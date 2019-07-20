17-летний футболист помог «МЮ» победить «Интер» в Сингапуре. Видео
Мейсон Гринвуд / Фото: © Thananuwat Srirasant / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Англичане прошли итальянцев на Международном кубке чемпионов.
Англичане прошли итальянцев на Международном кубке чемпионов.
- «Манчестер Юнайтед» победил «Интер» — 1:0
- Единственный гол забил 17-летний полузащитник «МЮ» Мейсон Гринвуд
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В пяти последних матчах между «МЮ» и «Интером» было зафиксировано три победы англичан и две ничьи
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Международный кубок чемпионов
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Интер» (Милан) — 1:0 (0:0)
Гол: Гринвуд, 75'.
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