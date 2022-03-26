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Футбол

В Серии А очень много футболистов-ветеранов (в РПЛ тоже). Это показатель упадка

09:18
В Серии А очень много футболистов-ветеранов (в РПЛ тоже). Это показатель упадка
Франк Рибери / Фото: © Ivan Romano / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
В топовых чемпионатах всего 65 футболистов старше 35 лет. Кто они? Почему их так много в Италии? И сколько в России?

Есть несколько факторов, которые влияют на число ветеранов в чемпионате:

  • Бизнес-модель клубов. Ориентированные на продажу почти не используют ветеранов
  • Сильные академии и селекция. Наиболее показательна Германия 
  • Обеспеченность. В АПЛ клубы могут себе позволить покупать игроков в расцвете, в Италии — нет

В основном после 35 лет играют только действительно классные игроки — это хороший фильтр уровня футболиста, а также мотивации. Ниже мы изучили всех полевых игроков 35+ в европейских топовых лигах.

Серия А — 19 игроков 

Златан Ибрагимович / Фото: © REUTERS / Daniele Mascolo
  • Златан Ибрагимович, «Милан» (40 лет)
  • Фабио Квальярелла, «Сампдория» (39 лет)
  • Франк Рибери, «Салернитана» (38 лет)
  • Кристиан Молинаро, «Венеция» (38 лет)
  • Джорджио Кьеллини, «Ювентус» (37 лет)
  • Эдин Джеко, «Интер» (36 лет)
  • Диего Годин, «Кальяри» (36 лет)
  • Александар Коларов, «Интер» (36 лет)
  • Андреа Мазьелло, «Дженоа» (36 лет)
  • Нани, «Венеция» (35 лет) 
Франк Рибери / Фото: © Francesco Pecoraro / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
  • Антонио Кандрева, «Сампдория» (35 лет)
  • Оливье Жиру, «Милан» (35 лет)
  • Доменико Кришито, «Дженоа» (35 лет)
  • Хосе Кальехон, «Фиорентина» (35 лет)
  • Мигель Велозу, «Верона» (35 лет)
  • Кристиан Ансальди, «Торино» (35 лет)
  • Лукас Лейва, «Лацио» (35 лет)
  • Федерико Фазио, «Салернитана» (35 лет)
  • Штефан Раду, «Лацио» (35 лет)
Нани / Фото: © Simone Arveda / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Это, безусловно, еще один индикатор кризиса футбола на Апеннинах — число игроков 35+ в лиге. Многие команды в Италии стремятся продавать, но лига по-прежнему остается бедной на фоне остальных.

Мнение Горана Пандева: «Если говорить о технической составляющей, то по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда я попал в этот чемпионат, уровень этого игрового аспекта заметно снизился. Именно поэтому многие старики, такие как я, Ибрагимович, Кьеллини или Квальярелла, все еще выступают так хорошо».

Это же подтверждает и провал итальянского футбола в Европе. Он длится довольно давно, но в этом сезоне все совсем грустно:

  • ¼ ЛЧ — 0 команд
  • ¼ ЛЕ — «Аталанта»
  • ¼ ЛК — «Рома»

Последняя победа в Лиге чемпионов принадлежит «Интеру» в 2010-м. Лигу Европы итальянские клубы не выигрывали. Удивительно, но в Европе только один чемпионат, где игроков 35+ больше, чем в Италии, — в турецкой Суперлиге (23 ветерана).

Ла Лига — 16

Хоакин Санчес / Фото: © Quality Sport Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
  • Хоакин, «Бетис» (40 лет)
  • Хорхе Молина, «Гранада» (39 лет)
  • Дани Алвес, «Барселона» (38 лет)
  • Сальва Севилья, «Мальорка» (38 лет)
  • Лука Модрич, «Реал» (36 лет)
  • Хесус Навас, «Севилья» (36 лет)
  • Давид Сильва, «Реал Сосьедад» (36 лет)
  • Рауль Альбиоль, «Вильярреал» (36 лет) 
Лука Модрич / Фото: © John Berry / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
  • Радомель Фалькао, «Райо» (36 лет)
  • Альваро Негредо, «Кадис» (36 лет)
  • Жерар Пике, «Барселона» (35 лет)
  • Луис Суарес, «Атлетико» (35 лет)
  • Херман Санчес, «Гранада» (35 лет)
  • Рауль Гарсия, «Атлетик» (35 лет)
  • Андрес Гуардадо, «Бетис» (35 лет)
  • Марио Суарес, «Райо» (35 лет)
Радамель Фалькао / Фото: © Soccrates Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

В Испании в основном продолжают играть местные, они — важные лица своих команд: Хоакин, Пике, Алвес, Альбиоль Гарсия, Навас. Или же легионеры, которые стали легендами Ла Лиги, вроде Модрича, Суареса, Алвеса. То есть сюда не приезжают доигрывать, в отличие от Италии. Впрочем, возрастных в Испании относительно Англии и Германии действительно много.

Лига 1 — 15  

Лоран Косельни / Фото: © Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
  • Жозе Фонте, «Лилль» (38 лет)
  • Данте, «Ницца» (38 лет)
  • Жереми Морель, «Лорьян» (37 лет)
  • Янник Каюзак, «Ланс» (37 лет)
  • Лоран Косьелни, «Бордо» (36 лет)
  • Бурак Йылмаз, «Лилль» (36 лет)
  • Джимми Бриан, «Бордо» (36 лет)
  • Жюльен Фоссюриер, «Брест» (35 лет) 
Серхио Рамос / Фото: © Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
  • Адиль Рами, «Труа» (36 лет)
  • Йоанн Тузгар, «Труа» (35 лет)
  • Атем Бен-Арфа, «Лилль» (35 лет)
  • Серхио Рамос, «ПСЖ» (35 лет)
  • Фабьен Лемуан (35 лет)
  • Исмаэль Траоре, «Анже» (35 лет)
  • Жером Эрго, «Лорьян» (35 лет)

Франция много продает игроков на международный рынок, занимается донорством, поэтому кадров на себя хватает не всегда. Сама лига остается бедной. Плюс, в отличие от Германии, здесь 20 команд (а не 18) и периодически в классе повышаются совсем скромные проекты. Действительно статусных ветеранов практически нет.

АПЛ — 10 

Криштиану Роналду / Фото: © REUTERS / PHIL NOBLE
  • Тиагу Силва, «Челси» (37 лет)
  • Криштиану Роналду, «МЮ» (37 лет)
  • Джеймс Милнер, «Ливерпуль» (36 лет)
  • Фернандиньо, «Ман Сити» (36 лет)
  • Юрай Куцка, «Уотфорд» (35 лет)
  • Эшли Янг, «Астон Вилла» (36 лет)
  • Джейми Варди, «Лестер» (35 лет)
  • Жоау Моутинью, «Вулверхэмптон» (35 лет)
  • Шейн Лонг, «Саутгемптон» (35 лет)
  • Эдинсон Кавани, «МЮ» (35 лет) 
Джейми Варди / Фото: © Alex Livesey / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Все футболисты — топ. Это логично, учитывая интенсивность чемпионата и благосостояние клубов.

Бундеслига — 5  

Кевин-Принс Боатенг / Фото: © picture alliance / Contributor / picture alliance / Gettyimages.ru
  • Энтони Лосилья, «Бохум» (36 лет)
  • Кристофер Триммель, «Унион» (35 лет)
  • Макото Хасабе, «Айнтрахт» (38 лет)
  • Петер Пекарик, «Герта» (35 лет)
  • Кевин-Принс Боатенг, «Герта» (35 лет)

В Бундеслиге 18 команд, но такое низкое число игроков старше 35 все равно поражает. Высокая интенсивность и ориентация на продажу делает чемпионат Германии самым нерасположенным к возрастным. Причем оцените: Лосилья — капитан «Бохума», Хасебе — символ «Айнтрахта» (с 2014-го в клубе), Триммель — игрок сборной Австрии, а Пекарик и Боатенг выступают за очень богатую, но неэффективную «Герту», которая близка к вылету.

РПЛ — 11

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
  • Юрий Жирков, «Химки» (38 лет)
  • Кристиан Нобоа, «Сочи» (36 лет)
  • Александр Сухов, «Уфа» (36 лет)
  • Денис Кулаков, «Урал» (35 лет)
  • Денис Глушаков, «Химки» (35 лет)
  • Алексей Козлов, «Нижний» (35 лет) 
  • Боян Йокич, «Уфа» (35 лет)
  • Олег Иванов, «Уфа» (35 лет)
  • Кирилл Набабкин, ЦСКА (35 лет)
  • Евгений Луценко, «Арсенал» (35 лет)
  • Владислав Игнатьев, «Рубин» (35 лет) 
Кристиан Нобоа / Фото: © ФК «Сочи»

У нас в лиге 16 команд и 11 человек — это большой показатель по европейским меркам. Для сравнения, в Португалии всего шесть игроков, в Нидерландах — 10. В основном у нас продолжают играть опытные русские ребята, которые остаются востребованными из-за слабой системы подготовки (дефицит по целому ряду позиций) и лимита. В целом, класс большинства ветеранов позволяет продолжать выступать и после 35 из-за невысокого уровня чемпионата и его скоростей. 

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