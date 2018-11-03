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Российская Премьер-Лига

«Локомотив» — «Арсенал». Онлайн и лучшие моменты

13:24
«Локомотив» — «Арсенал». Онлайн и лучшие моменты
Бенедикт Хёведес / Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Прямая трансляция матча 13-го тура чемпионата России.
Футбол. Локомотив – Арсенал. Российская Премьер-лига. 13 тур

Факты о матче:

  • После 12 туров «Локомотив» делит третье место с «Ростовом», набрав 21 очко, отставание от лидирующего «Зенита» — семь очков. 
  • В прошлом туре подопечные Юрия Семина на выезде разгромили «Енисей» (3:0). 
  • «Арсенал» делит десятое место с «Динамо», набрав 14 очков. 
  • В прошлую субботу «канониры» сыграли 2:2 дома с «Оренбургом». 
  • В пяти последних матчах «Локо» и «Арсенала» зафиксированы по две победы каждой из команд и одна ничья. 

  • В связи с гибелью одного из лидеров фанатского движения «Локомотива» первые 10 минут матча пройдут в тишине.

  • Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

  • Стартовый состав «Арсенала»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич.

Статистика и текстовая трансляция 

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