«Локо» победил «Тамбов» за три минуты: Семин очень ждет VAR, а Гилерме опровергает главные инсайды лета

Заметка с «РЖД Арены», где новичок РПЛ снова уступил 1:2, но удивил. Быстрым голом и трогательными ритуалами.

Заметка с «РЖД Арены», где новичок РПЛ снова уступил 1:2, но удивил. Быстрым голом и трогательными ритуалами.

Григорян возглавил «Тамбов» 3 месяца назад, но уже принес в команду традиции

Александр Григорян / Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru

Матч начался неожиданно — гости, приехавшие в Черкизово в статусе явного аутсайдера, воспользовались ошибкой Чорлуки и уже на шестой минуте поразили ворота Гилерме. После игры главный герой эпизода полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков скромно отдал все лавры забитого гола партнеру.

— Хызыр Аппаев сделал все, чтобы я забил. Он здорово поборолся за мяч, отдал классный пас, мне оставалось только по воротам попасть.

После матча «Тамбов» в полном составе собрался в круг на своей половине поля и пару минут что-то обсуждал. Выяснилось, что это тренерская инициатива. И уже традиция.

Фото: © Матч ТВ / Ульяна Аксенова

— Что нам говорил Григорян? Пусть это останется внутри команды. Могу лишь сказать, что это наша традиция, после каждого матча так делаем. Хотелось бы, чтобы все, о чем говорили, в этом круге и осталось, — отметил Костюков.

Григорян после поражения сообщил, что никаких претензий к команде у него нет.

— Мне трудно предъявлять претензии своим футболистам. По самоотдаче их точно нет. Да, мы пропустили два мяча за три минуты. Но тут нет закономерности. Это просто факт. Во втором тайме «Локомотив» отдал инициативу осознанно, но я чувствовал, что мы можем сравнять счет, мы были настроены на это, — сказал тренер «Тамбова». — После второго пропущенного гола я увидел ребят, которых вижу на тренировках. Настоящую команду. Они хотели выиграть.

«Локомотив» выиграл за три минуты, но Семина предупредили

Шок от пропущенного гола у железнодорожников прошел быстро. Они собрались и смогли все решить еще до перерыва. Сначала Эдер после передачи Рыбуся круто в касание пробил в угол.

А через две минуты Антон Миранчук протащил мяч по центру, отдал на Игнатьева, и тот технично отправил мяч под дальнюю штангу. Шелия в обоих эпизодах оказался бессилен.

Остаток встречи прошел нервно. Семин то и дело покидал пределы технической зоны, чтобы что-то обсудить с резервным арбитром. На 66-й минуте Палыч дошел почти до Григоряна и получил желтую от Васильева.

— Желтая карточка? Получил по делу. Я вышел за пределы технической зоны, и по новым правилам это считается нарушением. Но по этим же новым правилам нужен VAR, чтобы искаженных результатов было меньше, — напомнил Семин. — Матч в первом туре против «Рубина» мне понравился: мы играли хорошо два тайма, не то что сегодня. Если бы не додавили «Тамбов» в первом тайме, во втором нам бы пришлось тяжело. Гилерме сыграл великолепно: взял все что мог. Маринато один из тех футболистов, кто играл сегодня стабильно.

Гилерме оспорил главный инсайд лета

Маринато Гилерме спасает ворота «Локомотива» / Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru

Голкипер железнодорожников в микст-зоне прокомментировал продление контракта и рассказал, что, оказывается, и не собирался ни в какой «Спартак». Эх, такую интригу убил.

— Сегодня была тяжелая игра, во втором тайме мы выглядели не очень хорошо, но смогли победить, слава богу. Это самое главное.

— Вы подписали новый контракт с «Локо». Стало легче играть?

— Честно говоря — нет. У нас с «Локо» был длительный процесс переговоров, но я был уверен, что все закончится благополучно. Легче играть? Нет, сегодняшняя встреча была точно такая же, как и предыдущая. Я был удивлен тому, что про меня писали в последнее время.

— Почему?

— Там было много неправды. Но я все понимаю. Это работа журналистов, вы должны делать новости так, чтоб их было интересно читать.

— Вы были близки к переходу в «Спартак». Это правда?

— Нет.

РПЛ. 2-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:1 (2:1)

Голы: Эдерзиту, 31 (ВИДЕО). Игнатьев, 33 (ВИДЕО). — Костюков, 6 (ВИДЕО).

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