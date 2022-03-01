Югославия из-за войны потеряла футбольную сборную на четыре года. Команду сняли с Евро–92 за 11 дней до старта

Уроки истории.

Уроки истории.

В начале девяностых югославы играли в футбол едва ли не лучше всех в Европе. Сборную на ЧМ остановил только Марадона, «Црвена Звезда» выиграла Кубок европейских чемпионов

Восьмидесятые стали провальными годами для футбольной сборной Югославии, но к началу девяностых в стране выросло фантастически сильное поколение игроков. Первой ласточкой грядущих успехов стала победа молодежной сборной Югославии на чемпионате мира в Чили в 1987 году. В составе команды тогда блистали будущие суперзвезды: Звонимир Бобан, Давор Шукер, Предраг Миятович и Роберт Просинечки.

Довольно быстро все они влились в состав взрослой сборной, которую возглавлял Ивица Осим. Этот тренер был югославом в полном смысле этого слова: родился в Сараево, отец — хорват, прабабка — словенка, женился на боснийской мусульманке. И играли в его команде представители всех союзных республик, включая черногорца Деяна Савичевича и македонца Дарко Панчева.

На чемпионат мира-1990 в Италии югославы вышли с первого места из тяжелой группы, не пустив на турнир Францию. На самом ЧМ дошли до четвертьфинала, обыграв в первом раунде плей-офф Испанию, и уступив Аргентине с Марадоной по пенальти. Драган Стойкович по итогам турнира стал настоящей суперзвездой, перешел в «Марсель», в составе которого вскоре выиграл Лигу чемпионов.

Но победа «Марселя» случится лишь в 1993-м, а в 1991-м предпоследний в истории Кубок европейских чемпионов выиграла «Црвена Звезда» с рядом югославских сборников в составе. Квалификационную группу к Евро–92 сборная Югославии выиграла, одержав победу в семи матчах из восьми. Естественно, та команда считалась фаворитом будущего соревнования.

Военные действия в Югославии отразились на сборной. Команда потеряла хорватов и словенцев, тренер подал в отставку — его семья попала под обстрел

Отбор на Евро–92 для Югославии проходил на фоне постоянно нарастающих противоречий и конфликтных ситуаций внутри страны. 13 мая 1990 года на матч чемпионата Югославии в Загреб приехали от полутора до трех тысяч фанатов «Црвены». На стадионе «Максимир» вместо футбольного матча произошло настоящее побоище, в котором поучаствовал и капитан «Динамо» Звономир Бобан, пропустивший чемпионат мира в Италии из-за дисквалификации.

Следующий чемпионат Югославии стартовал уже без участия хорватских и словенских клубов, а национальная команда начала постепенно терять игроков. Хорваты отказались приезжать в расположение сборной летом 1991-го, последним матчем для Просинчеки, Бобана и Шукера стала победа над Фарерами со счетом 7:0. Чуть позже словенец Сречко Катанец попросил тренера больше не вызывать его. Боснийская диаспора доиграла отбор и отказалась от вызова незадолго до Евро.

В марте 1992 года в Боснии прошел референдум о независимости — более 99% проголосовавших высказались за выход из состава Югославии, причем боснийские сербы (треть населения страны) референдум бойкотировали. Начались боевые действия. В апреле Югославская народная армия начала осаду Сараево, под обстрел попали жена и двое детей главного тренера югославской сборной. «На фоне столь ужасных человеческих страданий я больше не могу оставаться на своем посту», — заявил Ивица Осим.

Его заменил ассистент Иван Чабринович, которому даже удалось восполнить серьезные потери в составе команды внутренним ресурсом — в заявку на Евро–92 вошли Синиша Михайлович, Предраг Миятович и Владимир Югович, вернулся Стойкович. В итоге на чемпионат Европы в Швецию Югославия полетела в составе 11 сербов, четырех черногорцев, двух македонцев и одного боснийца (вратарь Фархудин Омерович).

Югославов сняли с Евро за 11 дней до старта турнира. Шведы просто отключили электричество на базе и не выпускали из страны

Совет Безопасности ООН за 11 дней до старта чемпионата Европы выкатил новый пакет санкций под общим названием Резолюция 757. Югославам запретили все что только можно было себе представить, в том числе и участвовать в любых международных спортивных соревнованиях. Через день после этого организаторы Евро–92 отключили электричество на базе, где тренировалась сборная Югославии.

Югославских футболистов выселили из гостиницы, но при этом отказались выпускать из страны, поскольку уже действовал запрет на международные полеты в Белград. Игроки остались предоставлены сами себе. Спасать их пришлось главному миротворцу на Балканах пилоту Стевану Попову, который эвакуировал десятки тысяч беженцев во время югославских войн.

Попов получил разрешение у генсека ООН в течение 24 часов вывезти футболистов домой. Шведские власти и здесь повели себя весьма своеобразно, запретив самолету вылетать в Белград, и потребовались еще одни сутки переговоров между представителями ООН и Швеции, чтобы Попов смог поднять самолет в воздух. Перед этим шведы содрали с футболистов две тысячи долларов за топливо.

В то же самое время тренер сборной Дании Ричард Меллер-Нильсен спешно обзванивал футболистов национальной команды, которые давно уже разъехались по отпускам. Известие об участии в Евро (Дания заняла второе место в отборочной группе с Югославией) застало специалиста во время покраски забора в своем загородном доме. Дания спешно собралась, хотя и не в оптимальном составе — Михаэль Лаудруп так в Швецию и не поехал — и совершенно невероятным образом выиграла турнир.

МОК нашел компромиссное решение, УЕФА искать его не стала. Югославские футболисты попали в бан на четыре года

Еще один примечательный момент — крупнейшие спортивные федерации не обязаны были следовать рекомендациям Совбеза ООН. И можно сравнить, как поступил в той ситуации МОК и как — УЕФА.

Международный Олимпийский Комитет допустил спортсменов из Югославии (на тот момент, это были сербы, черногорцы и македонцы) на Олимпиаду-1992 в Барселоне без флага, гимна и спортивных чиновников. 52 югославских атлета, официально именовавшихся «Независимые олимпийские участники», суммарно завоевали три медали — одну серебряную и две бронзовых. Хорватские и словенские спортсмены были допущены под флагами своих стран, даже несмотря на то, что их олимпийские комитеты были официально признаны только спустя год.

ФИФА и УЕФА же вплоть до 30 мая 1992 года подтверждали участие сборной Югославии на Евро. Но в роковой для югославских футболистов день президент УЕФА швед Леннарт Юханссон созвал в Ньюпорте экстренное заседание УЕФА, где вместе с двумя вице-президентами решил отстранить Югославию от чемпионата Европы. Это вместо того, чтобы созвать полноценный Конгресс УЕФА.

Из всех спортивных сборных Югославии футбольная ждала снятия дисквалификации дольше всех. Если баскетбольная команда выиграла Евро–95 уже под своим флагом, то футболистов впервые допустили к соревнованиям лишь в 1996 году, когда дошло дело до отборочного этапа к ЧМ-1998.

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