ЦСКА возил «Оренбург», а потом чуть не проиграл. Гончаренко этого не заметил

ЦСКА одержал первую победу в сезоне, забив два топовых гола.

ЦСКА одержал первую победу в сезоне, забив два топовых гола.

Гончаренко сделал одну перестановку после провального стартового тура в Самаре. На скамейку сел новый центральный защитник Шарлия, вместе него вышел Дивеев.

Кроме того, тренер ЦСКА изменил схему, всю предсезонку играли в четыре защитника, с «Крыльями» — тоже, а сегодня — в три центральных.

Правда, это условная история. Поскольку при атаке с левого фланга подключался Магнуссон, а с правого — Дивеев. ЦСКА атаковал постоянно, поэтому говорить, что армейцы играли в три центральных, не совсем корректно.

Гончаренко: — Всю предсезонку у нас не было Марио Фернандеса и группы других игроков. Учитывая, как высоко Марио располагается, я бы не говорил категорично, что мы играем в три защитника. По сути, он играет выше полузащитников, поэтому это условно.

ЦСКА начал тяжело. Первые полчаса — без моментов. При этом было много обрезов в безобидных ситуациях. Обляков, Ахметов и Васин отрезками играли очень нервно. Гончаренко разводил руками.

Первый тайм ЦСКА спасли два гола. Сначала затащил Влашич, который забил очень красиво. Затем отпраздновал гол в стиле баскетболиста Джеймса Хардена.

Второй мяч — еще лучше. Возможно, он даже красивее сегодняшнего гола Соболева ножницами. Арнор Сигурдссон положил великолепно, но оцените комбинацию. Просто красота.

После матча Влашич сказал, что взаимодействие в одно касание Чалов и Сигурдссон наигрывали на тренировках.

«Оренбург» вообще не заходил на треть поля армейцев, но до перерыва смог затолкать после углового. ЦСКА второй матч подряд не может выбить мяч из штрафной, когда это очень нужно.

Во втором тайме армейцы играли так, как должны: постоянно контролировал мяч на трети поля «Оренбурга», много обостряли и давили. Больше всего моментов не реализовал Сигурдссон, но шансы были у Дивеева, Чалова, Фернандеса и других.

«Оренбург» дерзко провел компенсированное время. Создал свой первый голевой момент с игры и мог реально сравнять счет. Сумасшедший сейв совершил Акинфеев. Спас два очка.

На последний угол в чужую штрафную пришел Довбня, но не помогло. «Оренбург», потерявший в межсезонье 10 игроков, на ничью не наиграл.

Гончаренко после игры не обратил внимание на травоядные 30 минут в начале игры и супермомент «Оренбурга» в концовке: «Считаю, что держали всю игру под контролем. Если бы не один обидный гол в конце первого тайма, то выиграли бы более уверенно. Хотя у нас было много моментов, чтобы увеличить счет. В общем, считаю, что победили уверенно, так как контролировали игру целиком».

ЦСКА-Оренбург 20 июля 2019 / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Тренер ЦСКА торопился на самолет и был максимально короток. Владимир Федотов говорил подробнее. Примерно так должен выглядеть разбор игры от сильного главного тренера. Главное:

«Немножко не повезло, что соперник перед матчем с нами потерпел поражение. Нам не приходилось рассчитывать на благодушие, ЦСКА был действительно очень настроен».

ЦСКА-Оренбург 20 июля 2019 / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

«В нашей игре были хорошие моменты, но были и отрицательные. Например, в первом тайме нам не хватало страсти, мы слишком спокойно позволяли ЦСКА владеть мячом в центре поля. Были пассивны в отборе. Соперник много, конечно, не насоздавал, но мы пропустили два гола».

«В перерыве мы внесли коррективы, объяснили ребятам, что нужно получать удовольствие и не бояться. Все, что могли, в общем, мы из себя выжали. В конце даже могли уйти от поражения».

«Сейчас нам не хватает организационного начала, ушли два лидера. Бесследно это не может пройти. Вовремя мы не смогли им найти замены, увы, но мы будем расти и развиваться. В том числе через такие игры. Против нас никому легко не будет».

РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) — «Оренбург» (Оренбург) — 2:1 (2:1)

Голы: Влашич, 30. Сигурдссон, 38. — Маляров, 40.

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