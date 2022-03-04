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Футбол

Сборную России и клубы РПЛ убрали из Европы (видимо, надолго). Переход в Азию — это хорошая идея?

14:46
Сборную России и клубы РПЛ убрали из Европы (видимо, надолго). Переход в Азию — это хорошая идея?
Фото: © РФС
Выясняем, насколько это реализуемо.

Весь российский спорт отменен. Мы, конечно, будем пробовать чего-то добиться в спортивных судах и возможно даже добьемся на бумаге, но в реальности это ничего не изменит. Европейские страны и спортсмены принципиально отказываются с нами соревноваться. Наш спорт сужается до локального уровня. Это изоляция.

Вернуться в европейскую систему футбола в ближайшие годы будет сложно, вероятно, невозможно. В ближайшее время мы лишимся:

  • ЛЧ, ЛЕ И ЛК 
  • ЧМ-2022
  • Лиги наций-2022/23

Дальше — отбор Евро-2024. Еще есть надежда, что к тому времени все нормализуется (жеребьевка — 9 октября 2022), но логика происходящего все-таки против. Германия — хозяйка, она будут принципиально против нашего участия, да и подавляющее большинство Европы тоже.

Дальше — ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. А чтобы туда попасть опять же нужен отбор в Европе. Боюсь, про это тоже можно забыть. 

Фото: © Dmitry Golubovich / Global Look Press / Global Look Press

Кто-то уже менял конфедерации?

Да, хотя не при таких обстоятельствах.

Например, Казахстан в 2002 году перешел в УЕФА из АФК, так как местная федерация посчитала малоперспективным нахождение в азиатском футбольном пространстве.

В 2006-м Австралия перешла в Азию из Океании. Австралийцев бесило, что ФИФА не дает Океании прямую путевку на ЧМ. Стабильные вылеты в межконтинентальных стыках с Латинской Америкой стали для страны психологической травмой. В итоге инициировала процедуру перехода, все стороны были рады.

Нам же ближе прецедент Израиля. В 1974 году его исключили из АФК из-за политики. Инициативу выдвинул Кувейт: 17 членов поддержали, 13 выступили против, 6 воздержались. Европа в тот момент поддержала Израиль, включив в отбор на ЧМ-1980, но в тот момент все-таки не была готова сделать его полноправным членом УЕФА. 

Александер Чеферин / Фото: © Harold Cunningham - UEFA / Contributor / UEFA / Gettyimages.ru

Израиль оказался вне всех конфедераций и попробовал пробиться на ЧМ через (!) Океанию. Оказался сильнее Австралии, Новой Зеландии и всех остальных, но в стыках проиграл Колумбии.

Лишь в 1991-м израильские клубы начали играть в турнирах УЕФА, а в 1994 Израиль стал полноправным членом европейской федерации. Этот путь занял 20 лет.

Какая процедура сейчас? 

Джанни Инфантино / Фото: © Insidefoto / Contributor / LightRocket / Gettyimages.ru

Довольно простая: выход из УЕФА — получение согласия АФК — одобрение исполкома ФИФА. Как правило, это занимает около 2 лет, но можно и ускорить этот процесс.

Впрочем, не совсем понятно, как отнесется к новому члену АФК. С одной стороны, Россия — это усиление для не слишком развитого футбольного региона, с другой — и усиление конкуренции за путевку на ЧМ. Это мы говорим только про футбольные факторы.

Политически резко против вступления России точно будет Япония, почти наверняка — Австралия и Южная Корея. Мы же пока можем рассчитывать на поддержку Ирана, Сирии + вероятно, Китая, Катара и бывших стран СССР. В любом случае нет тотальной враждебности как в Европе, значит — попробовать можно.

Далее — вопрос к исполкому ФИФА. Исторически у нас хороший отношения с организацией, которая даже сейчас до последнего пыталась смягчать нашу футбольную изоляцию. Хотя опять же совершенно непонятно, что будет в дальнейшем. В целом ФИФА всегда «за мир во всем мире», вряд ли организация станет идти на все, чтобы лишить Россию футбола на долгие годы.

Вы правда можете себе представить Россию в Азиатской конфедерации? 

Фото: © Etsuo Hara / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Как бы непривычно это не звучало, но Россия может вполне неплохо вписаться в азиатский футбол, учитывая, что в ближайшие годы у нас не остается другого экономического выхода, кроме разворота экономики в сторону Азии.

У нас есть хорошие стадионы в Екатеринбурге и Самаре. Москва и Питер вполне подойдут для матчей против [относительно] недалеко расположенных Ирана, Ирана, Сирии, Саудовской Аравии, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

Можно построить хороший стадион во Владивостоке, тогда станет удобнее принимать игры против стран Юго-Восточного региона (Япония, Южная Корея, Китай, Таиланд, Филиппины и тд,).

Возможно, переход в АФК наконец-то даст толчок к развитию игры в Сибири на Дальнем Востоке.

Кубок Азии — это интересно? 

Как минимум, познавательно в плане географии. Следующий турнир пройдет в 2023 году в Китае, и мы могли помечтать об участии (для этого не нужно одобрение ФИФА), но квалификация на него уже завершена, 24 участника известны. Только если последует специальное приглашение и расширение числа участников ради нас, но это выглядит нереально (мы еще не знаем, готовы ли нас вообще там видеть). 

Фото: © Minh Hoang / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

В Азиатской конфедерации состоит 47 стран. Они расположены на огромной территории, поэтому есть дополнительное разделение на 5 региональных федераций.

АСЕАН (Юго-Восточная): Австралия, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины

ФАЦА (Центральная): Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан 

ФФВА (Восточная): Гонконг, Гуам, Китай, Макао, Монголия, Северная Корея, Северные Марианские острова, Тайвань, Южная Корея, Япония

ФВЗА (Западная): Бахрейн, Палестина, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия

ФФЮА (Южная): Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка

Отбор на Кубок Азии имеет довольно формальный характер и совмещен с отбором на чемпионат мира. Сенсаций на этой стадии не бывает, попасть в число 24 лучших сборных Азии очень легко.

Следующим летом пройдет КА-2023, а затем в 2027-м. Заявку на его проведение подали Индия, Иран, Катар и Саудовская Аравия.

Как попасть на ЧМ-2026 от Азии? 

Элдор Шомуродов / Фото: © Fred Lee / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Гораздо проще, чем от Европы. Из-за расширения ЧМ до 48 стран потребовалось перераспределение квот, и ФИФА провела его очень странно (мы разбирали это в отдельном тексте).

  • Европа: 55 стран — 16 путевок (29%)
  • Африка: 54 страны — 9 путевок (17%)
  • Азия: 47 стран — 8 путевок (17%)
  • Северная и Центральная Америка: 35 стран — 3 хозяина + 3 путевки (17%)
  • Южная Америка: 10 стран — 6 путевок (60%)
  • Океания: 11 стран — 1 путевка (9%)
  • Плей-офф для всех конфедераций, кроме УЕФА — 2 путевки

Европа очень серьезно ущемлена в квотах, вероятно, это еще станет предметом больших споров в будущем. 

  • В Европе 26 сборных входят в топ 50 ФИФА
  • 13 из них входят в топ 20.
  • 8 позиций в топ 10 занимают именно европейцы

Для сравнения:

  • В топ 20 рейтинга ФИФА нет ни одной сборной из Азии
  • В топ 50 — всего 4 команды: Иран (21), Япония (23), Южная Корея (29), Австралия (37)
  • В топ 100 — еще 14 сборных: Катар (52), Саудовская Аравия (53), ОАЭ (69), Ирак (74), Китай (75), Оман (79), Узбекистан (85), Бахрейн (89), Иордан (90), Сирия (91), Ливан (95), Киргизия (96), Вьетнам (98), Палестина (100) 
Фото: © FIFA WORLD CUP QATAR 2022

Формат отбора в Азии на ЧМ-2022:

Первый раунд.12 худших сборных по рейтингу ФИФА играют стыки. 6 победителей проходят во второй раунд;

Второй раунд. 6 победителей первого раунда + 34 лучшие сборные разбивают на 8 групп по 5 команд в каждой;

Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места (обычно — все, но в 2022-м Катар — хозяин) проходят в третий раунд;

Третий раунд. 12 команд разбивают на 2 группы по 6 команд. По две лучшие сборные из каждой группы напрямую проходят в финальную часть чемпионата мира. Занявшие третьи места проводят стык за право попасть в межконтинентальные стыковочные матчи.

Это стандартный отбор, но на ЧМ-2026 он изменится, поскольку вместо 4 прямых путевок будет 8. И так довольно лояльно, а станет максимально легко. Особенно на фоне конкуренции в Европе.

Что за турниры есть в клубном футболе Азии? 

Хамес Родригес / Фото: © Nikku / XinHua / Global Look Press

Всего один — азиатская Лига Чемпионов. Аналога Лиги Европы и тем более Лиги конференций нет, футбол в Азии на совершенно другом уровне массовости и развития.

Сравнивать азиатскую ЛЧ с Лигой чемпионов УЕФА очень трудно. Прежде всего, по уровню команд и призовым. Например, победитель матча группы азиатской ЛЧ получает 50 тысяч долларов (в ЛЧ — примерно 3 млн долларов). Победитель азиатской ЛЧ со всеми бонусами и премиями заработает не больше 10 млн долларов. Любой участник группы европейской ЛЧ получит минимум в 2 раза больше.

Азиатская ЛЧ — это турнир, где в основной стадии соревнуются 32 лучших команды региона (тот же формат, что и у современной ЛЧ), но, как правило, все сводится к соперничеству клубов 4 стран: Саудовской Аравии, Южной Кореи, Ирана и Японии. Подтягивался Китай (но там спад в финансировании) и Катар (непонятно, что будет после ЧМ). 

Самая большая и максимально возможная квота гарантированных участников группы — 4 клуба (у Катара), по 3 (у Китая, Японии и Саудовской Аравии). Чтобы интегрировать в турнир клубы из России, потребуется серьезное изменение его формата.

Включение российских команд в это соревнование стало бы серьезным усилением конкуренции. Впрочем, неизвестно в каком состоянии будут наши клубы через год-другой жизни в текущей российской экономике под санкциями. 

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