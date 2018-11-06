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Джанкарло Марокки: «Каррера никого никогда не подводил»

09:41
Джанкарло Марокки: «Каррера никого никогда не подводил»
Массимо Каррера / Фото: © globallookpress.com

53-летний Джанкарло Марокки, друг и бывший многолетний партнер Массимо Карреры по «Ювентусу», приехал в Москву в качестве одного из комментаторов матча Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома». Накануне вылета из Италии эксперт дал эксклюзивное интервью сайту «Матч ТВ».

Запомнил свою фамилию на табло «Локомотива»

— Давно вы не были в Москве?

— Да вот с тех пор, как мы вместе с Массимо играли там против «Локомотива» в 1993-м.

— Ничего себе, это же целых 25 лет! Между прочим, «Локомотив» сегодня тренирует тот же человек, что и четверть века назад, когда именно вы забили единственный гол в российской столице.

— Вот это да! Не знал… А мы тогда выиграли в жуткую погоду. У меня даже где-то дома фотография лежит с того матча: счет на табло 0:1 и моя фамилия указана на русском языке. Сколько времени прошло! Интересно посмотреть, как изменилась Москва за эти годы. Говорят, что сегодня это один из самых динамичных городов мира.

— Правильно говорят, сами увидите… В середине 90-х вы были полузащитником «Ювентуса», а сегодня работаете экспертом на канале Sky Sport. Каррера был тогда вашим партнером по команде, сейчас же является тренером, которого только что уволили из «Спартака». И вот вам предстоит новая встреча в Москве.

— Да уж, в те времена о подобном нельзя было и подумать! Кстати, о том, что Массимо приглашают в «Спартак», я узнал одним из первых. Во время Евро-2016 я работал на Sky Sport со сборной Италии, где Массимо трудился одним из ассистентов Антонио Конте. И вот в Монпелье он говорит мне по секрету, что к нему прилетели представители «Спартака», они зовут его в тренерский штаб. Каррера сразу дал мне понять, что ему это интересно. И когда объявили о его переезде в Россию, меня это не удивило.

У Массимо до сих пор есть фан-клуб в Бергамо

— Каррера ехал в «Спартак» ассистентом, но быстро стал главным тренером и с ходу выиграл чемпионат России. Вы же видели, как «Спартак» отметил это событие, верно?

— Да, хотя лишь на видео. Про Массимо снимали документальный фильм (он вышел на канале «Матч ТВ» прошлым летом. – «Матч ТВ»), и съемочная группа заезжала ко мне, чтобы взять интервью про Карреру. Мне показали кадры празднования победы на стадионе, это было что-то невероятное! У «Спартака» потрясающие болельщики, и я очень порадовался тогда за Массимо. Он просто молодчина, что сделал такое большое дело!

— Прошло полтора года, и его отправили в отставку. Что вам об этом известно?

— Я лечу в Москву на несколько дней. Остановлюсь по соседству с Массимо, так что у нас будет возможность обсудить, что да как. Пока у меня мало деталей. Знаю, что он больше не является главным тренером «Спартака», но в моих отношениях с ним это ничего, разумеется, не меняет. Как он стал мне другом в тот момент, когда мы оба пришли в «Ювентус», так и останется им навсегда. А отставка… У кого из тренеров ее не было в карьере?! Чтобы там ни случилось, я абсолютно уверен, что Массимо выполнял свою работу на совесть и что за ему за нее не может быть стыдно. Он всегда был честным и открытым парнем, в «Ювентусе» все ребята и тренеры его уважали, а провел Массимо с нами целых пять сезонов. С ним мы выиграли и Кубок чемпионов, и Кубок УЕФА. Он был настоящим командным бойцом. Даже когда перестал попадать в стартовой состав из-за высочайшей конкуренции тех лет, не опускал рук. Массимо отдавался футболу по максимуму, ни у кого не было претензий к нему. Недаром он затем стал капитаном и любимцем «Аталанты», в Бергамо до сих пор существует его личный фан-клуб. Болельщиков-то точно не обманешь!

— Где, на ваш взгляд, Каррера может продолжить карьеру?

— Работа в «Спартаке» — его первый самостоятельный опыт. Кто-то скажет, что по нынешним меркам поздновато для старта, так он ведь играть закончил лишь в 40 лет! Пока что я общался с Массимо накоротке, поэтому не знаю его дальнейших планов. Желаю ему не останавливаться на достигнутом!

Маркизио приехал в «Зенит» не за деньгами

— Вы с Каррерой выступали за «Ювентус» в 90-е, а вот Клаудио Маркизио покинул его совсем недавно. И теперь он в «Зените». Что скажете про него?

— Жаль, что Маркизио ушел из «Юве». Он ведь его воспитанник и настоящая гордость. Мы-то с Массимо успели поиграть и в других командах, не только в «Ювентусе», а Клаудио провел там всю свою футбольную карьеру! Ну, до того момента, как стал игроком «Зенита». Знаю, что в это воскресенье именно его гол с пенальти принес «Зениту» победу в чемпионате страны. Уверен, Маркизио поможет клубу из Петербурга и в дальнейшем. Это очень качественный и профессиональный футболист. Я играл в свое время примерно на его позиции, только Клаудио гораздо техничнее меня (смеется).

— Многие считают, что Маркизио приехал в Россию зарабатывать деньги. Что скажете на это?

— Мы с ним лично не знакомы, но я слишком давно в футболе, чтобы не суметь отличить человека с мотивацией от игрока, которому достаточно просто зарабатывать. Поверьте, Клаудио очень мотивирован! Он жаждет помочь «Зениту» выиграть чемпионат России и вновь сыграть в Лиге чемпионов. Более того, Маркизио не скрывает, что хочет вернуться в сборную Италии. «Зенит», несомненно, сделал правильный выбор.

Задача «Ромы» в Москве – не проиграть

— «Спартак» без Карреры и «Зенит» с Маркизио играют в Лиге Европы. А вы будете комментировать матч Лиги чемпионов с участием ЦСКА. В Риме армейцы проиграли «Роме» по всем статьям, а каковы их шансы дома?

— Каждый матч – отдельная история. В Италии ЦСКА действительно проиграл по делу, но в Москве все может сложиться по-другому. Нынешняя «Рома» — непредсказуемая команда, ей не хватает стабильности. Трудно предугадать заранее, чего от нее ожидать. В составе римлян хватает молодых и не очень еще опытных игроков, а уход Наинголлана в «Интер» не мог пройти бесследно с точки зрения построения игры. Мне очень нравится, как работает Эусебио Ди Франческо, у которого уже полуфинал Лиги чемпионов в активе и хорошее будущее, но ему сейчас объективно сложно.

— Вы ведь только что комментировали на Италию матч «Ромы» с «Фиорентиной». В каком состоянии команда Ди Франческо подходит к встрече с ЦСКА?

— По игре с «Фиорентиной» «Рома» в целом мне понравилась, а пенальти в ее ворота вызвал споры. Ничья во Флоренции – не самый плохой результат, хотя «Рома», конечно, стремилась к победе, ведь ей хочется попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона, а конкуренция сейчас у нас будь здоров! Многое в Москве будет зависеть от того, с каким настроем и с какой концентрацией команда начнет матч. Если «Рома» поймает свою волну, то может обыграть любого – хоть дома, хоть в гостях. А вот если в дебюте московского поединка, в котором в любом случае не сыграет опытнейший Де Росси, что-то пойдет не так, римлянам будет сложно выправить ситуацию. В любом случае ничья, думаю, стала бы для «Ромы» позитивным исходом.

Прямую трансляцию матча четвертого тура Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» вы можете увидеть 7 ноября на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ» с 20:00 по Москве. 

Фото: Simon Bruty / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Астапкович, ФК «Зенит», Paolo Bruno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА – Рома
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