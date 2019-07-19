Европейские суперклубы начинают предсезонку. Рассказываем, какие товарищеские матчи надо смотреть

«Матч ТВ» покажет футбольный предсезонный турнир планетарного масштаба.

«Матч ТВ» покажет футбольный предсезонный турнир планетарного масштаба.

Кубок международных чемпионов

Главный предсезонный турнир последних лет, организованный американской компанией, во главе которой стоит Стивен Росс — владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс». Однако матчи с участием европейских топ-клубов проходят не только на территории Соединенных Штатов, но также в Европе и Азии. Успешный маркетинговый опыт — на товарищеских матчах аншлаги по всей планете — вдохновляет идеологов создания Европейской Суперлиги.

В этот раз особенно хорошо представлена итальянская серия А — сразу четырьмя клубами. Недосчитался Кубок международных чемпионов нескольких английских грандов да «Барселоны», зато добавил экзотики в виде мексиканской «Гвадалахары».

Экзотичным можно назвать и формат турнира. Каждая команда сыграет по три матча — победитель определится по очкам в таблице и разнице забитых и пропущенных (ее обязательно будут считать при такой-то плотности результатов). Ничьих быть не может — по окончании 90 минут основного времени бьют пенальти. Победитель в серии пенальти получит два очка, проигравший — одно.

Телеканал «Матч ТВ» покажет матчи Кубка международных чемпионов в полном объеме.

Кубок Audi

Если Кубок международных чемпионов — это глобализационный проект своего времени, то мюнхенский предсезонный турнир отдает дань классике. Двухдневное соревнование с четырьмя командами — сначала полуфиналы, а на следующий день игра за третье место и финал. Подбор участников вполне на уровне плей-офф Лиги чемпионов, если пофантазировать, что «Фенербахче» очень повезло с группой.

Кубок Opel

Еще более компактным выглядит турнир другого автомобильного концерна, также проводящийся в Германии. «Майнц» позвал в гости «Севилью» и «Эвертон» — это такая Лига Европы среди предсезонных турниров. Все матчи турнира будут сыграны за один день.

Копа Иберика

Турнир с межрегиональным колоритом. Идеи о создании единого чемпионата Испании и Португалии давно витают в воздухе, но пока остались на уровне показательных игр в предсезонке. Состав не очень громкий по именам, но тут все же есть на что посмотреть — помимо хедлайнера португальского первенства мы увидим самую грубую команду Европы «Хетафе», едва не пробившуюся в Лигу чемпионов, а также расцветающий «Бетис». «Портимоненсе» — принимающая сторона.

Другие предсезонные матчи

Совсем необязательно заковывать товарищеские матчи в большой турнир, чтобы сделать интересными их афишу. Например, «Барселона» компенсировала свое отсутствие на крупнейшем предсезонном турнире приглашением «Арсенала» на Кубок Гампера, японским турне (которого не дождался завершивший карьеру Иньеста) и неожиданным двухматчевым противостоянием с «Наполи».

До больших футбольных концертов придется подождать еще месяц, но получить удовольствие от репетиций можно уже сейчас.

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