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Возвращение Буффона и возможный дебют де Лигта. Онлайн и лучшие моменты «Ювентус» — «Тоттенхэм»

14:25
Возвращение Буффона и возможный дебют де Лигта. Онлайн и лучшие моменты «Ювентус» — «Тоттенхэм»
Джанлуиджи Буффон / Фото: © Loris Roselli / Global Look Press
Прямая трансляция встречи Международного кубка чемпионов на «Матч! Футбол 1» и нашем сайте.

Факты о матче

  • Игра проходит в Сингапуре.
  • Ворота «Юве» защищает вернувшийся из «ПСЖ» 41-летний Джанлуиджи Буффон.
  • Самый дорогой защитник мира Матейс де Лигт (85,5 млн евро), перешедший в «Ювентус» из «Аякса», остался в запасе.

Прямая трансляция

Международный Кубок Чемпионов 2019. Ювентус - Тоттенхэм

Лучшие моменты

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Международный Кубок чемпионов-2019

«Ювентус» (Англия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 0:1 LIVE!

Гол: Ламела, 30

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Канселу, Матюиди, Пьянич, Джан, Роналду, Бернардески, Манджукич

«Тоттенхэм»: Гасанига, Георгиу, Танганга, Альдервейрельд, Уокер-Петерс, Уинкс, Скипп, Сон, Алли, Ламела, Пэротт

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