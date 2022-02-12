Перепись всех звезд вдали от Европы: Родригес — Катар, Старридж — Австралия, Товен — Мексика, Шакири и Игуаин — MLS (топ-25)

Пост ностальгии — о тех, кто сейчас в MLS, Австралии, Мексике, Китае, Японии и на Ближнем Востоке.

Пост ностальгии — о тех, кто сейчас в MLS, Австралии, Мексике, Китае, Японии и на Ближнем Востоке.

Катар

Хамес Родригес, 30 лет

«Аль-Райян» заплатил «Эвертону» 8 млн евро этой зимой. У Родригеса крутая статистика: 3+4 в 7 играх. Это здорово, ведь «Аль-Райяну» нужна спасаться от вылета, клуб идет на 9-м месте из 12.

Тоби Альдервейрельд, 32 года

Бельгиец уехал из «Тоттенхэма» летом за 13 млн. Кстати, это не мешает ему вызываться в сборную, ведь у Мартинеса дефицит защитников. Тоби в сильном «Аль-Духаиле», который идет на втором месте (7 очков до «Аль-Садда»).

Стивен Н’Зонзи, 33 года

Чемпион мира-2018 наводит порядок в центре поля вместе с Хамесом.

Санти Касорла, 37 лет

Самая возрастная звезда лиги выступает за чемпионский «Аль-Садд» еще с августа 2020-го, когда у руля был Хави. Правда, играет очень мало: 7 матчей — 1+3.

Хави Мартинес, 33 года

Перешел летом из «Баварии» и играет за 8-ю команду лиги «Катар СК».

А еще в Катаре: Софьян Ханни (экс-игрок «Спартака»), Яссин Браими («Порту»), Карлос Страндберг (ЦСКА), Андре Айю («Марсель», «Суонси», «Вест Хэм»), Марк Муньеса («Барса», «Сток Сити», «Жирона»).

MLS

Гонсало Игуаин, 34 года

Звезда Серии А и Ла Лиги провел ровно год в «Интер Майами» Бекхэма: 12+6 в прошлом сезоне. Правда, клуб занял лишь 11-е место и пролетел мимо плей-офф.

Дуглас Коста, 33 года

Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси». Его «Гремио» вылетел в бразильскую Серию B, но «Ювентус» ожидаемо не захотел возвращать форварда из аренды. В итоге — аренда до лета в MLS с договоренностью о продлении еще на сезон.

Чичарито, 33 года

Мексиканцу очень комфортно в «Гэлакси»: 17 голов в 21 матче и 3-е место в гонке бомбардиров прошлого сезона.

Шердан Шакири, 30 лет

Швейцарец перешел в «Чикаго Файр» пару дней назад из «Лиона» за 7 млн. «Чикого Файр» — это 12-я команда Восточной конференции, но с Шакири амбиции возросли.

Алешандре Пато, 32 года

Один из самый многообещающих подростков 2010-х постарел и доигрывает в «Орландо». Тоже не топ по меркам MLS, вылетел в первом раунде плей-офф.

Блез Матюиди, 34 года

Бывшая звезда «ПСЖ» и «Юве» — партнер Игуаина по «Интер Майами».

А еще в MLS: Себастьян Дриусси («Зенит»), Карлос Вела («Арсенал», «Реал Сосьедад»), Виктор Ваньяма («Селтик», «Саутгемптон», «Тоттенхэм»).

Австралия

Дэниел Старридж, 32 года

После «Челси» и «Ливерпуля» англичанин бездельничал год в «Трабзоне», потом еще столько же оставался без клуба, а затем укатил в австралийский «Перт Глори».

Джек Родуэлл, 30 лет

Важный игрок для «Эвертона» 10-летней давности и один из первых футболистов, купленных «Сити» после прихода шейхов. В 2021-м Джек устал сидеть на скамейке в Чемпионшипе и сменил обстановку. Поспособствовало происхождение жены, она — австралийка. В Австралии, как и Старридж, будет бороться за выживание, но в составе «Вестерн Сиднея».

Карл Дженкинсон, 30 лет

Крайний защитник «Арсенала», если вы забыли. Есть даже матч за сборную Англии. С января он в «Мельбурн Сити».

Китай

Оскар, 30 лет

В Китае стало гораздо меньше звезд после введения полотка зарплат и ужесточения лимита. Оскар — последний топовый бразилец, обратите внимание на цифры: 134 матча — 34 гола + 73 голевых паса. Легенда Китая, причем надолго. Контракт подписан до 2024 года.

Маруан Феллайни, 34 года

Бельгиец тоже в полном порядке, его «Шаньдун Тяньшань» стал чемпионом Китая в прошлом сезоне.

Мусса Дембеле, 33 года

Бывший игрок «Тоттенхэма» уже объявил, что завершит карьеру после окончания контракта в январе 2023-го.

Саудовская Аравия

Эвер Банега, 33 года

«Аль-Шабаб» стремится к чемпионству, и легендарный Банега помогает как может (5+4 в 17 играх).

Лусиано Виетто, 28 лет

Уникальный аргентинец, который был в «Атлетико», «Севилье», «Валенсии» и «Вильярреале», но так нигде и не заиграл. Выступает за «Аль-Шабаб» вместе с Банегой.

Одион Игало, 32 года

Бомбардир «Уотфорда» уезжал в Китай, потом возвращался в «МЮ», а теперь снова на Востоке в «Аль-Хиляле».

А еще в Саудовской Аравии: Талиса («Порту»), Мусса Марега («Порту»), Амин Юнес («Наполи»), Зе Луиш («Спартак», «Локомотив»), Венсан Абубакар («Порту»), Рамиро Фьюнес-Мори («Эвертон», «Вильярреал»), Карлос Эдуардо («Рубин»), Робин Кьяссон («Майнц»), Эзджан Алиоски («Лидс») и Андре Каррильо («Спортинг», «Бенфика»).

ОАЭ

Бернард, 29 лет

Перешел из «Эвертона» в «Шарджу» летом за 1 млн евро. ОАЭ особо за звездами не гонится, сейчас больше всего платят в Катаре, увеличивают узнаваемость лиги перед ЧМ.

Мексика

Флориан Товен, 29 лет

Товена из «Марселя» очень долго отправляли в топ-клуб, а он в январе психанул и уехал в «Тигрес». Кстати, там с 2016-го выступает Пьер-Андре Жиньяк.

А еще в Мексике: Винсент Янсссен (АЗ, «Тоттенхэм»), Маттиас Краневиттер («Зенит»), Андрес Вомбергар (экс-«Уфа») и Жоэль Кэмпбелл («Арсенал»).

Япония

Андреас Иньеста, 37 лет

Иньеста в Японии с 2018-го, провел 86 матчей. В прошлом сезоне его «Виссел Кобе» занял 3-е место, и это большой прогресс, учитывая, что до этого клуб был в середняках.

Боян Кркич, 31 год

Выпускник академии «Барсы» играет в одной команде с Иньестой. Там же и менее известный выпускник Серхи Сампер (27 лет).

Леандро Дамиан, 32 года

Победитель Кубка Либертадорес, в прошлом игрок сборной Бразилии так толком и не попробовал себя в Европе, зато стал двукратным чемпионом Японии с «Кавасаки Фронтале».

А еще в Японии: Митчелл Лангерак (экс-игрок «Боруссии Д» и «Штутгарта»).

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