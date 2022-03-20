Новые легионеры начали в России даже слишком хорошо. Спешат показать себя перед скорым уходом?

«Стратегия Рангника» такого не предусматривала.

«Стратегия Рангника» такого не предусматривала.

Иностранных футболистов в чемпионате России приходится пересчитывать каждый тур. И, похоже, это обратный отсчет: их становится меньше с каждым днем. Но вся эта растущая масса уехавших пока балансируется обострением мастерства тех, кто еще не уехал. Или даже тех, кто только что приехал в наш чемпионат.

У любого из иностранцев свой взгляд на происходящее, своя степень укоренения в России. На них действует явная центробежная сила, общая для целого мира, а центростремительным подвержены не все и не в одинаковой мере. И вот эти последние нам интереснее, потому что остаться сейчас труднее, чем уйти.

Легионерскую массу тянут в разные стороны условная «партия Крыховяка» и «партия Промеса»: первый собирает одноклубников-иностранцев, чтобы убедить их бросить тренировки и разорвать контракты, второй — чтобы сохранить верность своему российскому клубу и его болельщикам.

Для таких, как Квинси, стоит ввести исключение из легионерского лимита: каждый, кто вопреки давлению останется и начнет в своих командах следующий сезон, пусть не считается иностранцем. Эти люди точно не занимают здесь чужого места, потому что они этим местом дорожат — даже ценой последующей карьеры.

Но если поведение Промеса, который становился в России чемпионом еще пять лет назад, или Рыбуса, создавшего здесь семью и живущего в нашей стране десятый год, заслуживает нашей благодарности и может быть рационально объяснено, то свершения новичков лиги — пока чистый и труднопереводимый восторг.

Юсуф Языджи начинает карьеру в чемпионате России с трех голов в трех первых матчах. А выйдя на четвертый — забивает и в нем (трижды!). Его команда, словно вцепившись в число «четыре», озадачивает «Рубин» в первом тайме. Причем все голы сделаны зимними новичками. Селекция ЦСКА взлетела так, как будто для нее построили отдельный космодром. Или специальную киностудию, и для съемок в блокбастере одновременно прибыли сразу все: Вагнер Лав, Сейду Думбия, Вернблум и Ахмед Муса. Только играют они теперь под псевдонимами.

Как и Языджи, приехавший к нам с лавки французского «Лилля», игрок второго состава «Монако» Уилсон Изидор тоже начинает свою российскую карьеру с ежематчевых голов. И мы помним: два — еще может быть совпадением. А вот три — уже система. Так много он не забивал в высших дивизионах еще никогда, а его 15 прошлогодних мячей в третьей французской лиге, казалось бы, наводят на невеселые мысли об уровне нашего чемпионата. Мол, если уж и такой игрок становится здесь первым парнем, то не «деревня» ли мы?

На это есть два возражения. Во-первых, даже если и так — почему мы должны получать меньше удовольствия от выступления этих новичков в России? Мы на неопределенное время отстранены от возможности сравнения нашей лиги с европейскими. Разговор типа «это здесь он хорош, а что он покажет в еврокубках?» пока лишен смысла.

Во-вторых, в подвигах новичков важно увидеть и точность селекционного попадания, и смелость веры в них, и тренерское умение использовать их потенциал. Если они в России нашли ту среду, которая позволяет им раскрыть их таланты, это становится комплиментом и талантам, и среде. Значит, и то, и другое — есть.

И последнее, что может омрачить впечатление от их игры, — неопределенное будущее. Иностранные игроки могут в любую секунду остановить свои российские карьеры и вплоть до 7 апреля трудоустроиться, чтобы продолжить выступление в текущем сезоне где-то еще. Потеря динамовца Шиманьски уже выглядит предопределенной. Но он успел принести клубу немалую пользу, а если решит задержаться хотя бы до конца сезона, — поможет «Динамо» в борьбе за призовое место.

К тому же мы все согласны с тем, что путь легионеров в России не должен обрываться. Они приезжают, чтобы однажды уехать, принося своим клубам заработок, а всей нашей лиге — рекламу на труднодосягаемых зарубежных рынках. Просто расставаться слишком рано — больно.

Можно допустить, что качество игры наших зимних новичков связано с их неминуемым скорым отъездом напрямую. Они потому так классно и играют, что спешат использовать свой шанс на прорыв в ведущие зарубежные лиги в рекордно короткий срок. Нехватка времени обостряет чувства. Но если это так, на что мы можем повлиять? Станем смотреть на это как на лишнее доказательство той великой силы, которую в спорте имеет мотивация.

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