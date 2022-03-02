Отток легионеров из РПЛ неизбежен. Оцениваем масштаб катастрофы

При этом чемпионат России все равно не станет турниром только для россиян.

При этом чемпионат России все равно не станет турниром только для россиян.

В какой ситуации оказались легионеры?

1) Они играют в лиге, которая отстранена от еврокубков. Фактически исключено, что клуб из России вернут в ЛЧ, ЛЕ и ЛК до начала следующего сезона. Более вероятно, что бан продлится несколько лет. Это большая проблема для тех, кто рассчитывает на вызовы в сборную или рассматривал РПЛ как трамплин в Европу.

2) Логистика стала неопределенной. Евросоюз, США и Канада закрыли воздушное пространство для самолетов из России. Как добираться в сборные или даже домой к семьям, когда для этого совсем мало времени? Это бьет не только по европейцам, но и по латиноамериканцам (им нужны были пересадки в Европе).

3) Леонид Федун на собрании предложил закрепить курс на уровне 90 рублей за евро. Так уже делали при резком скачке валют в 2014-м. Подобная фиксация будет означать, что легионеры станут меньше зарабатывать в реальном выражении: сейчас курс евро на бирже — примерно 120 рублей.

4) Центробанк запретил выводить средства для граждан стран, которые приняли санкции против России (1-31 марта). Вероятно, клубы смогут найти способ обойти этот запрет или договориться об исключении для спортсменов, но не в ближайшей перспективе. Далеко не факт, что этот запрет отменят после 31 марта.

5) ФИФА, УЕФА, профсоюзы и все в Европе на 100 процентов поддержат легионеров в случае, если они расторгнут контракты в одностороннем порядке с клубом из России. В этом нет никаких сомнений. Создается возможность для клубов в Европе сэкономить на трансфере Шиманьски, Моро или, например, Бека-Бека. Это соблазн для игроков и их агентов.

Общий расклад

Кажется, что это было в прошлой жизни, но еще неделю назад РФС готовился принять новый лимит (13 легионеров) и брать деньги за минуты иностранцев. В текущей ситуации легионеры будут уезжать или даже сбегать. Кто-то — на днях, некоторые — во время паузы на игры сборных, многие — летом. В экстренном режиме отказались от обязательств Гисдоль, Фарке, Воронин, Пабло, Годзюр и Кулаков. Вряд ли стоит ждать возвращения к работе Ракицкого и Тимощука. И это только начало.

Всего — 112 легионеров (меньше 30%)

Европа — 54 (из них 8 — Сербия)

Латинская Америка — 25

Африка — 19

Грузия, Украина, Узбекистан — 10

Япония и Южная Корея — 2

Ямайка и Канада — 2

Больше всего уйдет сильных европейцев, поскольку для них нахождение в российском клубе, изолированном от всей Европы, — риск для дальнейшей карьеры. В первую очередь речь про молодых игроков хорошего уровня. Текущая геополитическая ситуация вынуждает их спасать карьеру и уезжать из России.

«Рубин»: Уремович, Абильгор, Дрейер, Хакшабанович

«Локомотив»: Бека-Бека, Изидор, Керк, Едвай, Кухта

«Ростов»: Хаджикадунич, Гигович, Алмквист, Кнудсен

Модели «Ростова», «Рубина» и «Локо», который привозили молодых иностранцев из Европы, рушатся.

«Динамо»: Шиманьски, Моро

«Спартак»: Ларссон, Перейра

«Краснодар»: Ботхейм

ЦСКА: Языджи

Также в категорию на выход попадают игроки с истекающими контрактами.

«Краснодар»: Классон и Кабелла

ЦСКА: Магнуссон

«Спартак»: Жиго подписал контракт с «Марселем» еще зимой

Латиноамериканцы «Зенита», «Краснодара», ЦСКА будут принимать решение вместе. В принципе, могут и остаться, поскольку у них есть большие контракты, хорошая компания и пока еще щедрые клубы, которые наверняка постараются сделать все для их комфорта. Если, конечно, смогут платить в новой ужавшейся экономике. Впрочем, новый контракт от ТВ и букмекера должны сильно помочь.

Могут уйти те, кто вызывает хороший интерес в Европе (Клаудиньо, Хвича, Эджуке, Кассьерра), но таких на самом деле немного.

Интересно, как поступят опытные игроки с долгосрочными договорами. Крыховяк сказал, что уходит. Что остальные?

Промес

Мозес

Ловрен

Алонсо

Бальбуэна

Крыховяк играет за сборную Польши, поэтому ему сложнее всех, его решение понятно. Бальбуэна и Алонсо — игроки сборной Парагвая. Но деньги все-таки могут сыграть свою роль. Даже с фиксацией курса на уровне 90 рублей они получают гораздо большие, чем могли бы получать где-либо еще. Впрочем, если евро продолжит расти, как в последние дни, то клубы потеряют последний аргумент.

Кто останется в РПЛ?

Наша лига не будет состоять только из игроков с паспортами РФ, Белоруссии, Армении и Казахстана, поэтому нет смысла рисовать составы без иностранцев.

Во-первых, текущая катастрофа незначительно затрагивает легионеров клубов бедной восьмерки. Подавляющее большинство иностранцев продолжит играть, очередь за ними не выстраивается.

Во-вторых, точно останется большинство африканцев. Возможно, удастся удержать и латиноамериканцев. Вполне вероятно, что свои контракты доработают Промес, Мозес и другие (если клубы смогут их покрывать).

В-третьих, можно будет дальше подписывать игроков не из Европы: Африка, Азия, Латинская Америка. Правда, придется сузить селекцию до тех, кто не претендуют на вызов в сборную и потенциальный переезд в топ-лиги. Потребуется несколько окон, чтобы перестроиться, но собрать крепкий состав будет реально.

Все это, впрочем, не отменяет того факта, что лига сильно ослабнет и обеднеет, а клубы лишатся не только мотивации бороться за места в еврокубках, но и развиваться вместе с Европой.

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