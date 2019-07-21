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Огненная ничья «Ростова» и «Спартака»: странный пенальти, травма Ещенко и прощание с Гацканом. Видео

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Огненная ничья «Ростова» и «Спартака»: странный пенальти, травма Ещенко и прощание с Гацканом. Видео
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Еще один очень бодрый матч в РПЛ.

  • Матч «Ростов» — «Спартак» завершился вничью — 2:2

  • До перерывам команды в трехминутном интервале обменялись голами. Хорен Байрамян открыл счет, Луис Адриано ударом с пенальти сравнял
  • Во втором тайме отличились Георгий Джикия и Александр Зуев
  • На 16-й минуте матча поле из-за травмы покинул Андрей Ещенко
  • После двух туров в активе у «Ростова» и «Спартака» по 4 очка

Голы и лучшие моменты

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РПЛ. 2-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:2 (1:1)  

Голы: Байрамян, 23' (1:0). Адриано, 26' (1:1 — пен). Джикия, 66' (1:2). Зуев, 90'+1' (2:2).

Состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян (Зуев, 57'), Еременко, Попов (Саплинов, 80'), Ионов (Гацкан, 87'), Шомуродов. 

Состав «Спартака»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 16'), Жиго, Джикия, Айртон, Фернандо, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Ташаев, 87'), Понсе (Мелкадзе, 67'), Адриано.

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