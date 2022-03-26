В Серии А очень много футболистов-ветеранов (в РПЛ тоже). Это показатель упадка

Есть несколько факторов, которые влияют на число ветеранов в чемпионате:
- Бизнес-модель клубов. Ориентированные на продажу почти не используют ветеранов
- Сильные академии и селекция. Наиболее показательна Германия
- Обеспеченность. В АПЛ клубы могут себе позволить покупать игроков в расцвете, в Италии — нет
В основном после 35 лет играют только действительно классные игроки — это хороший фильтр уровня футболиста, а также мотивации. Ниже мы изучили всех полевых игроков 35+ в европейских топовых лигах.
Серия А — 19 игроков
- Златан Ибрагимович, «Милан» (40 лет)
- Фабио Квальярелла, «Сампдория» (39 лет)
- Франк Рибери, «Салернитана» (38 лет)
- Кристиан Молинаро, «Венеция» (38 лет)
- Джорджио Кьеллини, «Ювентус» (37 лет)
- Эдин Джеко, «Интер» (36 лет)
- Диего Годин, «Кальяри» (36 лет)
- Александар Коларов, «Интер» (36 лет)
- Андреа Мазьелло, «Дженоа» (36 лет)
- Нани, «Венеция» (35 лет)
- Антонио Кандрева, «Сампдория» (35 лет)
- Оливье Жиру, «Милан» (35 лет)
- Доменико Кришито, «Дженоа» (35 лет)
- Хосе Кальехон, «Фиорентина» (35 лет)
- Мигель Велозу, «Верона» (35 лет)
- Кристиан Ансальди, «Торино» (35 лет)
- Лукас Лейва, «Лацио» (35 лет)
- Федерико Фазио, «Салернитана» (35 лет)
- Штефан Раду, «Лацио» (35 лет)
Это, безусловно, еще один индикатор кризиса футбола на Апеннинах — число игроков 35+ в лиге. Многие команды в Италии стремятся продавать, но лига по-прежнему остается бедной на фоне остальных.
Мнение Горана Пандева: «Если говорить о технической составляющей, то по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда я попал в этот чемпионат, уровень этого игрового аспекта заметно снизился. Именно поэтому многие старики, такие как я, Ибрагимович, Кьеллини или Квальярелла, все еще выступают так хорошо».
Это же подтверждает и провал итальянского футбола в Европе. Он длится довольно давно, но в этом сезоне все совсем грустно:
- ¼ ЛЧ — 0 команд
- ¼ ЛЕ — «Аталанта»
- ¼ ЛК — «Рома»
Последняя победа в Лиге чемпионов принадлежит «Интеру» в 2010-м. Лигу Европы итальянские клубы не выигрывали. Удивительно, но в Европе только один чемпионат, где игроков 35+ больше, чем в Италии, — в турецкой Суперлиге (23 ветерана).
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Ла Лига — 16
- Хоакин, «Бетис» (40 лет)
- Хорхе Молина, «Гранада» (39 лет)
- Дани Алвес, «Барселона» (38 лет)
- Сальва Севилья, «Мальорка» (38 лет)
- Лука Модрич, «Реал» (36 лет)
- Хесус Навас, «Севилья» (36 лет)
- Давид Сильва, «Реал Сосьедад» (36 лет)
- Рауль Альбиоль, «Вильярреал» (36 лет)
- Радомель Фалькао, «Райо» (36 лет)
- Альваро Негредо, «Кадис» (36 лет)
- Жерар Пике, «Барселона» (35 лет)
- Луис Суарес, «Атлетико» (35 лет)
- Херман Санчес, «Гранада» (35 лет)
- Рауль Гарсия, «Атлетик» (35 лет)
- Андрес Гуардадо, «Бетис» (35 лет)
- Марио Суарес, «Райо» (35 лет)
В Испании в основном продолжают играть местные, они — важные лица своих команд: Хоакин, Пике, Алвес, Альбиоль Гарсия, Навас. Или же легионеры, которые стали легендами Ла Лиги, вроде Модрича, Суареса, Алвеса. То есть сюда не приезжают доигрывать, в отличие от Италии. Впрочем, возрастных в Испании относительно Англии и Германии действительно много.
Лига 1 — 15
- Жозе Фонте, «Лилль» (38 лет)
- Данте, «Ницца» (38 лет)
- Жереми Морель, «Лорьян» (37 лет)
- Янник Каюзак, «Ланс» (37 лет)
- Лоран Косьелни, «Бордо» (36 лет)
- Бурак Йылмаз, «Лилль» (36 лет)
- Джимми Бриан, «Бордо» (36 лет)
- Жюльен Фоссюриер, «Брест» (35 лет)
- Адиль Рами, «Труа» (36 лет)
- Йоанн Тузгар, «Труа» (35 лет)
- Атем Бен-Арфа, «Лилль» (35 лет)
- Серхио Рамос, «ПСЖ» (35 лет)
- Фабьен Лемуан (35 лет)
- Исмаэль Траоре, «Анже» (35 лет)
- Жером Эрго, «Лорьян» (35 лет)
Франция много продает игроков на международный рынок, занимается донорством, поэтому кадров на себя хватает не всегда. Сама лига остается бедной. Плюс, в отличие от Германии, здесь 20 команд (а не 18) и периодически в классе повышаются совсем скромные проекты. Действительно статусных ветеранов практически нет.
АПЛ — 10
- Тиагу Силва, «Челси» (37 лет)
- Криштиану Роналду, «МЮ» (37 лет)
- Джеймс Милнер, «Ливерпуль» (36 лет)
- Фернандиньо, «Ман Сити» (36 лет)
- Юрай Куцка, «Уотфорд» (35 лет)
- Эшли Янг, «Астон Вилла» (36 лет)
- Джейми Варди, «Лестер» (35 лет)
- Жоау Моутинью, «Вулверхэмптон» (35 лет)
- Шейн Лонг, «Саутгемптон» (35 лет)
- Эдинсон Кавани, «МЮ» (35 лет)
Все футболисты — топ. Это логично, учитывая интенсивность чемпионата и благосостояние клубов.
Бундеслига — 5
- Энтони Лосилья, «Бохум» (36 лет)
- Кристофер Триммель, «Унион» (35 лет)
- Макото Хасабе, «Айнтрахт» (38 лет)
- Петер Пекарик, «Герта» (35 лет)
- Кевин-Принс Боатенг, «Герта» (35 лет)
В Бундеслиге 18 команд, но такое низкое число игроков старше 35 все равно поражает. Высокая интенсивность и ориентация на продажу делает чемпионат Германии самым нерасположенным к возрастным. Причем оцените: Лосилья — капитан «Бохума», Хасебе — символ «Айнтрахта» (с 2014-го в клубе), Триммель — игрок сборной Австрии, а Пекарик и Боатенг выступают за очень богатую, но неэффективную «Герту», которая близка к вылету.
РПЛ — 11
- Юрий Жирков, «Химки» (38 лет)
- Кристиан Нобоа, «Сочи» (36 лет)
- Александр Сухов, «Уфа» (36 лет)
- Денис Кулаков, «Урал» (35 лет)
- Денис Глушаков, «Химки» (35 лет)
- Алексей Козлов, «Нижний» (35 лет)
- Боян Йокич, «Уфа» (35 лет)
- Олег Иванов, «Уфа» (35 лет)
- Кирилл Набабкин, ЦСКА (35 лет)
- Евгений Луценко, «Арсенал» (35 лет)
- Владислав Игнатьев, «Рубин» (35 лет)
У нас в лиге 16 команд и 11 человек — это большой показатель по европейским меркам. Для сравнения, в Португалии всего шесть игроков, в Нидерландах — 10. В основном у нас продолжают играть опытные русские ребята, которые остаются востребованными из-за слабой системы подготовки (дефицит по целому ряду позиций) и лимита. В целом, класс большинства ветеранов позволяет продолжать выступать и после 35 из-за невысокого уровня чемпионата и его скоростей.