Хвича, которого мы потеряли. Детали странного перехода

Зачем грузинский талант отправился играть на родину?

Зачем грузинский талант отправился играть на родину?

Кварацхелия насколько интересен, настолько и загадочен. Все, что сопровождает его в карьере, тоже. Никто до сих пор не может понять, как мог упустить такой талант «Локомотив»: в современном футболе подобное просто нонсенс. Правами на игрока владел грузинский «Рустави», но именно в аренде у железнодорожников Хвича подорожал почти в три раза: с 350 до 900 тысяч евро, по оценкам transfermkarkt. Его потенциал не был виден разве что слепому, юный хавбек представлялся инвестицией с гарантированным наваром.

Все уперлось, по словам самого футболиста, в срок будущего контракта. В Москве Кварацхелии предложили схему «1+3». В «Рубине» — сразу на пять лет. Если это и есть причина переезда в Казань, значит в «Локомотиве» и впрямь работали слепцы. Правда, нам неизвестны суммы, фигурирующие в переговорах, а также ситуация с финансовым fair play в Черкизове. Возможно, красно-зеленые находились в определенных рамках. Другой важный фактор — аппетиты агента Мамуки Джугели. Вряд ли желания 18-летнего на тот момент игрока могли перевесить эту составляющую.

В Казани Хвича стартовал очень бодро. За два рубиновских года его потенциальная стоимость возросла в 20 раз: с 900 тысяч (июль 2019-го) до 18 миллионов евро (июль 2021-го). Клуб припрятывал талант от прессы, игрок крепчал, оттачивал технику, набирался самосознания. Да так, что в отдельные моменты стал выглядеть уже не перетягивающим на себя одеяло, а перетянувшим.

В «Рубине» Хвиче было позволено больше, чем остальным. Зрителям нравилось — к результатам не приводило. Если вспомнить печальные матчи Лиги конференций с польским «Ракувом», грузин принял участие в обоих, но в следующий раунд вышли поляки. Примерно с той поры несоответствие масштаба таланта его отдаче стало уже не гипотезой, а фактом. 10-е, 4-е и еще раз 10-е (на данный момент) места в чемпионате России — визуально Хвича способен на большие подвиги. При этом футбол его команды тоже не радует глаз, к чему никак не пришьешь порчу со стороны судьи Мешкова. Промежуточный итог — с лета прошлого года Кварацхелия подешевел на два миллиона евро, сегодня его оценивают в 16.

После начала известных событий случился новый поворот: лидер «Рубина» перешел в «Динамо» (Батуми). С ходу этого не понять даже с учетом обстоятельств. Хвича вполне мог доиграть сезон в Казани. Зачем было соглашаться на понижение уровня турнира?

Обратился к грузинским источникам. Наиболее правдоподобная версия — дело в агенте Мамуке Джугели.

Молва с прошлого года отправляла Хвичу в «Аякс». Эта сделка выглядела логичной со всех точек зрения: стилистически, карьерно, финансово. Голландский клуб — цитадель романтического футбола и шикарная стартовая площадка для переходов на следующий уровень. Правда, технический директор «Аякса» Марк Овермарс опровергал интерес, а грузинская легенда Шота Арвеладзе открещивался от посреднических функций. Логично, поскольку сделку вел, как мне сказали, другой известный грузин, имеющий прочные связи с Нидерландами, — Георгий Гахокидзе.

Стороны не пришли к соглашению. Амстердам отдалился, но даже если так, Батуми — неочевидный выбор. Что-то заставило игрока уехать, и вряд ли это украинские события. В России, в конце концов, по сей день играют и тренируют даже американцы. Почему не остаться Хвиче с отличным к нему отношением? Будь он кристально пацифистских воззрений, уехал бы сразу, но ведь играл почти весь март.

Далее вырисовывается следующее. Джугели, давно работающий на российском рынке, взял под крыло команду третьей грузинской лиги «Колхети» из Поти, за которую в 80-х и 90-х выступал сам. По слухам, он собирается сместить свои главные профессиональные акценты в Грузию. Для этого нужна репутация, а она у Джугели на родине не безоблачная. Его трепали в спортивной прессе и пабликах по разным поводам, так что для полноценного возвращения пригодились бы определенные имиджевые действия.

Возвращение Хвичи, пусть и временное, одно из таких действий. Грузия отнеслась к приезду безоговорочно лучшего своего игрока с энтузиазмом. Батумское «Динамо» лидирует в чемпионате страны, там уже есть Джано Ананидзе, туда же может перейти из тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили. За команду играет 4-5 твердых игроков сборной Грузии и 2-3 потенциальных. Летом «Динамо» почти наверняка выступит в квалификации Лиги чемпионов, в клубе рассчитывают, что усиление сможет помочь.

В уравнении слишком много неизвестных, чтобы предсказать дальнейшую судьбу Хвичи, но глупо отрицать: в «Рубине» он начал закисать. Аренда в Батуми — первая попытка перетряхнуть ситуацию. Несомненно, будут и последующие. Контракт игрока рассчитан до середины 2024 года, какое решение по легионерам в России примет ФИФА после того, как приостановка их контрактов закончится, никто не знает. Но молодому футболисту такого уровня нужно прогрессировать, а не спасать чужие репутации и не вылетать в первом раунде Лиги конференций.

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