У «Зенита» нет состава на три фронта

Корреспондент «Матч ТВ» - о вылете петребуржцев из Кубка России.

2018-11-02T22:59:42+03:00 Корреспондент «Матч ТВ» - о вылете петребуржцев из Кубка России.

После того как в 2016 году «Зенит» взял Кубок России с Андре Виллаш-Боашем, отношения с почетным трофеем у сине-бело-голубых не складываются. Мирча Луческу не прошел дальше 1/8 финала, крупно проиграв «Анжи» в Махачкале (0:4). Роберто Манчини вылетел в первом же раунде в петербургском дерби с «Динамо» (2:3).

Не смог преодолеть барьер второго для клубов премьер-лиги круга и Сергей Семак. После чего, как всегда напрямую, заявил: «Рисковать лидерами могли только при форс-мажорной необходимости. Того же Дзюбу если и планировали выпускать, то в самом конце, что и сделали. Те, на кого приходится большая часть нагрузок, конечно, устали. Пять выездных матчей через два дня на третий, поэтому ротация – естественный процесс».

Впрочем, тут можно вспомнить и другие недавние слова Семака, когда в Самаре перед игрой чемпионата «Крыльями» в интервью «Матч ТВ» он еще раз подтвердил: «У нас команда уровня Лиги Европы. Не сильнее и не слабее конкурентов». При этом главный тренер «Зенита» подчеркнул – это не эмоции и не желание как-то воздействовать на игроков, а лишь констатация факта.

В Ростове же данный факт получил подтверждение на поле. Да, количеству игроков «Зенита» по-прежнему могут позавидовать многие клубы премьер-лиги. Только в заявках сине-бело-голубых на матчи по-прежнему довольно много фамилий, появившихся в команде при Луческу и Манчини. Семак, заметьте, ни одного из предшественников ни разу в этом не упрекнул. И даже после «Ростова», называя конкретные эпизоды с ошибками, имен не озвучивал.

При этом где, как не в кубковой встрече, он должен был дать шанс (и игровую практику) Краневиттеру, Оздоеву, Заболотному…

Однако в итоге того же Краневиттера пришлось менять на Эрнани на 61-й минуте еще при счете 1:1. А потом все же выпускать Кузяева с Дзюбой – спасать игру уже при 1:2.

На «Ростов Арене» с крепкой командой Валерия Карпина окончательно стало ясно: сейчас у «Зенита» нет состава, который мог бы равносильно действовать на три фронта. Поэтому в самую горячую футбольную пору и произошел своеобразный естественный отбор. Причем не исключено, что как в плане «лишнего» для петербуржцев турнира, так и тех футболистов, для кого Кубок был хорошей площадкой, чтобы проявлять себя.

Кстати, если бы «Зенит» прошел «Ростов», то согласно календарю первый матч ¼ финала должен был бы играть 5 декабря. Тогда как на 3 декабря на 19:30 назначена встреча РПЛ с «Арсеналом» Туле.

Правда, пока в Петербурге так далеко не заглядывают. На берегах Невы на любое поражение «Зенита» реагируют достаточно болезненно. Тем более – кубковое. Поэтому сегодня особенно расстроенные болельщики на различных интернет-форумах ищут виноватых и посыпают голову пеплом.

Но более взвешенная аудитория сквозь вполне оправданные грусть и печаль призывает все же не забывать – уже в воскресенье игра 13-го тура чемпионата России с «Ахматом». А потом нон-стопом гостевые «Бордо» в Лиге Европы в четверг и ЦСКА в воскресенье. Так что Сергею Семаку сейчас, даже если выставлять на каждый матч сильнейший по именам состав, главное «день простоять да ночь продержаться». Ну, а потом, после перерыва на матчи сборных, в 15-м туре сине-бело-голубые снова сыграют с «Ростовом». И это будет одна из ключевых встреч в борьбе за, пожалуй, главный трофей для «Зенита» и его молодого тренера в этом сезоне. Ведь по статистике тот, кто выигрывает первый круг, как правило, выигрывает и чемпионат. Но об этом тренерский штаб Семака наверняка еще не думает. Там, должно быть, уже забыли о Кубке и колдуют над тем, как обыграть в воскресенье «Ахмат»…

Фото: Роман Гарес / Sportbox.ru