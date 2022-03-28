«Слуцкий оштрафовал меня на $1000 из-за пива на сборах и разнес молодого. Они до сих работают вместе». Интервью Олега Иванова

35-летний полузащитник «Уфы» — о ситуации в клубе, РПЛ и российском футболе.

35-летний полузащитник «Уфы» — о ситуации в клубе, РПЛ и российском футболе.

Олег Иванов — один из немногих футболистов РПЛ, которые готовы сейчас давать интервью. Полузащитник «Уфы» откровенно рассказал, что думает про:

Отъезд легионеров (не проблема)

Мораторий на вылет (выступил против)

Мотивацию играть без шансов попасть в еврокубки и уехать в Европу (это не главное)

Реакцию на бан сборной (больше взбесило отношение к паралимпийцам)

Конфликт Семенова и Талалаева (на стороне игрока) и многое другое

— Что сейчас происходит в «Уфе» с деньгами?

— Задержек по зарплате никаких нет. Шамилю Камиловичу виднее, но нас это пока никак не коснулось, готовимся к играм.

— Был разговор о сокращении зарплат?

— У нас все зарабатывают в рублях, мы не привязаны к какой-то валюте.

— Как оцените настроение в коллективе?

— В целом, все нормально. Никаких панических настроений не чувствую, все понимают, что нужны победы и можно исправить ситуацию.

— Как держатся легионеры?

— У нас не так много легионеров — серб, словенец, хорват, ну, и португалец подъехал. Никаких разговоров об отъезде не слышал. Если бы им нужна помощь — подошли, пообщались бы, у нас открытые отношения в команде.

Фото: © Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

— Можете представить чемпионат России без легионеров?

— Могу, я ведь застал девяностые, когда были единицы зарубежных игроков, их могли позволить «Спартак» и еще пара клубов. Если брать выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, то можно сказать, что и в таких условиях можно достойно играть.

— Но легионеры сейчас играют очень важную роль.

— Я бы не сказал, что их роль настолько важна. Безусловно, есть большое количество отличных приобретений, сейчас ЦСКА, например, хорошо усилился. Но в каком еще клубе, они делают большую разницу? Если не брать «Зенит», где играют Вендел, Малком, Клаудиньо — действительно классные иностранцы. Есть другой такой клуб?

«Краснодар» буксовал с легионерами, а сейчас спокойно играет парнями из школы: выиграли две встречи и сделали одну ничью. Если мы берем их молодежь, то парни играют в хороший футбол, контролируют мяч, показывают осознанные действия в атаке.

— У них одна из сильнейших школ в России, но не все клубы могут позволить себе такую качественную молодежь, согласны?

— Кто не может? В «Спартаке» всегда была хорошая школа, в ЦСКА плюс-минус, «Чертаново» существует. Да, подразвалилась академия Коноплева, но в целом школ много. Взять те же «Крылья Советов» — команда из россиян с низким средним возрастом, но ярким футболом.

— «Краснодар» с Реми Кабелла и без него — это же все равно разное качество. Не может молодой давать такой уровень.

— До ухода Кабеллы на каком месте они были?

— На дистанции выступление команды получится хуже.

— После 30 туров и поговорим. Но пока что я вижу, что картинка сильно не изменилась. Да, где-то Кабелла мог сделать разницу с серьезными соперниками, в какой-то момент взорваться, но чтобы всю игру на себе вытягивал… Такого не было.

— Вы пересекались с качественными легионерами в вашей карьере? Или их значение, на ваш взгляд, действительно настолько преувеличено?

— Конечно, было много ребят в том же «Ахмате», они потом ушли на повышение — Маурисио, Рыбус, Аилтон, у нас была довольно качественная команда в плане легионеров.

— Кроме игроков уезжают тренеры, наша школа позволит их качественно заменить?

— У нас есть тренерская школа, нужно дать чуть больше доверия: раньше был водоворот, люди себя изживали. Сейчас же на их места приходят новые лица, которые что-то привносят в наш футбол.

— Можете сказать, что Алексей Стукалов вам, опытному игроку, дает многое?

— Каждый тренер привносил что-то новое в мою карьеру, от каждого что-то берешь себе. У каждого специалиста свое видение, не все подходит тебе, и это может отражаться на попадании в состав, но тут зависит, как ты реагируешь на эти требования — принимаешь ли ты их, как адаптируешься.

— Если Россия останется без еврокубков, то это сильно повлияет на мотивацию игроков?

— Если честно, то не понимаю, как это может повлиять. Ты играешь за что-то — чемпионство, кубок, премиальные… Понятно, раз в неделю пропадет матч, но о какой мотивации можно говорить?

— Когда играешь в европейских турнирах, то больше возможностей уехать в другой чемпионат. Большинство на раннем этапе карьеры к этому стремится.

— Даже не знаю, если 19-летний пацан хочет уехать, то он должен себя здесь сначала проявить и уже только потом смотреть в ту сторону. А если если футболист здесь себя не может проявить, то как мотивация уехать поможет ему? Если будешь выглядеть хорошо здесь, то со временем заметят — это логично. Но нужно работать, показывать себя, постоянно играть.

Это ведь не вопрос одного игрового дня, возможно, ситуация разрешится, все нормализуется. А пока нужно продолжать работать.

— Вам жалко поколение ребят, которые лишились шанса попасть на чемпионат мира?

— Мне больше жалко наших паралимпийцев, у которых отобрали Олимпиаду. В сборной России состоятельные парни, у них еще будет шанс поиграть. К тому же не факт, что мы прошли бы на ЧМ, нам предстояли матчи против очень серьезных соперников.

А там ребята приехали в Пекин, их развернули и отправили домой. Это как минимум скотство. Всегда считалось и проговаривалось, что Олимпийские игры — предел человеческих мечтаний и стремлений, наши ребята готовились несколько лет, всю жизнь ждали этого шанса…

— Игроки нашей сборной должны просто ждать своего шанса?

— Это все решится. Понятно, что, возможно, придется подождать пару лет, но не сомневаюсь, что у многих из них еще будет эта возможность.

— Какое у вас мнение по поводу моратория на вылет?

— Это сложный вопрос, его решают наверху, футболисты не участвуют в принятии решений. Надо все сопоставлять в этой ситуации — финансовые факторы и многие другие вопросы, по которым у меня нет полного понимания.

За себя, как человек, занимающийся спортом, могу сказать, что все должно быть по спортивному принципу. В том году уже был звонок, когда отменили стыковые матчи, но по факту все должно быть справедливо, честно. В кабинетах же собираются умные люди, обсуждают — кто сможет потянуть и попасть в РПЛ, кто не сможет. Читал, что какая-то команда может не доиграть сезон, нужно исходить из этого. Поэтому это сложный вопрос для меня.

— Просто уточню: «Уфа» занимает 15-е место.

— Я все понимаю, но ведь мы обсуждаем в принципе — правильно это или нет. Не говорю конкретно за «Уфу», а в целом про спортивный принцип: он важен и должен быть.

— Это заслуживает уважения.

— Понятно, что никто не хочет вылетать. И мы постараемся решить задачу по спортивному принципу, сделаем все возможное для этого.

У меня была ситуация, когда мы вылетели с «Кубанью», имея 32 очка. Это был 2007 год, у трех команд («Крыльев», «Луча» и у нас) было одинаковое количество очков, и мы вылетели по дополнительным показателям. Это было очень обидно, словами не передать. Причем исторически сложилось, что всегда хватало 25 очков, чтобы остаться, но это был аномальный сезон. Набрать 30+ очков, но вылететь по дополнительным показателям… Просто кошмар. Но зато это чистый спорт, мы реально бились. Да, проиграли, но вылетели по-спортивному. Я всегда за спорт.

— Откуда у вас уверенность, что «Уфа» непременно останется?

— У меня за время карьеры накопился определенный опыт, и я вижу, на что способна команда. Тяжелая ситуация в таблице давит, не позволяет максимально раскрыть потенциал, присутствует волнение, но в целом у нас сильная команда. Если посмотреть матч с «Зенитом», то во втором тайме при счете 0:2 мы успокоились и начали играть в нормальный футбол. С «Краснодаром», когда терять нечего было, — то же самое. С тем же «Нижним» во втором тайме моменты возникали.

Текущая пауза пошла нам в плюс, мы немного успокоились. Постараемся в ближайших играх набирать 3 очка, чтобы ликвидировать угрозу. По сути, нам нужна одна победа, дальше будет полегче.

— Когда вы остаетесь на скамейке, это сильно раздражает?

— Когда это перестает раздражать, то надо заканчивать. Конечно, раздражает.

— Как в такой ситуации поддерживать нормальные отношения с тренером?

— Я никогда не строил подлянок, хотя бывали разные ситуации в жизни. Да, оставался на скамейке, но всегда старался быть нужным коллективу и приносить пользу. Даже со скамейки это можно делать: водичку подкинуть, эмоции передать. Это важно, это работает. От меня никогда не было и не будет подлянок тренеру, это вредит команде.

— Вы наблюдаете за конфликтом Талалаева и Семенова?

— Да, но это их кухня. Андрей Семенов — мой друг, я всегда буду его поддерживать. Я считаю, что нельзя выносить сор из раздевалки.

Цитата Андрея Талалаева из флэш-интервью после матча с «Ахматом» : «Если у нас защитник, игрок сборной, упускает единственного нападающего, который играет головой, Кухту, а мы это все показали, объяснили, то, значит, нам нужно еще работать и работать». До этого Семенов отказался надевать датчик GPS на игру, а по ходу матча резко отвечал на реплики тренера.

— Тут все зависит от характера людей, их отношений. Со мной всегда говорили напрямую, видимо, понимали, что со мной надо только так. И это абсолютно правильно, такие вопросы надо решать за столом, один на один, без лишних ушей и утечек. Иначе — это удар по имиджу клуба и всех участников конфликта.

— Штрафовать — в принципе правильно?

— Если бы этот конфликт не всплыл на пресс-конференции, то футболист бы не вспылил и не стал бы отвечать.

— Вас штрафовали? Это бьет по бюджету?

— Штрафовали, и, конечно, это ощутимо, деньги терять неприятно, но после победы в следующем матче можно их частично отбить за счет премиальных. Есть правила, нужно их придерживаться.

— Можете вспомнить свой большой штраф?

— Я как-то выпил бутылку пива за 1000 долларов. Дело было в 2008 или 2009 году.

— На тренировке, что ли?

— Ха-ха, нет, просто сидели в компании после тренировки. Тренер увидел, оштрафовал на тысячу.

— Разве нельзя выпить бутылку пива?

— Это было на сборах.

— А зачем?

— Сели после бани, захотелось. Но вообще, ничего серьезного, бутылка Миллера. Это 14 лет назад было, сейчас я бы так уже не сделал.

— Это было в «Крыльях»?

— Да, Леонид Викторович [Слуцкий] оштрафовал. Без последствий, просто оштрафовал. Там со мной был еще один парень, вот ему сильно прилетело, он на тот момент еще ни одной игры в РПЛ не сыграл.

— И что с ним стало?

— Стал большим футболистом. Причем он до сих пор работает с Леонидом Викторовичем. Владислав Игнатьев его зовут. Тогда он только перешел из «КАМАЗа». Думаю, в этом нет ничего такого, просто забавная история.

— Когда тебе 35 лет, то играть легче или сложнее, чем когда тебе 20-25?

— На самом деле много разговоров, что с возрастом тяжело, но сейчас понимаю, что проблем нет. Если ты в тонусе, без травм, не пропускаешь тренировки и игры, следишь за восстановлением, то вообще без проблем. Хотя раньше сам очень удивлялся, как Тихонов и Аджинджал играют до 40.

— Вы тоже до 40 будете играть?

— Если травм не будет, то вообще спокойно. Отношение к себе и восстановлению поменялось, есть опыт, я готов. Главное — избежать травм. Мой контракт заканчивается в июне, но я хочу играть дальше, мотивации еще много.

— Потом тренировать?

— Да, очень хочу. Из-за ковида мое направление на тренерских курсах переносились. Вот в августе постараюсь попасть в группу и начать обучение.

— У вас есть бизнес? На случай, если футбол закончится, а с тренерством не получится.

— Я бы поехал картошку сажать, если бы ничего не получилось. Почему нет? Как Василий Баранов, уехал бы и закрылся. Мне не нужно много денег: себе на бензин и чтобы у семьи все было нормально. Мне по барабану, вот правда: один костюм Найк и джинсы, большего не надо.

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