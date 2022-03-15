Клубы РПЛ лишились уже 27 легионеров — «Краснодар» пострадал больше всех. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока держатся

Хроника отъездов из России.

Хроника отъездов из России.

«Краснодар» потерял всех легионеров, «Ростов» и «Рубин» тоже серьезно пострадали

Российская специальная военная операция на Украине и грядущие экономические сложности стали триггером для ухода уже 27 легионеров из разных команд. Кто-то досрочно разорвал контракт по договоренности с клубом, у остальных статус «временного прекращения контракта». Украинских легионеров в РПЛ и без того выступало немного, а из-за событий на своей родине почти все оставшиеся покинули команды.

Решение ФИФА о временном трудоустройстве развязало руки игрокам и их агентам: теперь футболисты российских клубов могут приостанавливать свои контракты в одностороннем порядке. Речь пока не идет о полном разрыве — игроки просто имеют возможность доиграть текущий сезон в других чемпионатах.

«Краснодар» (9)

Иностранцы «Краснодара» первыми отреагировали на изменившуюся ситуацию. Сначала ушел главный тренер Даниэль Фарке, который так и не успел провести ни одного официального матча, а через несколько дней уехали и игроки. Двое из них простились с «быками» окончательно: Реми Кабелла и Виктор Классон. Их текущие соглашения истекали в конце сезона.

На паузу встали контракты с оставшейся шестеркой. Сейчас они активно ищут варианты. Защитник Хуниор Алонсо, купленный зимой за 8 млн евро, вернулся в «Атлетико Минейро», при этом аренда рассчитана не до конца сезона, а до декабря 2022 года. На такой же срок рассчитана аренда нападающего Вандерсона в «Интернасьонале». Скорее всего, подписанный зимой норвежец Эрик Бутхейм завершит сезон в «Буде Глимт». Гжегож Крыховяк остаток сезона проведет в греческом АЕК. Агенты Кристиана Рамиреса и Кайо говорят, что защитники готовы вернуться в «Краснодар», когда «ситуация стабилизируется».

Если Кабелла и Классон, скорее всего, ушли и так бы летом, то вот потери остальных — серьезнейший удар для клуба. В спортивном и финансовом плане: общая трансферная сумма шести игроков тянет на 54,5 млн евро. Далеко не факт, что всех удастся продать — тут многое будет зависеть от позиции ФИФА. Если летом организация разрешит уйти игрокам без всяких компенсаций российским клубам (а этому удивляться уже не стоит), «Краснодар» никаких денег не увидит.

После отъезда всех легионеров «Краснодар» остался с россиянами, а также армянином Эдуардом Сперцяном и белорусом Александром Мартыновичем, которые не попадают под лимит. Пока у «быков» без иностранцев все очень неплохо — две победы в двух матчах.

«Ростов» (5)

Ростовчане лишились четырех европейцев и примкнувших к ним ангольца Баштуша — все они приостановили контракты с клубом. Японец Хашимото и Али Соу из Гамбии пока остались. Если отъезд Гиговича и Кнудсена к серьезным потерям отнести нельзя, то вот Баштуш, Хаджикадунич и Алмквист были системообразующими игроками. Хаджикадунич уже нашел себе новую команду — он до конца года будет выступать за «Мальме». Симптоматично, что арендные соглашения заключаются не до конца сезона, а сразу до конца года. Вероятно, клубы РПЛ не рассчитывают на скорую нормализацию ситуации в нашем футболе.

Любопытно, что «Ростов» также выиграл первый матч после расставания с иностранцами и сумел покинуть зону стыков. Впрочем, никаких стыков и вылета в этом году, по всей видимости не будет. Большинство клубов, включая «Ростов», настаивают на моратории на вылет в этом сезоне и расширении РПЛ до 18 команд. Главная причина — отъезд легионеров, который ставит команды в неравные условия. Кому-то удается сохранить игроков, а кто-то лишается своих лидеров.

«Рубин» (3)

Серьезные потери и у «Рубина». Сначала было объявлено о приостановки контрактов с лучшим бомбардиром Дрейером и вингером Хакшабановичем. Дрейер, вероятно, продолжит карьеру в Дании, а Хакшабанович, скорее всего, вернется в Швецию.

— Не думаю, что в нашей новой жизни это невероятные новости. Мой прогноз — это всё не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера, — сказал Слуцкий пресс-службе «Рубина». — Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы её объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснётся или уже коснулось практически всех команд РПЛ.

Слуцкий оказался прав. Вскоре последовала новость об уходе Уремовича. Следующими могут стать оставшиеся европейцы — Бегич и Абильгор. Удержать в данной ситуации Хвичу Кварацхелию также будет непросто — наверняка предложений из Европы у него хватает. Прошлым летом платить большие деньги за него так никто и не решился, а вот бесплатно грузина с удовольствием возьмут, даже несмотря на спад в этом сезоне. Больше шансов оставить в команде до конца защитника Тальби из Туниса и корейца Хван Ин Бома.

«Урал» (4)

Клуб из Екатеринбурга потерял половину легионеров. Первыми по понятным причинам стали украинцы Годзюр и Кулаков. Позже было объявлено о приостановке контрактов с двумя молодыми грузинскими игроками. Главная потеря — правый защитник Кулаков, который в первой части сезона провел все 18 матчей. Остальные играли значительно меньше, а Цулукидзе вообще не выходил на поле. Президент «Урала» Григорий Иванов не дает никакого прогноза по остальным легионерам, философски отмечая, что «сейчас всё может случиться».

«Химки» (2)

Правом приостановить контракт воспользовался шведский защитник Дагерстоль, а нападающий Дидье Ламкаль решил вернуться в «Антверпен». Химчане, правда, эту информацию пока не подтвердили. Главный тренер команды Сергей Юран признает, что проблема существует:

— Давайте объективно будем смотреть на вещи. У иностранцев в связи с последними событиями голова забита совсем другим. Мы проводим беседы, чуть ли не каждый день им звонят родственники, спрашивают, что уже чуть ли не здесь военные действия начинаются. Но здесь-то все спокойно.

«Зенит», «Динамо», «Локо», «Арсенал» и «Ахмат» лишились по одному иностранцу

Если в одних клубах легионеры отъезжают массово, то в остальных пока есть единичные случаи. Теряют игроков даже столичные команды.

«Зенит» (-1)

Отъезд Ярослава Ракицкого был объяснен семейными причинами. Украинский защитник в этом году успел сыграть только в одном официальном матче против «Бетиса», а после 24 февраля на поле уже не выходил. Всю зиму обсуждалась тема продления контракта Ракицкого, но в итоге соглашение было досрочно прекращено.

Все остальные легионеры на месте. Бразильцы клуб покидать не планируют, даже несмотря на разрешение ФИФА. Пока «Зенит» будет в состоянии выплачивать немаленькие зарплаты Малкому, Венделу и другим, клуб может быть спокоен. Другая ситуация с хорватом Ловреном, на которого оказывается давление на родине. На следующей неделе защитник отправится в расположение сборной. Велик риск, что в Петербург он уже не вернется.

«Динамо» (1)

Динамовцы также лишились украинского защитника, но контракт с Иваном Ордецом не разорван, а приостановлен. Сандро Шварц подробно остановился на этой истории после одного из матчей:

— Всем известна ситуация, мы на стороне Ивана, поддерживаем его, он является частью нашей команды. Постоянно с ним в контакте, он человек с большим сердцем. Будет ли Ордец играть за «Динамо»? Пока нельзя сказать «да» или «нет», но я могу точно сказать, что поддерживаю Ивана, понимаю, импонирую ему как человеку. Очень важно, чтобы он смог продолжить играть, даже не говоря о конкретной стране. Он любит футбол всем сердцем.

По каждому из остальных легионеров «Динамо» надо говорить отдельно. Агент Варелы рассказал, что игрок очень тяжело переживает сложившуюся ситуацию. На поляка Шиманьски и хорвата Моро наверняка будут оказывать давления их федерации.

«Локомотив» (1)

Пабло отыграл в «Локо» всего один год. В понедельник было объявлено о его переходе во «Фламенго». С остальными легионерами, по заявлению председателя правления клуба Александра Плутника, «ситуация стабильная».

«Арсенал» (1)

Туляков покинул швед Бьорнстрем, который не являлся ключевой фигурой в команде. Остальные на месте и уезжать не планируют:

— У меня только один игрок из легионеров уехал. Это было давно. Начиная с тренера у нас все в клубе. Есть ли какие-то разговоры о возможном отъезде на фоне всей обстановки? Нет, пока никаких разговоров, — рассказал руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев.

«Ахмат» (1)

Еще одним украинцем покинувшим наш чемпионат стал полузащитник Полярус, который во вторник подписал контракт с польским клубом «Брук-Бет Термалика». Остальные легионеры «Ахмата» на месте и пока никто уходить не планирует.

Шесть команд пока сохранили всех легионеров

В ЦСКА и «Спартаке» уверяют, что все иностранцы планируют продолжить выступление за клубы. Спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани после недавней игры с «Краснодаром» дал понять, что ни он сам, ни игроки никуда не уедут: «Наши легионеры все на месте, в раздевалке сейчас никто не сидит на чемоданах». Генеральный директор армейцев Роман Бабаев также уверяет, что многочисленный иностранный легион остается: «Хочет ли кто-то уходить из команды? Нет, видите все в составе. Обсуждали эту ситуацию, ребята все понимают и остаются в команде». Пока такая ситуация сохраняется также в «Сочи», «Уфе», «Нижнем Новгороде» и «Крылья Советов».

ЦСКА

«Спартак»

«Сочи»

«Уфа»

«Нижний Новгород»

«Крылья Советов»

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