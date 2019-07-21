Возвращение Буффона и возможный дебют де Лигта. Онлайн и лучшие моменты «Ювентус» — «Тоттенхэм»
Джанлуиджи Буффон / Фото: © Loris Roselli / Global Look Press
Прямая трансляция встречи Международного кубка чемпионов на «Матч! Футбол 1» и нашем сайте.
Прямая трансляция встречи Международного кубка чемпионов на «Матч! Футбол 1» и нашем сайте.
Факты о матче
- Игра проходит в Сингапуре.
- Ворота «Юве» защищает вернувшийся из «ПСЖ» 41-летний Джанлуиджи Буффон.
- Самый дорогой защитник мира Матейс де Лигт (85,5 млн евро), перешедший в «Ювентус» из «Аякса», остался в запасе.
Прямая трансляцияМеждународный Кубок Чемпионов 2019. Ювентус - Тоттенхэм
Лучшие моменты
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Международный Кубок чемпионов-2019
«Ювентус» (Англия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 0:1 LIVE!
Гол: Ламела, 30
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Канселу, Матюиди, Пьянич, Джан, Роналду, Бернардески, Манджукич
«Тоттенхэм»: Гасанига, Георгиу, Танганга, Альдервейрельд, Уокер-Петерс, Уинкс, Скипп, Сон, Алли, Ламела, Пэротт