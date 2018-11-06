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Российская Премьер-Лига

«Спартак» не так плох, как кажется. Главная проблема – в психологии

11:56
«Спартак» не так плох, как кажется. Главная проблема – в психологии
Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров и Луис Адриано / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Итоги тура от Instat.

«Спартаку» нужна определенность

Всем очевидно, что схема 4-3-3 (на которую перешли летом) не работает. И чем дальше ее используют, тем сильнее она бьет по психологии команды. Но Рианчо продолжает настаивать, что ничего лучше в футболе еще не придумали.

Конечно, только изменение схемы не поможет – все зашло слишком далеко. «Спартак» настолько неверен себе, что регулярно проигрывает матчи, в которых выглядит не хуже соперника. Все 4 домашних поражения не были результатом тотального провала. Хозяева создавали больше шансов, чаще били по воротам, но побеждали всегда гости. Так было и в игре с «Уралом»:

  • Согласно Instat, «Спартак» создал больше всех голевых моментов в туре – 9. Да, много было позволено и «Уралу» (6 моментов. Хотя в среднем команда создает не больше 4,5), но в любом случае красно-белые были не хуже соперника
  • «Спартак» больше всех бил по воротам – 20 раз
  • Сделал больше всех передач в штрафную – 56 (27 – точных)
  • И острых пасов – 21 (8 – точных)
  • «Спартак» стал вторым по подборам в туре на чужой половине – 38 («Енисей» - 44)
  • Первый по перехватам на чужой половине – 18
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Этого вполне достаточно, чтобы не проиграть дома «Уралу», который приехал без своего лидера (Бикфалви). Но игроки «Спартака» сейчас психологически не готовы держать уровень. Отсюда глупые ошибки, неуверенность в атаке и не фарт.

Главное, что сейчас нужно команде, это обновление. Да, Каррера ушел, но Рианчо-то остался. Человек, который убедил итальянца изменить схему и оказывал серьезное влияние, как второй тренер, на занятия команды и выбор состава. А «Спартаку» сейчас требуется тотальное обновление - новый тренер, новые требования, новый командный быт и новая схема, наконец. Потому что сейчас «Спартак» в тупике – и прежде всего в психологическом.

Защитник из «Оренбурга», который стал открытием сезона

Про тренера Владимира Федотова уже много сказано – его «Оренбург» одно из главных открытий сезона. Команда не просто держится вверху таблицы и мало пропускает. Она играет в современный, мощный футбол. В 13-м туре был просто смят (посмотрите обзор) «Рубин», который не проигрывал с лета.

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Одним из ключевых игроков «Оренбурга» является Алексей Сутормин. Он располагается слева в защите, но работает по всей бровке – именно через его фланг хозяева регулярно разрывали «Рубин».

  • У Сутормина индекс Instat в туре – 318. Это 13-й результат
  • Также он заработал 3 фола на себе
  • Отдал 4 острые передачи (2 точные) – 10-й показатель
  • 5 пасов в штрафную (3 точных)
  • Выдал мощный объем: по единоборствам в атаке - он 8-й в туре (20)
  • Защитник сделал 6 обводок (3 удачных), что тоже один из лучших показателей тура

Сутормину уже 24 года, но если он продолжит выступать так мощно, можно подумать и об уходе в клуб топ-5 РПЛ.

У ЦСКА нет кризиса

В последних 5 матчах в РПЛ ЦСКА выиграл только два раза (причем, с «Оренбургом» армейцам просто повезло). Добавьте сюда вылет из Кубка (но резервным составом) и поражение в Лиге чемпионов от «Ромы» - и вырисовывается кризис.

Но это не так. ЦСКА по-прежнему одна из самых качественных команд лиги по построению игры.

  • Против очень грамотно обороняющегося «Динамо» ЦСКА создал 6 моментов, позволив сопернику заработать только один шанс. Баланс
  • ЦСКА второй в туре по угловым
  • Второй по владению мячом и количеству атак
  • Пятый по ключевым передачам (15/9) и пасам в штрафную (45/17)
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ЦСКА знает, что и как делать с мячом. Но есть проблемы с реализацией и стабильностью у молодых футболистов. Травма Дзагоева в этом плане сильно осложняет дело – Алан был одним из тех, кто стабильно обострял впереди.

 Что важно, перестал забивать Чалов. Но, думается, это временные трудности - и Гончаренко контролирует ситуацию. Потому что есть игра, понятно, за счет чего ЦСКА хочет побеждать. Вопрос только в форме Чалова и уверенности молодых игроков.

Фото: ФК «Оренбург»

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