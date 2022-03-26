Лисакович эффективнее, чем Языджи! Лучшие новички команд РПЛ в зимнее трансферное окно

Проявляют себя с момента перехода.

Проявляют себя с момента перехода.

Ровно месяц назад российский футбол вернулся с зимних каникул. Некоторые новички команд РПЛ уже начали оправдывать свои трансферы. Сделаем акцент на лучших из них.

Юсуф Языджи, ЦСКА

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Трансфер: аренда из «Лилля» за 350 тысяч евро*

аренда из «Лилля» за 350 тысяч евро* Амплуа: атакующий универсал

атакующий универсал Возраст: 25 лет

25 лет Матчи: 5**

5** Минут на поле: 434

434 Результативность: 6 голов + 2 голевых паса — лучший в России после зимних каникул среди всех игроков

6 голов + 2 голевых паса — лучший в России после зимних каникул среди всех игроков Минут на одно результативное действие: 54

54 * — здесь и далее по данным transfermarkt

** — здесь и далее с учетом всех официальных турниров

Языджи не провел ни одной игры без голевого действия. А еще начал в России результативнее всех легионеров за всю историю.

Номинально Юсуф — атакующий полузащитник. Но Алексей Березуцкий использует его на разных позициях — слева, справа и даже на острие. Пять из шести мячей игрок забил, выступая в роли центрфорварда. Поэтому ЦСКА не заметил отъезда Чалова — в его отсутствие альтернатива Антону Заболотному есть.

Турецкий игрок силен завершением: забил 6 мячей при 3,3 xG. А его визитной карточкой являются стандарты: уже есть гол «Спартаку» прямым ударом со штрафного, а также два ассиста на Дивеева и предголевой пас при угловых.

Языджи настолько умело использует сильные качества, что пока не дал повода говорить о слабостях. Но он не идеален. Ниже среднего показатели дриблинга (33% удачных при 3,6 попытках за матч) и единоборств (27% при 17).

Еще о новичках ЦСКА:

Карраскаль, Медина и Гбамен открыли счет своим голам в России. У парагвайца и ивуарийца еще и по голевой передаче.

Гбамен весной — лидер команды по попыткам отобрать мяч (31) и по количеству успешных (15). Одна из причин среднего качества (48%) — приезд уже перед закрытием трансферно окна, когда времени вписаться в состав почти не было.

Шамар Николсон, «Спартак»

Фото: © Алексей Еремин / Матч ТВ

Трансфер: пришел из «Шарлеруа» за 8 млн евро

пришел из «Шарлеруа» за 8 млн евро Амплуа: центральный нападающий

центральный нападающий Возраст: 24 года

24 года Матчи: 5

5 Минут на поле: 381

381 Результативность: 4+1

4+1 Минут на одно результативное действие: 76

Николсон стал первым игроком «Спартака», которому удалось оформить хет-трик на «Открытие Арене». Случилось это в кубковой игре с «Кубанью», которую «Спартак» выиграл со счетом 6:1.

Шамар — наконечник атак. Забил 4 мяча при 3,2 xG. Силен предложениями напротив ворот и реализацией на технику. Из-за его в целом уверенного старта место в стартовом составе «Спартак» потерял Александр Соболев, который в прошлом сезоне РПЛ забил 14 мячей.

Форвард слаб в единоборствах (37% удачных) и не силен дриблингом (50% эффективных), поэтому очень зависим от командной игры. «Краснодару» и ЦСКА удалось его выключить.

Еще о новичках «Спартака»:

Даниил Хлусевич сделал ассистентский хет-трик в матче с «Кубанью». Он борется за место на правой бровке с Виктором Мозесом. Иногда Ваноли сдвигает Мозеса не левый край.

Центральный полузащитник Кристофер Мартинс весной играет чаще (432 минуты), чем Роман Зобнин (158), которого он вытеснил из состава. У новобранца отличная точность передач (90%), хорошее качество дриблинга (65%) и высокий уровень верховых единоборств (68%).

Виталий Лисакович, «Рубин»

Трансфер: из «Локомотива» за 1,2 млн евро

из «Локомотива» за 1,2 млн евро Амплуа: центральный нападающий

центральный нападающий Возраст: 24 года

24 года Матчи: 4

4 Минут на поле: 266

266 Результативность: 5+1

5+1 Минут на одно результативное действие: 44 — лучший показатель среди регулярно играющих новичков команд РПЛ

Всю первую часть сезона позиция центрфорварда была проблемной у «Рубина». Деспотович чаще лечился, чем играл, Игнатьев так и не смог стать забивным. Поэтому зимой был приглашен Лисакович.

С первых дней в новой команде Виталий стал оправдывать доверие. На данный момент результативными действиями он причастен к 75% голов команды после зимней паузы — 6 из 8. Благодаря его голам «Рубин» смог обыграть «Ахмат» в чемпионате и «Ротор» в Кубке, за счет его дубля удалось дать бой «Зениту» на выезде.

Команды Слуцкого отличаются умение комбинировать накоротке в финальной трети поля. В такой игре Лисакович чувствует себя очень комфортно: хорошо открывается между линий и классно бежит за спины защитникам. Все это он уже показывает в Казани.

Еще о новичках «Рубина»:

Приобретенный у «Спартака» Ломовицкий провел 372 минуты и был удален в первом тайме игры с ЦСКА за вторую желтую карточку.

Арендованный у ЦСКА Кучаев за 351 минуту забил и ассистировал. При этом ему удалось поразить ворота Игоря Акинфеева.

Юри Алберто, «Зенит»

Трансфер: из «Интернасьонала» за 25 млн евро

из «Интернасьонала» за 25 млн евро Амплуа: нападающий

нападающий Возраст: 21 год

21 год Матчи: 7

7 Минут на поле: 428

428 Результативность: 4+2

4+2 Минут на одно результативное действие: 71

Голы — его главная специализация. Из штрафной площади умеет забивать самыми разными способами. Расклад по голам в двух последних сезонах чемпионата Бразилии: 8 — правой, 8 — левой, 5 — головой, 1 — грудью. В России разносторонность подтверждает: дважды забил с левой, по разу — правой и головой.

В России показывает хорошую реализацию: 4 гола при 4,2 xG. В то же время у Алберто еще идет процесс адаптации к команде и нашей стране, по-настоящему успешно сыграл только с КАМАЗом — по два гола и ассиста. Сказывается, что из семи матчей пять провел на позиции левого вингера, тогда как на острие — только два.

На краю атаки Алберто не совсем удобно из-за отсутствия сильного дриблинга: 40% эффективности при 2,9 попытках. Еще плохо с единоборствами: 25% удачных при 12 за игру.

У «Зенита» проявил себя еще один новичок:

Приобретенный у «Крыльев Советов» Иван Сергеев провел на поле 246 минут, в его активе 1 гол и 2 ассиста. В среднем на результативное действие ему требуется 50 минут.

Федор Смолов, «Динамо»

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Трансфер: из «Локомотива» за 120 тысяч евро

из «Локомотива» за 120 тысяч евро Амплуа: центральный нападающий

центральный нападающий Возраст: 32 года

32 года Матчи: 5

5 Минут на поле: 242

242 Результативность: 4+0 — в четыре раза больше, чем с начала сентября по конец декабря в составе «Локо»

4+0 — в четыре раза больше, чем с начала сентября по конец декабря в составе «Локо» Минут на одно результативное действие: 60

Смолов оказался в играющей команде, в которой ему доверяют. Отсюда бодрый старт. Половину из своих мячей отправил в сетку с пенальти.

Ему просто требовалась смена обстановки. На клубном уровне с начала сентября по конец ноября Федор забил всего лишь один мяч и не сделал ни одной голевой передачи.

«Динамо» играет по схеме 4-3-3 с одним центральным нападающим. Что такой вариант удобен Смолову, было ясно еще из его выступлений за «Краснодар», когда в трех сезонах подряд он забивал больше десяти мячей — 20, 18 и 14 соответственно. В составе «Динамо» он пока не смог забить лишь в одном матче — «Спартаку». При этом всего выжал 4 гола при 2,6 xG. В его лице «бело-голубые» получили игрока, который готов делать разницу.

Других трансферов «Динамо» зимой не совершало.

Вильсон Изидор, «Локомотив»

Трансфер: из «Монако» за 3,5 млн евро

из «Монако» за 3,5 млн евро Амплуа: крайний полузащитник

крайний полузащитник Возраст: 21 год

21 год Матчи: 4

4 Минут на поле: 359

359 Результативность: 3+1

3+1 Минут на одно результативное действие: 90

Когда «Локо» возглавил Гисдоль, команда стала играть исключительно по схеме 4-4-2. Именно под нее приобретался Изидор.

Вильсон — крайний полузащитник, который силен смещениями в центр. Но он предпочитает не сам тащить мяч к воротам, как в свое время Роббен или Рибери, а открыться под передачу и дать быстрое завершение эпизода. Три его гола в России — следствие диагональный ускорений к воротам с бровки под доставку мяча от партнеров. Показатель ожидаемых голов ниже реального — 1,72.

Одновременно новобранец «Локо» не силен единоборствами (37%), дриблингом (44%), передачами (63%). Но это несколько уходит в тень с учетом умения игрока дать конкретику впереди в виде результативных действий.

Пока что новичок «Локо» прибавляет с каждым матчем. Самая первая игра в России — с «Енисеем» — единственная без результативных действий. А последняя на данный момент — с «Ахматом» — единственная на сегодняшний день, где он и забил, и ассистировал.

Еще о новичках «Локомотива»:

Форвард Ян Кухта набрал 2+1 в четырех матчах. Как и Изидор, проявляет себя с первых дней.

Центральный защитник Мампасси сыграл 360 минут. У него высокий уровень единоборств (65%) и отборов (91%).

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