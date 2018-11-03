Очередной «последний» матч Кононова в «Арсенале» и короткая программа Коляды. Все трансляции субботы
12:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 49 кг
В субботу в столице Туркмении Ашхабаде продолжится чемпионат мира по тяжелой атлетике. Завершившиеся накануне состязания в весовой категории до 45 кг выиграла Тхуня Сукхароен из Таиланда. Теперь в борьбу вступят представительницы категории до 49 кг.
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13:55 Футбол. Локомотив – Арсенал. Российская Премьер-лига. 13 тур
Это будет очередной «последний» матч главного тренера «Арсенала» Олега Кононова у руля команды. Возможно, он действительно станет таковым – и белорусский специалист возглавит «Спартак». В любом случае, «Локомотив» Юрия Семина постарается испортить Кононову настроение.
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14:00 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Мужчины. Короткая программа
В Хельсинки продолжается Гран-при Финляндии. Накануне короткую программу откатала лидер нашей женской команды Алина Загитова. В субботу на лед выйдет ведущий российский одиночник Михаил Коляда.
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15:25 Футбол. Чемпионат Англии. Борнмут – Манчестер Юнайтед ₽
Еще несколько лет назад визит «МЮ» в гости к «Борнмуту» практически наверняка закончился бы победой «Юнайтед». Теперь же команда Жозе Моуринью находится ниже своего соперника в турнирной таблице. Игра должна получиться интригующей.
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15:30 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Пары. Произвольная программа
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт после короткой программы идут вторыми в соревнованиях спортивных пар. Следом за ними – соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Лидируют итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.
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15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах
Накануне в вольных упражнениях лучшим стал теперь уже двукратный чемпион мира россиянин Артур Далалоян. Будем ждать побед и от других наших гимнастов.
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16:15 Футбол. Динамо – ЦСКА. Российская Премьер-лига. 13 тур ₽
Классическое московское дерби. Его нельзя назвать напряженным – так как болельщики обоих клубов являются давними друзьями. Однако на поле мы вряд ли это увидим – и «Динамо», и ЦСКА будут играть только на победу.
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18:10 Футбол. Чемпионат Испании. Реал – Вальядолид
«Реал» в этом сезоне не похож сам на себя. Дальше мадридский клуб пойдет без уволенного несколько дней назад Юлена Лопетеги. Изменятся ли результаты? Отличная возможность проверить!
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19:30 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Женщины. Произвольная программа
Накануне олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла короткую программу. Остался последний шаг до победы.
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20:25 Футбол. Чемпионат Англии. Арсенал – Ливерпуль
Подарок для всех ценителей английской классики. После 10 туров «Ливерпуль» идет вровень с лидирующим «Манчестер Сити». «Арсенал» же расположился на своем «любимом» четвертом месте. Чтобы продолжить погоню за лидерами «канонирам» надо побеждать дома.
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20:40 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Танцы. Произвольный танец
Болеем за две наших пары – Бетину Попову с Сергеем Мозговым и Александру Степанову с Иваном Букиным. Последние, к слову, выиграли ритмический танец.
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21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Реймс – Монако ₽
Не так давно «Монако» сменил Леонарду Жардима на Тьерри Анри. Но результаты красно-белых по-прежнему не радуют ни болельщиков, ни клубных боссов. Наш Александр Головин смотрится неплохо, но пока не может стать тем, кто спасет «Монако». Возможно, россиянин полностью раскроется именно в игре с «Реймсом»?
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22:00 Бокс. Всемирная Суперсерия. ¼ финала. Райан Барнетт против Нонито Донэйра. Джош Тейлор против Райана Мартина
Когда-то Нонито Донэйра называли преемником Мэнни Пакьяо. Но после поражения от кубинца Гильермо Ригондо в 2013-м котировки филиппинца заметно просели. Однако это все тот же мастер своего дела, за которым приятно наблюдать с чисто эстетической точки зрения.
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22:40 Футбол. Чемпионат Испании. Райо Вальекано – Барселона ₽
«Барселона» едет в Мадрид. Да, «Райо» никогда не был клубом калибра «Реала». Даже «Реала» нынешнего образца. «Осы» идут на предпоследнем месте в таблице примеры. И если лидирующая «Барса» потеряет очки – это будет сенсация.
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22:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» идет пятым после 10 туров. Но отставание «шпор» от занимающих третье место соседей из «Челси» – всего три очка. Наверняка, лондонцы хотят взять их уже в субботу.
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06:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Д. Кормье – Д. Льюис
Все ждали боя Дэниэла Кормье против звезды реслинга Брока Леснара или вернувшегося после дисквалификации Джона Джонса, которому Ди Си проиграл дважды. Однако взамен мы получили бой Кормье-Льюис. На первый взгляд, это «легкие деньги» для чемпиона. Однако перед боем Дэррика против россиянина Александра Волкова на UFC 229 ему также давали не слишком много шансов. Что из этого вышло – вы помните. Пройдет ли этот удар у Льюиса снова – смотрите на «Матч ТВ»!
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