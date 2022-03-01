Что теперь будет с Россией в таблице коэффициентов? Украина и еще ряд стран обойдут нас уже летом

Российские клубы остались без еврокубков на неопределенный срок.

Российские клубы остались без еврокубков на неопределенный срок.

В понедельник вечером ФИФА и УЕФА выступили с совместным заявлением, в котором было объявлено об отстранении сборной России и российских клубов ото всех соревнований

Сборная России в марте должна была принять участие в стыковом турнире за право сыграть на ЧМ-2022. В полуфинале россиян ждала встреча с Польшей

Единственным российским клубом в еврокубках оставался «Спартак», который должен был сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы

Катастрофичная новость для нашего футбола содержит в себе два важных обнадеживающих замечания. Сборная и клубы отстранены «до дальнейшего уведомления», ФИФА и УЕФА надеются, что скоро ситуация разрешится в лучшую сторону. Вот полный текст заявления:

— Вслед за первоначальными решениями, принятыми советом ФИФА и исполкомом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

Футбол здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине. Оба президента надеются, что ситуация на Украине значительно и быстро изменится в лучшую сторону, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми, — говорится в релизе ФИФА.

«Спартак» со своей участью уже смирился, а вот РФС собирается обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

У отстранения сборной и российских клубов нет точного срока. Есть надежда, что в случае урегулирования конфликта на Украине две главные футбольные организации отыграют все назад. Если же ситуация будет усугубляться и растянется на несколько месяцев, то, вероятно, российские клубы пропустят и весь следующий еврокубковый сезон. Рассмотрим оба варианта.

Вариант первый: Даже если наши клубы вернут в еврокубки со следующего сезона, Россия рухнет в таблице коэффициентов.

Положение в таблице и без всякого отстранения было не лучшим. В этом сезоне главным добытчиком евроочков был «Спартак», от трех клубов проку в этом смысле было мало. «Зенит» почти половину своих баллов добыл благодаря бонусу за участие в групповом турнире, а непосредственно на поле набрал только один балл в общую копилку.

Всего Россия в сезоне 2021/22 набрала 5,300 балла — это немного лучше, чем в двух предыдущих сезонах, но повода для радости немного. Просто предыдущие годы выдались совсем провальными. Нынешний результат — лишь 20-й среди всех стран в этом сезоне: лучше нас, например, выступили Норвегия и Израиль А вот как распределился общий вклад команд:

«Спартак» — 2,400

«Зенит» — 1,800

«Сочи» — 0,600

«Локомотив» — 0,400

«Рубин» — 0,100

Прямо сейчас Россия располагается на десятом месте в таблице коэффициентов, но сзади уже подпирает Сербия, отстающая на 1,607 балла. У сербов в игре остаются два клуба: «Црвена Звезда» в 1/8 финала Лиги Европы встретится с «Рейнджерс», а «Партизан», который едва не вылетел летом от «Сочи», сыграет в 1/8 финала Лиги конференции с «Фейеноордом». Сербские клубы вполне могут отыграть нынешнее отставание, но даже если мы сохраним место в десятке по итогам этого сезона, летом нас ждет неизбежное падение. Это произошло бы даже без всякого отстранения.

Таблица коэффициентов на данный момент

1. Англия — 101,355

2. Испания — 91,855

3. Италия — 74,045

4. Германия — 71,641

5. Франция — 57,081

6. Португалия — 51,382

7. Нидерланды — 45,700

8. Австрия — 38,450

9. Шотландия — 34,900

10. Россия — 34,482

11. Сербия — 32,875

12. Украина — 31,800

При подсчете следующей пятилетки у нас отпадет сезон 2017/18 — один из самых успешных за последние годы. Во многом благодаря ему мы сейчас все еще находимся впереди Сербии, Украины, Бельгии и других стран, которые не так сильно отстают от России. После обнуления сезона пятилетней давности Россию ждет неизбежное падение: мы окажемся позади упомянутых стран в районе 17-18 места. Более точная картина станет понятна по итогам выступления клубов из стран-конкурентов в этом сезоне. У всех них кроме Хорватии и Украины остались представители в еврокубках.

Места в таблице с седьмого по пятнадцатое ничем не отличаются: по две команды в ЛЧ (одна напрямую, вторая в квалификации), одна в ЛЕ, две в ЛК. Такие квоты были у России в минувшем сезоне. А вот после 15-го места совсем иные расклады: лишь одно место в ЛЧ — отбираться чемпиону придется через квалификацию, три места в ЛК и ноль мест в ЛЕ. Проблема в том, что Россия, скорее всего, стартует в следующем сезоне ниже 15-го места. Еще не катастрофа, но если там же она и завершит сезон 2022/23, то в 2024 году мы будем иметь в Лиге чемпионов только одну команду, которой вовсе не гарантировано участие в группе.

Вариант второй: Если отстранение продлится на следующий сезон, Россия в 2023 году окажется в третьем десятке стран

В таком случае Россия в сезоне 2022/23 получит 0 баллов в таблицу коэффициентов. Это не говоря о многомиллионных потерях от неполученных денег от УЕФА за участие в ЛЧ и ЛЕ. При таком сценарии к сатрту сезона 2023/24 Россия подойдет с 14,300 баллами в активе — перед стартом текущего сезона было вдвое больше. Такое значение на старте сезона характерно уже 20-25 месту в таблице коэффициентов. А ведь не так давно мы были шестыми, хотя сейчас это кажется фактом из прошлой жизни.

Резюмируя можно сказать, что российские клубы сами загоняли себя в яму своими результатами в трех последних еврокубковых сезонах. УЕФА своим вчерашним решением, это яму может сделать еще глубже.

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