Сборную России и клубы РПЛ убрали из Европы (видимо, надолго). Переход в Азию — это хорошая идея?

Выясняем, насколько это реализуемо.

Выясняем, насколько это реализуемо.

Весь российский спорт отменен. Мы, конечно, будем пробовать чего-то добиться в спортивных судах и возможно даже добьемся на бумаге, но в реальности это ничего не изменит. Европейские страны и спортсмены принципиально отказываются с нами соревноваться. Наш спорт сужается до локального уровня. Это изоляция.

Вернуться в европейскую систему футбола в ближайшие годы будет сложно, вероятно, невозможно. В ближайшее время мы лишимся:

ЛЧ, ЛЕ И ЛК

ЧМ-2022

Лиги наций-2022/23

Дальше — отбор Евро-2024. Еще есть надежда, что к тому времени все нормализуется (жеребьевка — 9 октября 2022), но логика происходящего все-таки против. Германия — хозяйка, она будут принципиально против нашего участия, да и подавляющее большинство Европы тоже.

Дальше — ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. А чтобы туда попасть опять же нужен отбор в Европе. Боюсь, про это тоже можно забыть.

Кто-то уже менял конфедерации?

Да, хотя не при таких обстоятельствах.

Например, Казахстан в 2002 году перешел в УЕФА из АФК, так как местная федерация посчитала малоперспективным нахождение в азиатском футбольном пространстве.

В 2006-м Австралия перешла в Азию из Океании. Австралийцев бесило, что ФИФА не дает Океании прямую путевку на ЧМ. Стабильные вылеты в межконтинентальных стыках с Латинской Америкой стали для страны психологической травмой. В итоге инициировала процедуру перехода, все стороны были рады.

Нам же ближе прецедент Израиля. В 1974 году его исключили из АФК из-за политики. Инициативу выдвинул Кувейт: 17 членов поддержали, 13 выступили против, 6 воздержались. Европа в тот момент поддержала Израиль, включив в отбор на ЧМ-1980, но в тот момент все-таки не была готова сделать его полноправным членом УЕФА.

Израиль оказался вне всех конфедераций и попробовал пробиться на ЧМ через (!) Океанию. Оказался сильнее Австралии, Новой Зеландии и всех остальных, но в стыках проиграл Колумбии.

Лишь в 1991-м израильские клубы начали играть в турнирах УЕФА, а в 1994 Израиль стал полноправным членом европейской федерации. Этот путь занял 20 лет.

Какая процедура сейчас?

Довольно простая: выход из УЕФА — получение согласия АФК — одобрение исполкома ФИФА. Как правило, это занимает около 2 лет, но можно и ускорить этот процесс.

Впрочем, не совсем понятно, как отнесется к новому члену АФК. С одной стороны, Россия — это усиление для не слишком развитого футбольного региона, с другой — и усиление конкуренции за путевку на ЧМ. Это мы говорим только про футбольные факторы.

Политически резко против вступления России точно будет Япония, почти наверняка — Австралия и Южная Корея. Мы же пока можем рассчитывать на поддержку Ирана, Сирии + вероятно, Китая, Катара и бывших стран СССР. В любом случае нет тотальной враждебности как в Европе, значит — попробовать можно.

Далее — вопрос к исполкому ФИФА. Исторически у нас хороший отношения с организацией, которая даже сейчас до последнего пыталась смягчать нашу футбольную изоляцию. Хотя опять же совершенно непонятно, что будет в дальнейшем. В целом ФИФА всегда «за мир во всем мире», вряд ли организация станет идти на все, чтобы лишить Россию футбола на долгие годы.

Вы правда можете себе представить Россию в Азиатской конфедерации?

Как бы непривычно это не звучало, но Россия может вполне неплохо вписаться в азиатский футбол, учитывая, что в ближайшие годы у нас не остается другого экономического выхода, кроме разворота экономики в сторону Азии.

У нас есть хорошие стадионы в Екатеринбурге и Самаре. Москва и Питер вполне подойдут для матчей против [относительно] недалеко расположенных Ирана, Ирана, Сирии, Саудовской Аравии, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

Можно построить хороший стадион во Владивостоке, тогда станет удобнее принимать игры против стран Юго-Восточного региона (Япония, Южная Корея, Китай, Таиланд, Филиппины и тд,).

Возможно, переход в АФК наконец-то даст толчок к развитию игры в Сибири на Дальнем Востоке.

Кубок Азии — это интересно?

Как минимум, познавательно в плане географии. Следующий турнир пройдет в 2023 году в Китае, и мы могли помечтать об участии (для этого не нужно одобрение ФИФА), но квалификация на него уже завершена, 24 участника известны. Только если последует специальное приглашение и расширение числа участников ради нас, но это выглядит нереально (мы еще не знаем, готовы ли нас вообще там видеть).

В Азиатской конфедерации состоит 47 стран. Они расположены на огромной территории, поэтому есть дополнительное разделение на 5 региональных федераций.

АСЕАН (Юго-Восточная): Австралия, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины

ФАЦА (Центральная): Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан

ФФВА (Восточная): Гонконг, Гуам, Китай, Макао, Монголия, Северная Корея, Северные Марианские острова, Тайвань, Южная Корея, Япония

ФВЗА (Западная): Бахрейн, Палестина, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия

ФФЮА (Южная): Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка

Отбор на Кубок Азии имеет довольно формальный характер и совмещен с отбором на чемпионат мира. Сенсаций на этой стадии не бывает, попасть в число 24 лучших сборных Азии очень легко.

Следующим летом пройдет КА-2023, а затем в 2027-м. Заявку на его проведение подали Индия, Иран, Катар и Саудовская Аравия.

Как попасть на ЧМ-2026 от Азии?

Гораздо проще, чем от Европы. Из-за расширения ЧМ до 48 стран потребовалось перераспределение квот, и ФИФА провела его очень странно (мы разбирали это в отдельном тексте).

Европа: 55 стран — 16 путевок (29%)

Африка: 54 страны — 9 путевок (17%)

Азия: 47 стран — 8 путевок (17%)

Северная и Центральная Америка: 35 стран — 3 хозяина + 3 путевки (17%)

Южная Америка: 10 стран — 6 путевок (60%)

Океания: 11 стран — 1 путевка (9%)

Плей-офф для всех конфедераций, кроме УЕФА — 2 путевки

Европа очень серьезно ущемлена в квотах, вероятно, это еще станет предметом больших споров в будущем.

В Европе 26 сборных входят в топ 50 ФИФА

13 из них входят в топ 20.

8 позиций в топ 10 занимают именно европейцы

Для сравнения:

В топ 20 рейтинга ФИФА нет ни одной сборной из Азии

В топ 50 — всего 4 команды: Иран (21), Япония (23), Южная Корея (29), Австралия (37)

В топ 100 — еще 14 сборных: Катар (52), Саудовская Аравия (53), ОАЭ (69), Ирак (74), Китай (75), Оман (79), Узбекистан (85), Бахрейн (89), Иордан (90), Сирия (91), Ливан (95), Киргизия (96), Вьетнам (98), Палестина (100)

Формат отбора в Азии на ЧМ-2022:

Первый раунд.12 худших сборных по рейтингу ФИФА играют стыки. 6 победителей проходят во второй раунд;

Второй раунд. 6 победителей первого раунда + 34 лучшие сборные разбивают на 8 групп по 5 команд в каждой;

Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места (обычно — все, но в 2022-м Катар — хозяин) проходят в третий раунд;

Третий раунд. 12 команд разбивают на 2 группы по 6 команд. По две лучшие сборные из каждой группы напрямую проходят в финальную часть чемпионата мира. Занявшие третьи места проводят стык за право попасть в межконтинентальные стыковочные матчи.

Это стандартный отбор, но на ЧМ-2026 он изменится, поскольку вместо 4 прямых путевок будет 8. И так довольно лояльно, а станет максимально легко. Особенно на фоне конкуренции в Европе.

Что за турниры есть в клубном футболе Азии?

Всего один — азиатская Лига Чемпионов. Аналога Лиги Европы и тем более Лиги конференций нет, футбол в Азии на совершенно другом уровне массовости и развития.

Сравнивать азиатскую ЛЧ с Лигой чемпионов УЕФА очень трудно. Прежде всего, по уровню команд и призовым. Например, победитель матча группы азиатской ЛЧ получает 50 тысяч долларов (в ЛЧ — примерно 3 млн долларов). Победитель азиатской ЛЧ со всеми бонусами и премиями заработает не больше 10 млн долларов. Любой участник группы европейской ЛЧ получит минимум в 2 раза больше.

Азиатская ЛЧ — это турнир, где в основной стадии соревнуются 32 лучших команды региона (тот же формат, что и у современной ЛЧ), но, как правило, все сводится к соперничеству клубов 4 стран: Саудовской Аравии, Южной Кореи, Ирана и Японии. Подтягивался Китай (но там спад в финансировании) и Катар (непонятно, что будет после ЧМ).

Самая большая и максимально возможная квота гарантированных участников группы — 4 клуба (у Катара), по 3 (у Китая, Японии и Саудовской Аравии). Чтобы интегрировать в турнир клубы из России, потребуется серьезное изменение его формата.

Включение российских команд в это соревнование стало бы серьезным усилением конкуренции. Впрочем, неизвестно в каком состоянии будут наши клубы через год-другой жизни в текущей российской экономике под санкциями.

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