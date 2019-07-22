Страх и возмущение в Ростове, трюк с контрактом Гилерме, тревога за «Краснодар», VAR над схваткой. 5 вопросов по итогам недели

Шестой вопрос — о необыкновенной боевитости тех, кого принято считать середняками и аутсайдерами, обязательно зададим позже.

Шестой вопрос — о необыкновенной боевитости тех, кого принято считать середняками и аутсайдерами, обязательно зададим позже.

За что в Ростове бьют людей?

Формулировка вопросов, посвященных избиению силовиками спартаковских болельщиков в Ростове, может быть разной. Например: наша полиция отличает нарушителей от невиновных? Она точно умеет работать? Кто-нибудь кроме избитых болельщиков будет наказан? И так далее.

Наиболее непостижима здесь логика процесса. Хорошо, полиция получила команду не допустить нарушений на трибунах и задержать виновных. Ладно, тщательно досмотреть всех при проходе на стадион без создания многочасовых очередей невозможно. (Хотя в Ростове тщательностью никогда не заморачивались: помню матч сборной с хорватами в 2015-м, когда из всех впускных ворот открытыми оставили одни, направили в лицо скученной толпе мощный прожектор, а пузатый полковник в папахе за всем этим живодерски наблюдал.)

Но чем хорош метод выдергивания файерщиков из многотысячного потока? Нужно иметь крайне невысокий IQ, чтобы не предположить нервную реакцию остальных. Именно такой IQ в действиях ростовской полиции и угадывается.

Есть в ней, кстати, люди, знающие, что давка на стадионе в Шеффилде, где в 1989-м погибли 96 ливерпульских болельщиков, началась с заблокированного прохода двух тысяч человек? Ровно столько заперли силовики и в Ростове.

А чем, скажите, тактика служивых, спрятавших лица под шлемами, отличается от перегораживания дороги личными машинами при задержании автонарушителя? Файеры жгли человек 10-15. Есть видеокамеры, фотодоказательства, идентификация по билету, следственные мероприятия, наконец. Чем провинились остальные 1985 человек? За что их тормозить, задерживать, бить? Как быть с их конституционными и просто человеческими правами, папахи, ау?

Логика же, думаю, была такова. Увидели, кто жжет, в сектор сунуться побоялись, решили задержать по горячим следам, пока не забыли. Какая там фиксация с идентификацией — пока не забыли, как выглядят нарушители, черт возьми! Остальные заблокированные потерпят, подождут, утрутся. Кто они такие? Всего лишь люди. А тут полиция, призванная этих людей охранять, потому что кормится на их деньги. Вот и охраняет, как хочет.

Кто помог Гилерме выбить из «Локомотива» новый контракт?

На минувшей неделе разрешилась нелепая ситуация с контрактом 33-летнего голкипера. Если вкратце, Гилерме просил у своего нынешнего клуба определенную сумму и срок соглашения. Клуб упирался. В качестве рычагов были использованы слухи о возможном переходе голкипера в «Спартак» или «Зенит». В итоге Гилерме остался там, где и должен был остаться, а казна железнодорожников похудеет миллиона на полтора евро против запланированного.

В этой каше многое изначально выглядело карикатурно. Гилерме мог хотеть все богатства мира, но ему 33, и эту данность нельзя игнорировать. Вратари функционируют дольше полевых игроков, однако повышение суммы контракта в таком возрасте — не норма, а аномалия. Да и на пике Маринато — сильный вратарь, но не Буффон.

«Спартаку» же еще один топ-голкипер не сказать чтобы очень нужен. А уж «Спартаку», подвешенному за финансовый fair play и не попавшему в Лигу чемпионов, вратарь стоимостью 12 миллионов евро (с учетом трехлетнего контракта, подъемных, Селихова, Реброва и Максименко), не нужен совсем. Не представляю, чтобы Леонид Федун дал добро на такую сделку.

И все же кто-то использовал именно эту педаль. Кто? Какие агентские шестерни вступили в сговор, дожимая «Локомотив»? Какие люди посоветовали Гилерме дерзко, даже нагло вынести тему в публичную плоскость? И как расценивать тот факт, что «Спартак» не опроверг интерес к вратарю? Действительно его хотел или участвовал в операции воздействия силами отдельных своих представителей?

Сложно представить внутренние натяжения вокруг президента клуба Василия Кикнадзе, в итоге поднявшего голкиперу личные условия. Но очень хотелось бы посмотреть на развитие ситуации, если бы «Локо» рискнул не поддаться давлению и отпустить Гилерме. Вероятность его трудоустройства на мелькавших в прессе условиях, полагаю, была не очень высокой. А поведение вратаря и тех, кто за ним стоит, вполне попадала под определение «блеф».

Судьи готовы жертвовать карьерой ради «Спартака»?

Второй тур подряд работа арбитров в матче с участием красно-белых провоцирует скандалы. А туров с начала сезона всего два и было. Что вообще происходит?

После матча «Спартак» — «Сочи» рефери Владимир Москалев был отстранен от судейства на неопределенный срок за неверно засчитанный гол хозяев и пенальти, не назначенный в их же ворота. Иными словами, игра должна была закончиться победой «Сочи», а не «Спартака». Судейский департамент, использующий любую возможность, чтобы не давать в обиду своих, признал результативные ошибки Москалева и наложил на него санкции.

В туре номер два на сцену вышел Кирилл Левников, работавший на матче «Ростов» — «Спартак». На следующий день южный клуб выступил с обращением, где выразил крайнее неудовольствие работой петербуржца. И подкрепил сказанное подборкой ошибочных, на взгляд «Ростова», эпизодов.

Уверен, любая команда премьер-лиги после любого матча может монтировать и публиковать что-то подобное. Вопрос в коэффициенте результативности ошибок. Не думаю, что «Спартак» в силах ответить «Ростову» двумя пенальти, на которые хозяева вполне могли рассчитывать. Эпизод с неудалением Бакаева тоже выглядит дико, ну, а с оценкой «свистел в одну сторону», которой незримо пропитано заявление «Ростова», разберутся, надо полагать, профильные эксперты.

Нам же остается констатировать: даже при таком судействе субботняя игра завершилась вничью. В иных обстоятельствах, если так, у «Спартака» сейчас было бы 0 (ноль) очков. И как бы ни сложилась турнирная судьба красно-белых, им такой старт впоследствии припомнят. Что не очень хорошо для всего чемпионата.

Вот подборка эпизодов, по которым у «Ростова» были претензии к судейству. О справедливости недовольства судите сами.

Каков запас прочности «Краснодара» перед Лигой чемпионов?

Футбол «быков» не первый год радует глаз. Даже в Грозном, где «Краснодар» проиграл, ему удался выдающийся первый тайм, причем почин радостно поддержали хозяева. В Уфе южане и вовсе вытащили игру, уступая 0:2 после первой половины. Сражались жарко, забили трижды, прошли по лезвию. Молодцы.

Но есть вопрос. В двух турах краснодарцы отличились три раза. И лишь один из этих голов стал результатом их фирменной игры — первый уфимский, очень толковый. Второй — следствие сумасшедшего дальнего удара Вильены, третий — рикошет после, опять же, дальнего удара. Пропустил «Краснодар» тоже трижды. Причем от команд, к российским «топам» не относящихся. Случился еще пенальти Бериши в Грозном, но нереализованный, его к делу не пришьешь.

А в понедельник жеребьевка Лиги чемпионов, в котором «Краснодару» могут достаться «Порту», «Базель», ПСВ, «Олимпиакос» или чешская «Виктория». Все высокой или средней степени лютости, обученные, прагматичные. Хватит ли «Краснодару» баланса между его красивой игрой и податливой к чужим стандартам обороной? Не сделает ли Мурад Мусаев штатным оружием команды дальние удары и навесы, как было после перерыва в той же Уфе?

Неспроста тренерский штаб «Краснодара» радуется не только комбинациям, но и забитым мячам. Они неотъемлемая часть эстетики игры. Без них можно говорить только об эстетике паса.

VAR дисциплинирует одним своим присутствием?

Впервые в российской истории в матче «Динамо» — «Рубин» на стадионе «ВТБ Арена» имелась возможность использовать VAR. Новшество осталось невостребованным: команды не довели дело до спорных эпизодов в штрафной, а именно назначение/неназначение пенальти — основной повод воспользоваться видеоповтором в современном футболе.

Единственный эпизод, когда VAR в принципе мог быть применен, — удаление Башкирова. Однако казанец столь резво пошел на динамовца, что заслужил желтую независимо от наличия контакта между ним и соперником. Вопрос лишь в том, заслуживал ли предупреждения за симуляцию упавший Паршивлюк. Но на моменты такого рода действие VAR не распространяется.

Судьи Казарцев и Вилков, назначенные видеоассистентами на игру в Петровском парке, получили возможность посмотреть неплохой футбол не бесплатно, а за вознаграждение. И поднакопили опыт, который обязательно пригодится в будущем. Скажем, в 48 матчах группового этапа ЧМ-2018 помощь VAR потребовалась 26 раз, при этом были изменены 61,5 процента первоначальных судейских решений. «Ростову», который пишет сейчас горькие письма, от этой информации не легче, но лучшее у всех нас, включая ростовчан, конечно, впереди.

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