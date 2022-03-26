В Серии А очень много футболистов-ветеранов (в РПЛ тоже). Это показатель упадка

В топовых чемпионатах всего 65 футболистов старше 35 лет. Кто они? Почему их так много в Италии? И сколько в России?

В топовых чемпионатах всего 65 футболистов старше 35 лет. Кто они? Почему их так много в Италии? И сколько в России?

Есть несколько факторов, которые влияют на число ветеранов в чемпионате:

Бизнес-модель клубов. Ориентированные на продажу почти не используют ветеранов

Сильные академии и селекция. Наиболее показательна Германия

Обеспеченность. В АПЛ клубы могут себе позволить покупать игроков в расцвете, в Италии — нет

В основном после 35 лет играют только действительно классные игроки — это хороший фильтр уровня футболиста, а также мотивации. Ниже мы изучили всех полевых игроков 35+ в европейских топовых лигах.

Серия А — 19 игроков

Златан Ибрагимович, «Милан» (40 лет)

Фабио Квальярелла, «Сампдория» (39 лет)

Франк Рибери, «Салернитана» (38 лет)

Кристиан Молинаро, «Венеция» (38 лет)

Джорджио Кьеллини, «Ювентус» (37 лет)

Эдин Джеко, «Интер» (36 лет)

Диего Годин, «Кальяри» (36 лет)

Александар Коларов, «Интер» (36 лет)

Андреа Мазьелло, «Дженоа» (36 лет)

Нани, «Венеция» (35 лет)

Антонио Кандрева, «Сампдория» (35 лет)

Оливье Жиру, «Милан» (35 лет)

Доменико Кришито, «Дженоа» (35 лет)

Хосе Кальехон, «Фиорентина» (35 лет)

Мигель Велозу, «Верона» (35 лет)

Кристиан Ансальди, «Торино» (35 лет)

Лукас Лейва, «Лацио» (35 лет)

Федерико Фазио, «Салернитана» (35 лет)

Штефан Раду, «Лацио» (35 лет)

Это, безусловно, еще один индикатор кризиса футбола на Апеннинах — число игроков 35+ в лиге. Многие команды в Италии стремятся продавать, но лига по-прежнему остается бедной на фоне остальных.

Мнение Горана Пандева: «Если говорить о технической составляющей, то по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда я попал в этот чемпионат, уровень этого игрового аспекта заметно снизился. Именно поэтому многие старики, такие как я, Ибрагимович, Кьеллини или Квальярелла, все еще выступают так хорошо».

Это же подтверждает и провал итальянского футбола в Европе. Он длится довольно давно, но в этом сезоне все совсем грустно:

¼ ЛЧ — 0 команд

¼ ЛЕ — «Аталанта»

¼ ЛК — «Рома»

Последняя победа в Лиге чемпионов принадлежит «Интеру» в 2010-м. Лигу Европы итальянские клубы не выигрывали. Удивительно, но в Европе только один чемпионат, где игроков 35+ больше, чем в Италии, — в турецкой Суперлиге (23 ветерана).

Ла Лига — 16

Хоакин, «Бетис» (40 лет)

Хорхе Молина, «Гранада» (39 лет)

Дани Алвес, «Барселона» (38 лет)

Сальва Севилья, «Мальорка» (38 лет)

Лука Модрич, «Реал» (36 лет)

Хесус Навас, «Севилья» (36 лет)

Давид Сильва, «Реал Сосьедад» (36 лет)

Рауль Альбиоль, «Вильярреал» (36 лет)

Радомель Фалькао, «Райо» (36 лет)

Альваро Негредо, «Кадис» (36 лет)

Жерар Пике, «Барселона» (35 лет)

Луис Суарес, «Атлетико» (35 лет)

Херман Санчес, «Гранада» (35 лет)

Рауль Гарсия, «Атлетик» (35 лет)

Андрес Гуардадо, «Бетис» (35 лет)

Марио Суарес, «Райо» (35 лет)

В Испании в основном продолжают играть местные, они — важные лица своих команд: Хоакин, Пике, Алвес, Альбиоль Гарсия, Навас. Или же легионеры, которые стали легендами Ла Лиги, вроде Модрича, Суареса, Алвеса. То есть сюда не приезжают доигрывать, в отличие от Италии. Впрочем, возрастных в Испании относительно Англии и Германии действительно много.

Лига 1 — 15

Жозе Фонте, «Лилль» (38 лет)

Данте, «Ницца» (38 лет)

Жереми Морель, «Лорьян» (37 лет)

Янник Каюзак, «Ланс» (37 лет)

Лоран Косьелни, «Бордо» (36 лет)

Бурак Йылмаз, «Лилль» (36 лет)

Джимми Бриан, «Бордо» (36 лет)

Жюльен Фоссюриер, «Брест» (35 лет)

Адиль Рами, «Труа» (36 лет)

Йоанн Тузгар, «Труа» (35 лет)

Атем Бен-Арфа, «Лилль» (35 лет)

Серхио Рамос, «ПСЖ» (35 лет)

Фабьен Лемуан (35 лет)

Исмаэль Траоре, «Анже» (35 лет)

Жером Эрго, «Лорьян» (35 лет)

Франция много продает игроков на международный рынок, занимается донорством, поэтому кадров на себя хватает не всегда. Сама лига остается бедной. Плюс, в отличие от Германии, здесь 20 команд (а не 18) и периодически в классе повышаются совсем скромные проекты. Действительно статусных ветеранов практически нет.

АПЛ — 10

Тиагу Силва, «Челси» (37 лет)

Криштиану Роналду, «МЮ» (37 лет)

Джеймс Милнер, «Ливерпуль» (36 лет)

Фернандиньо, «Ман Сити» (36 лет)

Юрай Куцка, «Уотфорд» (35 лет)

Эшли Янг, «Астон Вилла» (36 лет)

Джейми Варди, «Лестер» (35 лет)

Жоау Моутинью, «Вулверхэмптон» (35 лет)

Шейн Лонг, «Саутгемптон» (35 лет)

Эдинсон Кавани, «МЮ» (35 лет)

Все футболисты — топ. Это логично, учитывая интенсивность чемпионата и благосостояние клубов.

Бундеслига — 5

Энтони Лосилья, «Бохум» (36 лет)

Кристофер Триммель, «Унион» (35 лет)

Макото Хасабе, «Айнтрахт» (38 лет)

Петер Пекарик, «Герта» (35 лет)

Кевин-Принс Боатенг, «Герта» (35 лет)

В Бундеслиге 18 команд, но такое низкое число игроков старше 35 все равно поражает. Высокая интенсивность и ориентация на продажу делает чемпионат Германии самым нерасположенным к возрастным. Причем оцените: Лосилья — капитан «Бохума», Хасебе — символ «Айнтрахта» (с 2014-го в клубе), Триммель — игрок сборной Австрии, а Пекарик и Боатенг выступают за очень богатую, но неэффективную «Герту», которая близка к вылету.

РПЛ — 11

Юрий Жирков, «Химки» (38 лет)

Кристиан Нобоа, «Сочи» (36 лет)

Александр Сухов, «Уфа» (36 лет)

Денис Кулаков, «Урал» (35 лет)

Денис Глушаков, «Химки» (35 лет)

Алексей Козлов, «Нижний» (35 лет)

Боян Йокич, «Уфа» (35 лет)

Олег Иванов, «Уфа» (35 лет)

Кирилл Набабкин, ЦСКА (35 лет)

Евгений Луценко, «Арсенал» (35 лет)

Владислав Игнатьев, «Рубин» (35 лет)

У нас в лиге 16 команд и 11 человек — это большой показатель по европейским меркам. Для сравнения, в Португалии всего шесть игроков, в Нидерландах — 10. В основном у нас продолжают играть опытные русские ребята, которые остаются востребованными из-за слабой системы подготовки (дефицит по целому ряду позиций) и лимита. В целом, класс большинства ветеранов позволяет продолжать выступать и после 35 из-за невысокого уровня чемпионата и его скоростей.

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