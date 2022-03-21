Отъезд легионеров не приговор: «Ростов» и «Краснодар» держатся и без иностранцев, «Рубин» попал в кризис по другой причине

Массовый отток иностранных игроков пока не мешает командам набирать очки.

Массовый отток иностранных игроков пока не мешает командам набирать очки.

Повестка ближайшего собрания клубов РПЛ, которое состоится во вторник, включает в себя ряд стратегических вопросов. Один из главных — возможный мораторий на вылет в этом сезоне. Никогда ранее в истории российского футбола ничего подобного не было. Полторы недели назад большинство клубов (10) высказались за мораторий. Теперь это решение осталось подтвердить, а исполкому РФС его утвердить уже официально.

Изменение правил по ходу чемпионата — сомнительная история, но и у руководителей команд есть свое обоснование: в связи с массовым отъездом легионеров клубы оказались в неравных условиях. Звучит логично, но так ли на самом деле серьезно сказывается исход иностранцев на клубах премьер-лиги? Каждый случай стоит рассмотреть отдельно. Прямо сейчас есть три команды, наиболее пострадавшие в кадровом плане.

«Краснодар»: Даже после отъезда 9 игроков у команды набирается крепкий стартовый состав

Самый пострадавший клуб в плане количества уехавших легионеров — команду покинули сразу 9 человек, а еще немецкий тренер со своим штабом. Нападающего Джона Кордобу можно вынести за скобки, так как из-за травмы он весной все равно бы не играл. А вот остальных иностранцев Даниэль Фарке активно наигрывал на сборах.

Оптимальный состав до отъезда легионеров

Сафонов — Рамирес, Кайо, Алонсо, Петров, Черников, Крыховяк, Кабелла, Вандерсон, Сперцян, Бутхейм

Состав после отъезда легионеров

Сафонов — Чернов, Сорокин, Мартынович, Петров, Черников, Кривцов, Газинский, Сперцян, Ионов, Ильин

Пока массовый отток на результатах команды не сказывается. «Краснодар» по-прежнему старается играть в комбинационный футбол, но нельзя не отметить, что игра заметно упростилась. Все логично, если учесть класс уехавших игроков и необходимость наигрывать другой состав прямо по ходу пьесы. Несмотря на это «быки» взяли 7 очков в трех матчах: «Урал» (2:1), «Спартак» (2:1), «Уфа» (1:1). Результат вообще мог быть стопроцентным, но в последней игре команда Александра Сторожука совсем немного не дотерпела в концовке.

Лидерские функции в атаке отсутствии Классона и Вандерсона на себя взял Эдуард Сперцян, который и в первой части сезона играл регулярно. На его счету победный дубль в ворота «Спартака», также он отличился в игре с «Уралом». У воспитанника «Краснодара» армянский паспорт, но легионером он, как и белорус Мартынович, не считается.

Потеря Крыховяка главный тренер пытается компенсировать с помощью Никиты Кривцова. Пока получается неплохо: россиянин отдает больше ключевых передач и реже теряет мяч на своей половине поля. В игре с «Уралом» именно он выдал голевой пас на Ильина, забившего победный гол.

Вообще костяк у «быков» довольно опытный: у большинства игроков, вышедших на последнюю игру, за плечами ни один сезон в РПЛ. Молодые Кривцов и Черников картину точно не портят. Вот что просело у «Краснодара», так это скамейка, где сплошь необстрелянные выпускники академии: Манелов, Попов, Самко, Якимов, Пивоваров, Бородин, Кучугура. Поэтому Сторожук при возможных пяти заменах вынужден ограничиваться меньшим количеством. Против «Уфы» он по ходу игры выпустил только одного игрока. Со «Спартаком» и «Уралом» были похожие истории: три замены в каждой игре, но по две из них тактические на 90-й минуте, чтобы потянуть время.

«Краснодару» точно не грозит вылет. Сейчас команда идет на пятом месте, а по потерянным очкам — даже на четвертом. Можно было бы порассуждать о возможном возвращении в еврокубки, вот только все говорит о том, что в следующем сезоне в Европе наши клубы никто не ждет.

«Ростов»: Карпин считает потери невосполнимыми, но пока на уровне игры они не сказываются

А вот ростовчане пока не могут чувствовать себя спокойно, поэтому клуб активно поддерживает идею моратория. Валерий Карпин называет потери команды невосполнимыми и говорит о нарушении спортивного принципа. Тренера не смущает, что при введении моратория будет нарушен соревновательный принцип. Главные потери «Ростова» — защитник Баштуш и хавбек Алмквист. Норвежец Кнудсен только пришел в команду, а босниец Хаджикадунич и швед Гигович играл далеко не всегда.

Оптимальный состав до отъезда легионеров

Песьяков — Сильянов, Баштуш, Осипенко, Терентьев — Глебов, Байрамян, Хашимото — Алмквист, Полоз, Соу

Состав после отъезда легионеров

Песьяков — Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Лангович — Глебов, Байрамян, Щетинин, Хашимото — Полоз, Соу

Без уехавших легов «Ростов» успел провести два матча, которые совпали с возвращением Карпина. Против «Рубина» и «Динамо» его команда смотрелась максимально достойно: в Казани вообще была одержана победа, а воскресенье ростовчанам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы увезти три очка и из Москвы.

Отъезд Баштуша дал пропуск в основной состав 18-летнему защитнику Виктору Мелёхину, который не так недавно играл в любительской лиге. Год назад он согласился за свой счет поехать на сборы с молодежкой «Ростова», приглянулся тренерам, а летом дебютировал уже в РПЛ при Юрии Семине. Если до перерыва он выходил на поле эпизодически, то весной без замен отыграл все три матча на очень приличном уровне. В последней игре с «Динамо» выиграл 88% процентов единоборств и преуспел в 80% попыток отбора.

Еще одно свежее лицо в основе — 20-летний полузащитник Кирилл Щетинин, арендованный у «Зенита-2». В 2018-м он признавался лучшим молодым игроком Москвы, до 17 лет занимался в «Локо», а потом перебрался в Петербург. В матчах с «Рубином» и «Динамо» выполнял большой объем работы, помогая в центре поля Глебову.

Несмотря на заявления Карпина, потери «Ростова» точно не кажутся невосполнимыми. Понятно желание клуба обезопасить себя от вылета кабинетным путем, но команде вполне по силам финишировать выше 15-го места и с нынешним составом. Даже возможный отъезд двух оставшихся легионеров (Хашимото и Соу) на эти расклады не сильно повлияет.

«Рубин» потерял топовых игроков и рискует лишиться Хвичи, но даже в оптимальном составе команда была в кризисе

Казанцы, если верить инсайдам, тоже проголосовали за мораторий на вылет на последнем собрании клубов РПЛ. Вот только участниками борьбы за выживание команду Слуцкого назвать сложно: она идет на 10-м месте с отрывом в семь очков от зоны вылета. Возможностью приостановить контракт в «Рубине» воспользовались ведущие легионеры — лучший бомбардир Дрейер, полузащитник Хакшабанович и защитник Уремович.

Следующей потерей может стать самый дорогой игрок команды Хвича Кварацхелия. Как стало известно «Матч ТВ», грузинский нападающий после поездки в сборную в клуб не вернется. Спортивный директор команды Олег Яровинский не исключил отъезда всех оставшихся легионеров: то есть команду вскоре могут покинуть еще и Тальби, Бегич, Хван ин Бом и Абильгор.

Оптимальный состав до отъезда легионеров

Дюпин — Самошников, Уремович, Тальби, Зотов — Хван Ин Бом, Абильгор, Хакшабанович, Бакаев, Кварацхелия — Дрейер

Состав после отъезда легионеров

Дюпин — Самошников, Тесленко, Нижегородов, Зотов — Мусаев, Костюков, Бакаев, Кучаев, Ломовицкий — Лисакович

Проблема в том, что даже в оптимальном составе «Рубин» играл явно ниже своих возможностей. Легионеры уехали только сейчас, а кризис в команде Слуцкого тянется с прошлого года. В последних семи матчах у казанцев шесть поражений. При этом даже с потерей трех или четырех легионеров в распоряжении тренера остается достаточно опытных игроков. Новых лиц пока не видно. В последней игре с ЦСКА на замену выходили 18-летний воспитанник клуба Фаттахов, его ровесник Кузнецов, купленный зимой у «Зенита», а также еще два новичка — Апшацев и Тесленко. Никто из них погоды в команде не делает.

Больше остальных в введении моратория на вылет сейчас заинтересованы четыре клуба — «Урал», «Арсенал», «Уфа» и «Химки». У туляков из легионеров уехал только Бьорнстрем, который точно не был ключевой фигурой. Остальные на месте и уходить никуда не собираются. В «Урале» количественно потери выглядят внушительно, но только один из четырех ушедших играл заметную роль — украинский защитник и капитан команды Кулаков. Гендиректор «Уфы» Газизов уверяет, что никто из иностранцев клуб покидать не планирует. В худшем положении находятся «Химки», из которых ушли Дагерстоль, Бруно Виана и Ламкель Зе. Это заметные потери, но очень сомнительно, что из-за них нужно вводить историческое решение о моратории.

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