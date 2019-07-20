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17-летний футболист помог «МЮ» победить «Интер» в Сингапуре. Видео

20 июля 14:16
17-летний футболист помог «МЮ» победить «Интер» в Сингапуре. Видео
Мейсон Гринвуд / Фото: © Thananuwat Srirasant / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Англичане прошли итальянцев на Международном кубке чемпионов.
  • «Манчестер Юнайтед» победил «Интер» — 1:0
  • Единственный гол забил 17-летний полузащитник «МЮ» Мейсон Гринвуд
  • Команда Уле-Гуннара Сульшера завершила прошлый сезон на шестой строчке в таблице АПЛ и в очередной раз осталась без ЛЧ
  • «Интер» финишировал четвертым в серии А и добыл путевки в главный турнир Европы
  • По окончании сезона руководство итальянской команды уволило Лучано Спалетти с поста главного тренера, его преемником стал Антонио Конте

  • В пяти последних матчах между «МЮ» и «Интером» было зафиксировано три победы англичан и две ничьи

Гол и лучшие моменты 

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Международный кубок чемпионов

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Интер» (Милан) — 1:0 (0:0)

Гол: Гринвуд, 75'.

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