатии или симпатии к какой-то другой команде. Все мы делаем одну работу. Да, на поле, если болельщикам нравится, мы враги. Всем хочется выиграть. А вне поля – мне фиолетово, какая команда. Если „Спартак“, „Зенит“, „Краснодар“ играют в еврокубках – всегда поддерживаю наши команды».

О съемках в рекламе

«Для меня съемки в тягость – по 6-7 часов переодеваний, накрашиваний. Деньги тут ни при чем, я люблю комфорт, домашнюю обстановку. Мне лучше дома посидеть с детьми, чем ехать куда-то сниматься. Поэтому от 90 процентов подобных предложений отказался».

Об отдыхе

«Раньше моей отдушиной была рыбалка. Можно даже не ловить рыбу – пригласил друзей, поставил удочку, музыку включил и пообщался. Главное для меня – общение. Еще люблю баню – раки, пиво чуть-чуть, обязательно хорошо веником пропариться».

О своем будущем

«Когда буду уходить, подумаю, какие есть варианты. Сейчас хочу насладиться футболом. Мой контракт с ЦСКА на 4 года, потом еще на 4. До 42 играть буду, нормально же будет?»

Полная версия интервью.

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