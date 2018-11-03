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Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
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Очередной «последний» матч Кононова в «Арсенале» и короткая программа Коляды. Все трансляции субботы

08:52
Очередной «последний» матч Кононова в «Арсенале» и короткая программа Коляды. Все трансляции субботы
Олег Кононов / Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Фигурное катание, футбол и ММА. В субботу вам точно не будет скучно!

12:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 49 кг

В субботу в столице Туркмении Ашхабаде продолжится чемпионат мира по тяжелой атлетике. Завершившиеся накануне состязания в весовой категории до 45 кг выиграла Тхуня Сукхароен из Таиланда. Теперь в борьбу вступят представительницы категории до 49 кг.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Арена»

13:55 Футбол. Локомотив – Арсенал. Российская Премьер-лига. 13 тур

Это будет очередной «последний» матч главного тренера «Арсенала» Олега Кононова у руля команды. Возможно, он действительно станет таковым – и белорусский специалист возглавит «Спартак». В любом случае, «Локомотив» Юрия Семина постарается испортить Кононову настроение. 

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru (₽) и «Матч ТВ»

14:00 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Мужчины. Короткая программа

В Хельсинки продолжается Гран-при Финляндии. Накануне короткую программу откатала лидер нашей женской команды Алина Загитова. В субботу на лед выйдет ведущий российский одиночник Михаил Коляда.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Арена»

15:25 Футбол. Чемпионат Англии. Борнмут – Манчестер Юнайтед ₽

Еще несколько лет назад визит «МЮ» в гости к «Борнмуту» практически наверняка закончился бы победой «Юнайтед». Теперь же команда Жозе Моуринью находится ниже своего соперника в турнирной таблице. Игра должна получиться интригующей.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Футбол1»

15:30 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Пары. Произвольная программа

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт после короткой программы идут вторыми в соревнованиях спортивных пар. Следом за ними – соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Лидируют итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru

15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах

Накануне в вольных упражнениях лучшим стал теперь уже двукратный чемпион мира россиянин Артур Далалоян. Будем ждать побед и от других наших гимнастов.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Арена»

16:15 Футбол. Динамо – ЦСКА. Российская Премьер-лига. 13 тур ₽

Классическое московское дерби. Его нельзя назвать напряженным – так как болельщики обоих клубов являются давними друзьями. Однако на поле мы вряд ли это увидим – и «Динамо», и ЦСКА будут играть только на победу.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

18:10 Футбол. Чемпионат Испании. Реал – Вальядолид

«Реал» в этом сезоне не похож сам на себя. Дальше мадридский клуб пойдет без уволенного несколько дней назад Юлена Лопетеги. Изменятся ли результаты? Отличная возможность проверить!

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»

19:30 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Женщины. Произвольная программа

Накануне олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла короткую программу. Остался последний шаг до победы.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Арена»

20:25 Футбол. Чемпионат Англии. Арсенал – Ливерпуль

Подарок для всех ценителей английской классики. После 10 туров «Ливерпуль» идет вровень с лидирующим «Манчестер Сити». «Арсенал» же расположился на своем «любимом» четвертом месте. Чтобы продолжить погоню за лидерами «канонирам» надо побеждать дома.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч ТВ»

20:40 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Танцы. Произвольный танец 

Болеем за две наших пары – Бетину Попову с Сергеем Мозговым и Александру Степанову с Иваном Букиным. Последние, к слову, выиграли ритмический танец.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Арена»

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. Реймс – Монако ₽

Не так давно «Монако» сменил Леонарду Жардима на Тьерри Анри. Но результаты красно-белых по-прежнему не радуют ни болельщиков, ни клубных боссов. Наш Александр Головин смотрится неплохо, но пока не может стать тем, кто спасет «Монако». Возможно, россиянин полностью раскроется именно в игре с «Реймсом»?

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»

22:00 Бокс. Всемирная Суперсерия. ¼ финала. Райан Барнетт против Нонито Донэйра. Джош Тейлор против Райана Мартина

Когда-то Нонито Донэйра называли преемником Мэнни Пакьяо. Но после поражения от кубинца Гильермо Ригондо в 2013-м котировки филиппинца заметно просели. Однако это все тот же мастер своего дела, за которым приятно наблюдать с чисто эстетической точки зрения.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Боец»

22:40 Футбол. Чемпионат Испании. Райо Вальекано – Барселона ₽

«Барселона» едет в Мадрид. Да, «Райо» никогда не был клубом калибра «Реала». Даже «Реала» нынешнего образца. «Осы» идут на предпоследнем месте в таблице примеры. И если лидирующая «Барса» потеряет очки – это будет сенсация.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»

22:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идет пятым после 10 туров. Но отставание «шпор» от занимающих третье место соседей из «Челси» – всего три очка. Наверняка, лондонцы хотят взять их уже в субботу.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Д. Кормье – Д. Льюис 

Все ждали боя Дэниэла Кормье против звезды реслинга Брока Леснара или вернувшегося после дисквалификации Джона Джонса, которому Ди Си проиграл дважды. Однако взамен мы получили бой Кормье-Льюис. На первый взгляд, это «легкие деньги» для чемпиона. Однако перед боем Дэррика против россиянина Александра Волкова на UFC 229 ему также давали не слишком много шансов. Что из этого вышло – вы помните. Пройдет ли этот удар у Льюиса снова – смотрите на «Матч ТВ»! 

Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: © Getty Images, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Алексей Даничев, globallookpress.com, РИА Новости/Александр Вильф, Minas Panagiotakis/Getty Images Sport/Getty Images, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Даничев, globallookpress.com, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Reuters, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Sam Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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